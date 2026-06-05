Andrea Kimi Antonelli heeft uitgelegd welke afspraken er met Mercedes zijn gemaakt over de strijd met George Russell. Volgens Antonelli is het vanzelfsprekend niet de bedoeling dat ze elkaar uit de race rijden, maar hij verklaart ook dat hij zich niet aan de ketting laat leggen.

Antonelli en Russell vochten twee weken geleden in Canada een aantal felle duels uit. Op het Circuit Gilles Villeneuve gaven ze elkaar geen centimeter ruimte, en liep het een aantal keren nog maar net goed af. In de sprintrace ging het bijna mis, en reageerde Antonelli woest toen hij stelde dat Russell hem het gras op had gedrukt. In de race ging het duel daarna verder, maar moest Russell opgeven met technische problemen.

Wat is er besproken?

Bij Mercedes hebben ze in de afgelopen dagen gesproken over de spelregels, zo legt Antonelli uit in de paddock in Monaco: "In principe hebben we na elk raceweekend een gesprek, en een paar dagen geleden hebben we dat nog een keertje gehad voordat we hierheen kwamen."

Ze hebben met elkaar om tafel gezeten: "We hebben de race geëvalueerd en besproken hoe je vrij tegen elkaar kunt racen, zolang er wederzijds respect is en je jezelf niet in een situatie kan brengen waarin één van beiden, of zelfs allebei, schade kan oplopen."

Geen strenge regels

Antonelli stelt dat Mercedes de coureurs zoveel mogelijk vrijheid geeft op de baan. Toch mogen ze dat vertrouwen niet schaden: "Het team wil ons geen strenge regels opleggen. Natuurlijk wil het team graag dat beide auto's aan de finish komen en zoveel mogelijk punten scoren, dat beseffen wij ons ook."

Waar moeten ze rekening mee houden?

Ze moeten de kop erbij houden: "We rijden voor onszelf, omdat we de beste willen zijn en willen winnen, maar we rijden ook voor het team. We willen die meer dan tweeduizend mensen in Brackley en Brixworth belonen voor hun harde werk. We willen dat het team wint. Daar zijn we ons bewust van. Daarom zullen we tegen elkaar blijven racen zoals we dat in Canada deden, al zullen we daarbij misschien iets slimmer te werk gaan. Maar het team wil zeker dat we vrij kunnen racen, zo hoort het ook."

Niet aan de ketting leggen

Antonelli heeft alle begrip voor de keuzes van het team, maar hij legt ook uit dat ze niet zomaar elkaar erlangs laten gaan: "Je kunt een coureur die vecht voor de zeges en de titel niet aan de ketting leggen. Je kunt niet zomaar zeggen: 'Doe maar rustig aan.' Natuurlijk zijn er wel grenzen, en het team verwacht dat we eerlijk en respectvol tegen elkaar racen."