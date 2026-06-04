Het team van Mercedes lijkt dit weekend rond te rijden met een heel bijzondere achtervleugel. In Monaco wordt er dit weekend niet gereden met actieve aerodynamica, en in de pitlane werd er een bijzondere constructie gespot op de Mercedessen. Ze zijn echter niet het enige team dat heeft ingegrepen.

Voorafgaand aan het raceweekend in Monaco maakte de FIA duidelijk dat er geen gebruik zal worden gemaakt van de Straight Mode. In Monaco zijn er amper rechte stukken, en er is dan ook geen gedeelte van de baan dat voldoet aan de eisen voor de actieve aerodynamica. Dat betekent dat de teams de systemen voor de actieve aero ook niet nodig hebben, en dit ook niet op de auto hoeven te plaatsen.

Wat heeft Mercedes gedaan in Monaco?

De teams zullen de voor- en achtervleugels dan ook moeten aanpassen, en dat betekent dat er veel slimmigheden worden gebruikt. Bij het team van Mercedes lijkt men voor een zeer radicale optie te hebben gekozen. In de pitlane werden de vleugels vastgelegd door de aanwezige fotografen, en daar viel direct iets op. Op de delen waar normaal gesproken de systemen voor de Straight Mode zitten, zit nu een soort extra vleugel met kleine vleugeltjes.

Wat het nut hiervan is, en of ze er echt mee gaan rijden, zal morgen blijken tijdens de vrije trainingen. Mercedes staat met deze opvallende innovatie in ieder geval in het middelpunt van de aandacht, maar ze zijn niet het enige team dat iets heeft aangepast aan de vleugels.

Wat heeft Red Bull gedaan?

Ook bij Red Bull Racing hebben ze namelijk iets opvallends geplaatst op het gedeelte waar normaal gesproken het systeem zit waardoor de achtervleugel openklapt. In tegenstelling tot Mercedes hebben ze niet voor een soort rek met vleugeltjes gekozen, maar voor een soort extra flapjes op de vleugel zelf. Ook bij Red Bull zal morgen blijken wat het nut hiervan is, en hoe ze het gaan gebruiken.

Ook trucjes met de voorvleugel?

Het lijkt erop dat ook de andere teams met innovaties komen in de straten van Monaco. Bij het team van Audi werd vanochtend al duidelijk dat ze de systemen voor de actieve aerodynamica van de voorvleugels hebben gehaald. Of er ook teams komen met innovaties voor de voorvleugels, moet nog blijken.