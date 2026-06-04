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Red Bull en Mercedes presenteren speciale achtervleugel voor Monaco

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Red Bull en Mercedes presenteren speciale achtervleugel voor Monaco

Het team van Mercedes lijkt dit weekend rond te rijden met een heel bijzondere achtervleugel. In Monaco wordt er dit weekend niet gereden met actieve aerodynamica, en in de pitlane werd er een bijzondere constructie gespot op de Mercedessen. Ze zijn echter niet het enige team dat heeft ingegrepen.

Voorafgaand aan het raceweekend in Monaco maakte de FIA duidelijk dat er geen gebruik zal worden gemaakt van de Straight Mode. In Monaco zijn er amper rechte stukken, en er is dan ook geen gedeelte van de baan dat voldoet aan de eisen voor de actieve aerodynamica. Dat betekent dat de teams de systemen voor de actieve aero ook niet nodig hebben, en dit ook niet op de auto hoeven te plaatsen.

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Wat heeft Mercedes gedaan in Monaco?

De teams zullen de voor- en achtervleugels dan ook moeten aanpassen, en dat betekent dat er veel slimmigheden worden gebruikt. Bij het team van Mercedes lijkt men voor een zeer radicale optie te hebben gekozen. In de pitlane werden de vleugels vastgelegd door de aanwezige fotografen, en daar viel direct iets op. Op de delen waar normaal gesproken de systemen voor de Straight Mode zitten, zit nu een soort extra vleugel met kleine vleugeltjes.

Wat het nut hiervan is, en of ze er echt mee gaan rijden, zal morgen blijken tijdens de vrije trainingen. Mercedes staat met deze opvallende innovatie in ieder geval in het middelpunt van de aandacht, maar ze zijn niet het enige team dat iets heeft aangepast aan de vleugels.

Wat heeft Red Bull gedaan?

Ook bij Red Bull Racing hebben ze namelijk iets opvallends geplaatst op het gedeelte waar normaal gesproken het systeem zit waardoor de achtervleugel openklapt. In tegenstelling tot Mercedes hebben ze niet voor een soort rek met vleugeltjes gekozen, maar voor een soort extra flapjes op de vleugel zelf. Ook bij Red Bull zal morgen blijken wat het nut hiervan is, en hoe ze het gaan gebruiken.

Ook trucjes met de voorvleugel?

Het lijkt erop dat ook de andere teams met innovaties komen in de straten van Monaco. Bij het team van Audi werd vanochtend al duidelijk dat ze de systemen voor de actieve aerodynamica van de voorvleugels hebben gehaald. Of er ook teams komen met innovaties voor de voorvleugels, moet nog blijken.

Patrick_St

Posts: 6.035

In 97 kwam Tyrrell hiermee (auto van Jos destijds) In 98 werd dit gekopieerd door diverse andere teams en niet veel later dat jaar weer verboden door de FIA.
Jos met een tafel op zijn neus zegt me niets, ik lees alleen veel over een knuppel.

  • 5
  • 4 jun 2026 - 12:39
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Mercedes Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (5)

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  • DRS-zone

    Posts: 454

    Was het niet 1997 en 1998 dat er allerlei teams vleugels op hun side pods hadden? En 2000 dat Jos Verstappen op zijn neus een tafel had?

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 12:30
    • Patrick_St

      Posts: 6.035

      In 97 kwam Tyrrell hiermee (auto van Jos destijds) In 98 werd dit gekopieerd door diverse andere teams en niet veel later dat jaar weer verboden door de FIA.
      Jos met een tafel op zijn neus zegt me niets, ik lees alleen veel over een knuppel.

      • + 5
      • 4 jun 2026 - 12:39
    • DRS-zone

      Posts: 454

      Het bleek 2001!

      x.com/CrystalRacin(...)1448314585639882755

      • + 2
      • 4 jun 2026 - 13:13
    • Patrick_St

      Posts: 6.035

      Ah, dat ding! Helemaal vergeten! Maar die was er ook snel weer af.

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 13:16
    • skibeest

      Posts: 2.084

      Natuurlijk was die er snel af, wat heb je aan een tafeltje waar je glas bier niet op blijft staan

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 13:46

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2
Ferrari
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3
McLaren
106
4
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57
5
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China
Shanghai International Circuit
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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