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Hamilton laat zich uit over Ferrari-toekomst en contractverlenging Leclerc

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Hamilton laat zich uit over Ferrari-toekomst en contractverlenging Leclerc

Lewis Hamilton maakt zich geen zorgen over zijn toekomst bij Ferrari. Terwijl Charles Leclerc zich met een nieuw contract voor de lange termijn aan de Italiaanse renstal heeft verbonden, blijft de zevenvoudig wereldkampioen opvallend ontspannen over zijn eigen situatie. Volgens Hamilton is er voorlopig geen enkele noodzaak om gesprekken over een nieuwe overeenkomst te versnellen.

Ferrari maakte in aanloop naar de Grand Prix van Monaco bekend dat Leclerc zijn contract heeft verlengd. Over de toekomst van Hamilton werd echter met geen woord gerept, ondanks geruchten dat de Brit beschikt over een optie voor het seizoen 2027.

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Hamilton ziet geen reden voor contractgesprekken

Toen Hamilton in Monaco werd gevraagd of de contractverlenging van Leclerc het moment was om ook zijn eigen toekomst te bespreken, reageerde hij bijzonder rustig. Volgens de Ferrari-coureur speelt die kwestie momenteel helemaal niet.

"Nee, absoluut niet. Dat moment ligt nog ver voor ons en er is nog meer dan genoeg tijd. Ik ben daar op dit moment totaal niet mee bezig."

De Brit liet bovendien verstaan dat een langer verblijf bij Ferrari voor hem eerder een vanzelfsprekend vervolg is dan een onderwerp van onderhandeling. "Het is niet iets waar voortdurend over gesproken wordt. Voor mij draait het vooral om de samenwerking die er al is en de gezamenlijke plannen die we hebben."

Harmonie bij Ferrari en vertrouwen in de toekomst

Hamilton benadrukte daarnaast dat de samenwerking met Leclerc uitstekend verloopt. Volgens hem werken beide coureurs samen met teambaas Frédéric Vasseur en de rest van de Ferrari-organisatie hard aan de wederopbouw van het team.

"Charles en ik werken heel goed samen. Ook met Fred en alle mensen achter de schermen verloopt alles uitstekend. Er heerst veel toewijding binnen het team en iedereen trekt aan hetzelfde touw. Daardoor hangt er een geweldige sfeer en zetten we samen stappen vooruit."

De 41-jarige Brit ziet ook duidelijke vooruitgang ten opzichte van vorig seizoen. Na zijn tweede plaats in Canada, zijn beste resultaat sinds zijn komst naar Ferrari, voelt Hamilton dat hij steeds beter op zijn plek zit. "Er is de voorbije maanden veel veranderd binnen het team. Ik werk nu met de juiste mensen en heb meer invloed gehad op de ontwikkeling van de wagen. Die evolueert steeds meer in de richting die ik graag zie. We zijn op de goede weg, al weten we ook dat er nog veel werk wacht en succes niet vanzelfsprekend zal zijn op elk circuit."

nr 76

Posts: 7.464

Klinkt ongeveer hetzelfde als Sainz 2 jaar terug rond deze tijd... nothing on the hand.

  • 1
  • 6 jun 2026 - 14:06
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (3)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.138

    Kim Kardashian is in de paddock aangekomen om Lewis voor de eerste keer
    aan te moedigen.

    www.instagram.com/p/DZPcZKrCGit/

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 12:50
  • nr 76

    Posts: 7.464

    Klinkt ongeveer hetzelfde als Sainz 2 jaar terug rond deze tijd... nothing on the hand.

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 14:06
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.115

    Op dit moment denkt Lewis meer over de siliconen kont(en tieten) van Kim dan over de toekomst. Some things are just important :-)

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 14:07

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.603
  • Podiums 134
  • Grand Prix 237
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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