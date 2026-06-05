Charles Leclerc ziet de Grand Prix van Monaco als dé kans voor Ferrari om het Mercedes dit seizoen lastig te maken. Toch weigert de Monegask zijn eigen team als favoriet aan te wijzen voor zijn thuisrace. Volgens Leclerc blijft Mercedes, ondanks de specifieke eigenschappen van het stratencircuit, voorlopig het referentiepunt in de Formule 1.

Mercedes kende een vlekkeloze start van het seizoen en won alle vijf de eerste Grands Prix van 2026. Daardoor heeft het Duitse fabrieksteam inmiddels een comfortabele voorsprong opgebouwd in het constructeurskampioenschap. Ferrari volgt als tweede, terwijl McLaren de top drie completeert.

Leclerc ziet kansen voor Ferrari in Monaco

De verwachting is dat Ferrari juist in Monaco dichter bij Mercedes kan komen. Waar de Scuderia op circuits met lange rechte stukken vaak tijd verliest, zou dat nadeel op het iconische stratencircuit veel minder zwaar wegen.

"Ik denk wel dat dit een circuit is dat beter bij ons past. Als ik één baan zou moeten kiezen waarop Ferrari extra sterk voor de dag kan komen, dan is dat waarschijnlijk Monaco", stelde Leclerc. Toch wil hij niet meegaan in het verhaal dat Ferrari als favoriet aan het weekend begint.

Volgens de thuisrijder heeft Mercedes nog altijd een duidelijke voorsprong. "Sinds het begin van het seizoen hebben zij laten zien dat ze een aanzienlijk voordeel hebben. Daarom verwacht ik dat Mercedes opnieuw ontzettend sterk zal zijn. Maar ook McLaren en Red Bull zullen hier een belangrijke rol spelen."

Ferrari vertrouwt op sterk chassis

Leclerc wijst erop dat Ferrari dit seizoen vooral moeite had op circuits waar topsnelheid een grote rol speelde. In Monaco ligt de nadruk echter veel meer op mechanische grip, balans en prestaties in de langzame bochten.

"Op de meeste circuits kwamen we snelheid tekort op de rechte stukken. Dat speelt hier veel minder mee. Bovendien beschikken we over een sterk chassis en een goed aerodynamisch pakket, dus dat zou in ons voordeel moeten werken", legde hij uit.

Toch blijft de Ferrari-coureur voorzichtig in zijn voorspellingen. "Het kan ons absoluut helpen om dichterbij te komen, maar uiteindelijk verwacht ik nog steeds dat Mercedes het team is dat iedereen moet verslaan dit weekend."