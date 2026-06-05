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Antonelli onthult inhoud van Mercedes-gesprekken over Russell

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Antonelli onthult inhoud van Mercedes-gesprekken over Russell

Andrea Kimi Antonelli heeft uitgelegd welke afspraken er met Mercedes zijn gemaakt over de strijd met George Russell. Volgens Antonelli is het vanzelfsprekend niet de bedoeling dat ze elkaar uit de race rijden, maar hij verklaart ook dat hij zich niet aan de ketting laat leggen.

Antonelli en Russell vochten twee weken geleden in Canada een aantal felle duels uit. Op het Circuit Gilles Villeneuve gaven ze elkaar geen centimeter ruimte, en liep het een aantal keren nog maar net goed af. In de sprintrace ging het bijna mis, en reageerde Antonelli woest toen hij stelde dat Russell hem het gras op had gedrukt. In de race ging het duel daarna verder, maar moest Russell opgeven met technische problemen.

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Wat is er besproken?

Bij Mercedes hebben ze in de afgelopen dagen gesproken over de spelregels, zo legt Antonelli uit in de paddock in Monaco: "In principe hebben we na elk raceweekend een gesprek, en een paar dagen geleden hebben we dat nog een keertje gehad voordat we hierheen kwamen."

Ze hebben met elkaar om tafel gezeten: "We hebben de race geëvalueerd en besproken hoe je vrij tegen elkaar kunt racen, zolang er wederzijds respect is en je jezelf niet in een situatie kan brengen waarin één van beiden, of zelfs allebei, schade kan oplopen."

Geen strenge regels

Antonelli stelt dat Mercedes de coureurs zoveel mogelijk vrijheid geeft op de baan. Toch mogen ze dat vertrouwen niet schaden: "Het team wil ons geen strenge regels opleggen. Natuurlijk wil het team graag dat beide auto's aan de finish komen en zoveel mogelijk punten scoren, dat beseffen wij ons ook."

Waar moeten ze rekening mee houden?

Ze moeten de kop erbij houden: "We rijden voor onszelf, omdat we de beste willen zijn en willen winnen, maar we rijden ook voor het team. We willen die meer dan tweeduizend mensen in Brackley en Brixworth belonen voor hun harde werk. We willen dat het team wint. Daar zijn we ons bewust van. Daarom zullen we tegen elkaar blijven racen zoals we dat in Canada deden, al zullen we daarbij misschien iets slimmer te werk gaan. Maar het team wil zeker dat we vrij kunnen racen, zo hoort het ook."

Niet aan de ketting leggen

Antonelli heeft alle begrip voor de keuzes van het team, maar hij legt ook uit dat ze niet zomaar elkaar erlangs laten gaan: "Je kunt een coureur die vecht voor de zeges en de titel niet aan de ketting leggen. Je kunt niet zomaar zeggen: 'Doe maar rustig aan.' Natuurlijk zijn er wel grenzen, en het team verwacht dat we eerlijk en respectvol tegen elkaar racen."

f(1)orum

Posts: 10.098

Dat is allemaal mooie praat voor de bühne, maar als die helmpies opgaan dan ziet de wereld er heel anders uit. Zelfs bij de brave Papaya boys, die zich overall goed aan de oranje regels probeerden te houden, ging het een paar keer mis.

  • 1
  • 5 jun 2026 - 11:01
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (2)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.094

    Dat is allemaal mooie praat voor de bühne, maar als die helmpies opgaan dan ziet de wereld er heel anders uit. Zelfs bij de brave Papaya boys, die zich overall goed aan de oranje regels probeerden te houden, ging het een paar keer mis.

    • + 1
    • 5 jun 2026 - 11:01
    • HarryLam

      Posts: 5.494

      Totaal nietszeggend geblaat.

      • + 1
      • 5 jun 2026 - 11:12

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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