user icon
icon

Russell onder druk gezet: "Mentaliteit niet op orde"

<< Naar nieuwsoverzicht
Russell onder druk gezet: "Mentaliteit niet op orde"

George Russell heeft met zijn gedrag voor frustratie gezorgd bij oud-coureur Riccardo Patrese. De Italiaan stelt dat Russell soms te veel klaagt en dat hij niet de juiste mentaliteit heeft om te kunnen winnen. Russell heeft nog altijd een grote achterstand op zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

Russell begon aan dit seizoen als de grote favoriet voor de wereldtitel. Het team van Mercedes is het sterkst in de Formule 1, en het was de verwachting dat Russell de overhand zou hebben ten opzichte van Antonelli. Al snel werd echter duidelijk dat Antonelli sneller was, en hij voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. Russell kijkt tegen een grote achterstand aan, en moet zelfs Lewis Hamilton voor zich dulden in het wereldkampioenschap.

Meer over George Russell 'Alpine richt vizier op Russell: Briatore ziet Mercedes-coureur als topdoelwit'

'Alpine richt vizier op Russell: Briatore ziet Mercedes-coureur als topdoelwit'

16 jun
 Mercedes stapt naar FIA en kondigt ingrijpend protest aan

Mercedes stapt naar FIA en kondigt ingrijpend protest aan

15 jun

'Hij behoort niet tot de top'

Russell kreeg in de afgelopen weken veel kritiek, en oud-coureur Riccardo Patrese is één van de kritische stemmen. De Italiaan legt zijn mening uit bij het gokplatform BetBrothers: "In Canada zei hij: 'Dit is niet mijn soort race, ik houd niet van dit circuit. Zoiets kun je gewoon niet zeggen. Er zitten 24 races in een seizoen, en je moet op elk circuit met dezelfde agressie te werk gaan. Als George geen goed gevoel heeft bij de auto, betekent dat dat hij qua talent niet tot de top behoort."

Maakt Russell nog kans?

Patrese stelt dat zijn landgenoot Antonelli de touwtjes in handen heeft bij Mercedes, maar dat ze van het team wel vrij mogen vechten. Toch is Russell volgens Patrese nog niet kansloos, en hij wijst naar Antonelli's uitvalbeurt in de Grand Prix van Barcelona van afgelopen weekend: "Kimi blies afgelopen weekend zijn motor op, en wie weet blaast hij in de volgende race weer zijn motor op. En dan zou Russell weer kans maken op de wereldtitel. Maar het zal zeker niet makkelijk voor hem worden."

Een belangrijk advies voor Russell

Toch is Russell voor Patrese niet de favoriet, en dat heeft vooral met de mentaliteit van de Britse coureur te maken: "Het feit dat hij excuses zocht, het feit dat hij na de race in Monaco riep dat het kampioenschap voor hem voorbij was, het wijst er allemaal op dat zijn mentaliteit niet op orde is."

Patrese sluit zijn verhaal dan ook af met een goed bedoeld advies voor Russell: "Daarom raad ik George ook aan om zich meer in te spannen en geen excuses te zoeken, want, en ik herhaal, met excuses kom je echt nergens."

Russell heeft dit seizoen nog maar één Grand Prix gewonnen en hij staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 106 WK-punten achter zijn naam staan, terwijl zijn teamgenoot Antonelli op 156 punten staat.

Bertrand Gachot

Posts: 899

In de ogen van old school "echte mannen"- F1 coureus Hunt, Rosberg, Alboreto (r.i.p), Patrese en noem maar op zijn dit soort coureurs sowieso eerder jochies, ze klinken zelfs als meisjes (raar piepstemmetje) na een overwinning (ook Sjors en Lando).

  • 1
  • 18 jun 2026 - 12:49
F1 Nieuws George Russell Riccardo Patrese Mercedes

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 899

    In de ogen van old school "echte mannen"- F1 coureus Hunt, Rosberg, Alboreto (r.i.p), Patrese en noem maar op zijn dit soort coureurs sowieso eerder jochies, ze klinken zelfs als meisjes (raar piepstemmetje) na een overwinning (ook Sjors en Lando).

    • + 1
    • 18 jun 2026 - 12:49
    • Bibendum

      Posts: 52

      Hunt is ook al een tijdje RIP, volgens mij langer dan Alboreto.

      • + 0
      • 18 jun 2026 - 13:39

AT Grand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.138
  • Podiums 27
  • Grand Prix 159
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar