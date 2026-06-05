Andrea Kimi Antonelli heeft vol verbazing gereageerd op de uitspraken van zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. De Brit stelde na zijn uitvalbeurt in Canada dat Antonelli de titel alleen nog maar kan verliezen. In Monaco werd Antonelli geconfronteerd met deze woorden, en hij kon zich er zeker niet in vinden.

Antonelli voert na vijf Grands Prix het wereldkampioenschap aan met een flinke voorsprong op Russell. De jonge Italiaanse coureur wist vier van de eerste vijf Grands Prix te winnen, en profiteerde in Canada van de uitvalbeurt van Russell. De Brit, die voorafgaand aan het seizoen als de titelfavoriet werd gezien, stelde na zijn uitvalbeurt dat hij niets te verliezen heeft. Hij wees naar Antonelli, en stelde dat hij de titel alleen nog maar kan verliezen.

Hoe reageert Antonelli?

In Monaco werd Antonelli door de internationale media gevraagd naar de uitspraken van Russell, en hij reageerde eerlijk: "Om eerlijk te zijn hecht ik niet echt waarde aan die uitspraak, want het is nog zo vroeg in het seizoen. Er staan nog zeventien races op de kalender, en misschien zelfs een paar meer, dus het is echt veel te vroeg om aan de titel te denken of om er überhaupt over te praten."

Antonelli wil zich louter op zichzelf focussen: "Ik blijf gewoon proberen om uit te blinken, mijn uiterste best te doen telkens wanneer ik in de auto stap en het maximale resultaat eruit te halen."

'Hoe kan ik iets verliezen wat ik nog niet heb?'

Antonelli kan zich niet vinden in de woorden van Russell, en hij laat doorschemeren dat hij het nogal vreemde uitspraken vindt. De Italiaanse Mercedes-coureur reageert goudeerlijk: "Ik vind het trouwens ook heel lastig om na te denken over het verliezen van iets wat je nog niet eens hebt. Ik heb het kampioenschap nog niet gewonnen, dus hoe kan ik iets verliezen wat ik nog niet eens heb bereikt?"

Hij wil de dingen in de aankomende maanden ook niet anders gaan aanpakken. Antonelli blijft Antonelli: "Ik ga racen zoals ik altijd heb gedaan, er net zo hard van genieten en, zoals ik al eerder heb gezegd, we zien aan het einde van het seizoen wel waar we eindigen."

Wat is de stand van zaken?

Vooralsnog gaat Antonelli aan de leiding van het wereldkampioenschap. De Italiaan heeft mede door zijn vier zeges 131 WK-punten bij elkaar gereden, en daarmee heeft hij een flinke voorsprong op Russell. De Brit staat nu op 88 punten, en kan zich een nieuwe uitvalbeurt of een slecht weekend eigenlijk niet veroorloven.