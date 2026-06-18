George Russell heeft met zijn gedrag voor frustratie gezorgd bij oud-coureur Riccardo Patrese. De Italiaan stelt dat Russell soms te veel klaagt en dat hij niet de juiste mentaliteit heeft om te kunnen winnen. Russell heeft nog altijd een grote achterstand op zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

Russell begon aan dit seizoen als de grote favoriet voor de wereldtitel. Het team van Mercedes is het sterkst in de Formule 1, en het was de verwachting dat Russell de overhand zou hebben ten opzichte van Antonelli. Al snel werd echter duidelijk dat Antonelli sneller was, en hij voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. Russell kijkt tegen een grote achterstand aan, en moet zelfs Lewis Hamilton voor zich dulden in het wereldkampioenschap.

'Hij behoort niet tot de top'

Russell kreeg in de afgelopen weken veel kritiek, en oud-coureur Riccardo Patrese is één van de kritische stemmen. De Italiaan legt zijn mening uit bij het gokplatform BetBrothers: "In Canada zei hij: 'Dit is niet mijn soort race, ik houd niet van dit circuit. Zoiets kun je gewoon niet zeggen. Er zitten 24 races in een seizoen, en je moet op elk circuit met dezelfde agressie te werk gaan. Als George geen goed gevoel heeft bij de auto, betekent dat dat hij qua talent niet tot de top behoort."

Maakt Russell nog kans?

Patrese stelt dat zijn landgenoot Antonelli de touwtjes in handen heeft bij Mercedes, maar dat ze van het team wel vrij mogen vechten. Toch is Russell volgens Patrese nog niet kansloos, en hij wijst naar Antonelli's uitvalbeurt in de Grand Prix van Barcelona van afgelopen weekend: "Kimi blies afgelopen weekend zijn motor op, en wie weet blaast hij in de volgende race weer zijn motor op. En dan zou Russell weer kans maken op de wereldtitel. Maar het zal zeker niet makkelijk voor hem worden."

Een belangrijk advies voor Russell

Toch is Russell voor Patrese niet de favoriet, en dat heeft vooral met de mentaliteit van de Britse coureur te maken: "Het feit dat hij excuses zocht, het feit dat hij na de race in Monaco riep dat het kampioenschap voor hem voorbij was, het wijst er allemaal op dat zijn mentaliteit niet op orde is."

Patrese sluit zijn verhaal dan ook af met een goed bedoeld advies voor Russell: "Daarom raad ik George ook aan om zich meer in te spannen en geen excuses te zoeken, want, en ik herhaal, met excuses kom je echt nergens."

Russell heeft dit seizoen nog maar één Grand Prix gewonnen en hij staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 106 WK-punten achter zijn naam staan, terwijl zijn teamgenoot Antonelli op 156 punten staat.