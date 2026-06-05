George Russell weigert de handdoek te gooien in de strijd om de wereldtitel. De Mercedes-coureur zag zijn achterstand op teamgenoot Kimi Antonelli tijdens de Grand Prix van Canada oplopen tot 43 punten, maar blijft ervan overtuigd dat het momentum nog kan kantelen. Met nog zeventien races te gaan, kijkt de Brit vooral vooruit.

Russell leek in Montréal op weg naar een perfect weekend. Na zijn zege in de sprintrace pakte hij poleposition voor de hoofdrace en reed hij lange tijd aan de leiding. Een probleem met de motor maakte echter abrupt een einde aan zijn race, terwijl Antonelli profiteerde en de overwinning greep.

Russell blijft rustig na pijnlijke uitvalbeurt

De 28-jarige Mercedes-coureur erkent dat de teleurstelling in Canada groot was, maar weigert zich zorgen te maken over de titelstrijd. Volgens Russell horen zulke tegenslagen nu eenmaal bij een lang Formule 1-seizoen.

"Zo werkt de autosport nu eenmaal. Soms zit alles mee, soms krijg je een klap te verwerken. Over een volledig seizoen trekken zulke dingen zich meestal recht. Als ik poles blijf pakken, voor zeges blijf vechten en races blijf leiden, dan draait het vanzelf weer mijn kant op. Daarom maak ik me voorlopig geen zorgen."

Russell benadrukt bovendien dat hij zich in een comfortabele positie bevindt. "Ik heb eigenlijk niets te verliezen. Ik wil gewoon elke race genieten en alles geven. De situatie ligt nog steeds in mijn eigen handen. Als je vanaf nu elke race wint, word je wereldkampioen. Dat blijft het doel. Canada was frustrerend, maar succes en tegenslag horen allebei bij deze sport."

Ferrari volgens Russell favoriet in Monaco

Ondanks zijn optimisme richting het kampioenschap verwacht Russell dat Mercedes dit weekend een zwaardere opdracht wacht in Monaco. De Brit sluit zich aan bij de eerdere analyse van Antonelli dat Ferrari op het stratencircuit mogelijk de maatstaf zal zijn.

"Een groot deel van ons voordeel ten opzichte van Ferrari komt voort uit de kracht van onze motor. In Monaco speelt dat veel minder een rol omdat er nauwelijks lange rechte stukken zijn. Ferrari en vooral Charles Leclerc zijn hier traditioneel ontzettend sterk. Op papier lijken zij dit weekend de favoriet, al hoop ik natuurlijk dat ik ongelijk heb."

Toch ziet Russell nog altijd voldoende kansen voor Mercedes. "Ik geloof nog steeds dat wij over de beste wagen beschikken, maar Monaco is historisch gezien een circuit dat Ferrari beter ligt dan Mercedes. We zullen zeker meedoen vooraan, alleen verwacht ik niet dat het zo eenvoudig wordt als tijdens de afgelopen races."