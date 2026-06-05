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Antonelli zet Russell op zijn plek na vreemde uitspraken

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Antonelli zet Russell op zijn plek na vreemde uitspraken

Andrea Kimi Antonelli heeft vol verbazing gereageerd op de uitspraken van zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. De Brit stelde na zijn uitvalbeurt in Canada dat Antonelli de titel alleen nog maar kan verliezen. In Monaco werd Antonelli geconfronteerd met deze woorden, en hij kon zich er zeker niet in vinden.

Antonelli voert na vijf Grands Prix het wereldkampioenschap aan met een flinke voorsprong op Russell. De jonge Italiaanse coureur wist vier van de eerste vijf Grands Prix te winnen, en profiteerde in Canada van de uitvalbeurt van Russell. De Brit, die voorafgaand aan het seizoen als de titelfavoriet werd gezien, stelde na zijn uitvalbeurt dat hij niets te verliezen heeft. Hij wees naar Antonelli, en stelde dat hij de titel alleen nog maar kan verliezen.

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Hoe reageert Antonelli?

In Monaco werd Antonelli door de internationale media gevraagd naar de uitspraken van Russell, en hij reageerde eerlijk: "Om eerlijk te zijn hecht ik niet echt waarde aan die uitspraak, want het is nog zo vroeg in het seizoen. Er staan nog zeventien races op de kalender, en misschien zelfs een paar meer, dus het is echt veel te vroeg om aan de titel te denken of om er überhaupt over te praten."

Antonelli wil zich louter op zichzelf focussen: "Ik blijf gewoon proberen om uit te blinken, mijn uiterste best te doen telkens wanneer ik in de auto stap en het maximale resultaat eruit te halen."

'Hoe kan ik iets verliezen wat ik nog niet heb?'

Antonelli kan zich niet vinden in de woorden van Russell, en hij laat doorschemeren dat hij het nogal vreemde uitspraken vindt. De Italiaanse Mercedes-coureur reageert goudeerlijk: "Ik vind het trouwens ook heel lastig om na te denken over het verliezen van iets wat je nog niet eens hebt. Ik heb het kampioenschap nog niet gewonnen, dus hoe kan ik iets verliezen wat ik nog niet eens heb bereikt?"

Hij wil de dingen in de aankomende maanden ook niet anders gaan aanpakken. Antonelli blijft Antonelli: "Ik ga racen zoals ik altijd heb gedaan, er net zo hard van genieten en, zoals ik al eerder heb gezegd, we zien aan het einde van het seizoen wel waar we eindigen."

Wat is de stand van zaken?

Vooralsnog gaat Antonelli aan de leiding van het wereldkampioenschap. De Italiaan heeft mede door zijn vier zeges 131 WK-punten bij elkaar gereden, en daarmee heeft hij een flinke voorsprong op Russell. De Brit staat nu op 88 punten, en kan zich een nieuwe uitvalbeurt of een slecht weekend eigenlijk niet veroorloven.

F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Monaco 2026

Reacties (5)

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  • skibeest

    Posts: 2.085

    Russel niets te verliezen? Wat dacht je van de nummer 2 positie in het team

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 08:22
    • Larry Perkins

      Posts: 65.490

      Laat George eerst maar eens een l terug zien te winnen...

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 08:33
  • Larry Perkins

    Posts: 65.490

    De eerste les van Max aan Kimi: "Jouw teamgenoot is een ..."

    (Max was hier nog niet genoemd)

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 08:35
  • Snork

    Posts: 22.590

    Sjors heeft juist alles te verliezen. Als hij door Kimi om de oren wordt gereden, in zijn zelf aangemeten status als nr. 1 rijder bij Mercedes aan gort.

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 09:16

MC Grand Prix van Monaco

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    Race / Startgrid

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  • Kwalificatie

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Team
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Ferrari
149
3
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106
4
Red Bull Racing
57
5
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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