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Leclerc gelooft erin: "Als Ferrari ergens hard gaat, is het wel in Monaco"

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Leclerc gelooft erin: "Als Ferrari ergens hard gaat, is het wel in Monaco"

Charles Leclerc ziet de Grand Prix van Monaco als dé kans voor Ferrari om het Mercedes dit seizoen lastig te maken. Toch weigert de Monegask zijn eigen team als favoriet aan te wijzen voor zijn thuisrace. Volgens Leclerc blijft Mercedes, ondanks de specifieke eigenschappen van het stratencircuit, voorlopig het referentiepunt in de Formule 1.

Mercedes kende een vlekkeloze start van het seizoen en won alle vijf de eerste Grands Prix van 2026. Daardoor heeft het Duitse fabrieksteam inmiddels een comfortabele voorsprong opgebouwd in het constructeurskampioenschap. Ferrari volgt als tweede, terwijl McLaren de top drie completeert.

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Leclerc ziet kansen voor Ferrari in Monaco

De verwachting is dat Ferrari juist in Monaco dichter bij Mercedes kan komen. Waar de Scuderia op circuits met lange rechte stukken vaak tijd verliest, zou dat nadeel op het iconische stratencircuit veel minder zwaar wegen.

"Ik denk wel dat dit een circuit is dat beter bij ons past. Als ik één baan zou moeten kiezen waarop Ferrari extra sterk voor de dag kan komen, dan is dat waarschijnlijk Monaco", stelde Leclerc. Toch wil hij niet meegaan in het verhaal dat Ferrari als favoriet aan het weekend begint.

Volgens de thuisrijder heeft Mercedes nog altijd een duidelijke voorsprong. "Sinds het begin van het seizoen hebben zij laten zien dat ze een aanzienlijk voordeel hebben. Daarom verwacht ik dat Mercedes opnieuw ontzettend sterk zal zijn. Maar ook McLaren en Red Bull zullen hier een belangrijke rol spelen."

Ferrari vertrouwt op sterk chassis

Leclerc wijst erop dat Ferrari dit seizoen vooral moeite had op circuits waar topsnelheid een grote rol speelde. In Monaco ligt de nadruk echter veel meer op mechanische grip, balans en prestaties in de langzame bochten.

"Op de meeste circuits kwamen we snelheid tekort op de rechte stukken. Dat speelt hier veel minder mee. Bovendien beschikken we over een sterk chassis en een goed aerodynamisch pakket, dus dat zou in ons voordeel moeten werken", legde hij uit.

Toch blijft de Ferrari-coureur voorzichtig in zijn voorspellingen. "Het kan ons absoluut helpen om dichterbij te komen, maar uiteindelijk verwacht ik nog steeds dat Mercedes het team is dat iedereen moet verslaan dit weekend."

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • Maximo

    Posts: 9.885

    Het lijkt erop dat Ferrari inderdaad het sterkste pakket heeft hier, het enige wat hen nog van de winst af kan houden is de Ferrari pitmuur

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 16:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 178
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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