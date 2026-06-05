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Russell gaat gevecht aan met Antonelli: "Ik heb niets meer te verliezen"

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Russell gaat gevecht aan met Antonelli: "Ik heb niets meer te verliezen"

George Russell weigert de handdoek te gooien in de strijd om de wereldtitel. De Mercedes-coureur zag zijn achterstand op teamgenoot Kimi Antonelli tijdens de Grand Prix van Canada oplopen tot 43 punten, maar blijft ervan overtuigd dat het momentum nog kan kantelen. Met nog zeventien races te gaan, kijkt de Brit vooral vooruit.

Russell leek in Montréal op weg naar een perfect weekend. Na zijn zege in de sprintrace pakte hij poleposition voor de hoofdrace en reed hij lange tijd aan de leiding. Een probleem met de motor maakte echter abrupt een einde aan zijn race, terwijl Antonelli profiteerde en de overwinning greep.

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Russell blijft rustig na pijnlijke uitvalbeurt

De 28-jarige Mercedes-coureur erkent dat de teleurstelling in Canada groot was, maar weigert zich zorgen te maken over de titelstrijd. Volgens Russell horen zulke tegenslagen nu eenmaal bij een lang Formule 1-seizoen.

"Zo werkt de autosport nu eenmaal. Soms zit alles mee, soms krijg je een klap te verwerken. Over een volledig seizoen trekken zulke dingen zich meestal recht. Als ik poles blijf pakken, voor zeges blijf vechten en races blijf leiden, dan draait het vanzelf weer mijn kant op. Daarom maak ik me voorlopig geen zorgen."

Russell benadrukt bovendien dat hij zich in een comfortabele positie bevindt. "Ik heb eigenlijk niets te verliezen. Ik wil gewoon elke race genieten en alles geven. De situatie ligt nog steeds in mijn eigen handen. Als je vanaf nu elke race wint, word je wereldkampioen. Dat blijft het doel. Canada was frustrerend, maar succes en tegenslag horen allebei bij deze sport."

Ferrari volgens Russell favoriet in Monaco

Ondanks zijn optimisme richting het kampioenschap verwacht Russell dat Mercedes dit weekend een zwaardere opdracht wacht in Monaco. De Brit sluit zich aan bij de eerdere analyse van Antonelli dat Ferrari op het stratencircuit mogelijk de maatstaf zal zijn.

"Een groot deel van ons voordeel ten opzichte van Ferrari komt voort uit de kracht van onze motor. In Monaco speelt dat veel minder een rol omdat er nauwelijks lange rechte stukken zijn. Ferrari en vooral Charles Leclerc zijn hier traditioneel ontzettend sterk. Op papier lijken zij dit weekend de favoriet, al hoop ik natuurlijk dat ik ongelijk heb."

Toch ziet Russell nog altijd voldoende kansen voor Mercedes. "Ik geloof nog steeds dat wij over de beste wagen beschikken, maar Monaco is historisch gezien een circuit dat Ferrari beter ligt dan Mercedes. We zullen zeker meedoen vooraan, alleen verwacht ik niet dat het zo eenvoudig wordt als tijdens de afgelopen races."

donshere

Posts: 1.403

"Russel blijft rustig na pijnlijke uitvalbeurt"

Ondertussen: "Antonelli kan alleen nog de titel verliezen". "Ik heb niets meer te verliezen". Russel vreest voorkeursbehandling voor Antonelli.

We zijn amper 5 races ver.

  • 1
  • 5 jun 2026 - 13:11
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (6)

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  • misstappen

    Posts: 3.569

    worden hier zoveel van die Russell verhaaltjes geplaatst omdat die gast zo lekker vonken trekt?

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 13:11
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.376

      Hij heeft bijna net zoveel fans als Max hier in Hollanda.
      Dát is de reden dat er hier zoveel berichten van hem verschijnen.
      Het schijnt dat zelfs de red*ctie fan is van vriend.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 13:53
  • donshere

    Posts: 1.403

    "Russel blijft rustig na pijnlijke uitvalbeurt"

    Ondertussen: "Antonelli kan alleen nog de titel verliezen". "Ik heb niets meer te verliezen". Russel vreest voorkeursbehandling voor Antonelli.

    We zijn amper 5 races ver.

    • + 1
    • 5 jun 2026 - 13:11
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.172

    "Ik heb niets meer te verliezen"....

    Hmmz wat dacht je van:
    - je racezitje
    - je team leidersrol
    - het kampioenschap
    - je gezicht..

    • + 1
    • 5 jun 2026 - 13:20
  • Larry Perkins

    Posts: 65.496

    "Ik heb niets meer te verliezen."

    Hoop dat Russell bijtijds een hulplijn inschakelt...

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 13:41

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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MCGrand Prix van Monaco

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  • Race

    15:00 - 17:00

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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