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Opinie: Arrogante Russell wees met vinger naar de verkeerde

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<b> Opinie: </b> Arrogante Russell wees met vinger naar de verkeerde

George Russell heeft jarenlang gewacht op dit moment. Na het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari lag de weg naar de absolute top van Mercedes open. De Brit was de logische leider, de ervaren man die het team naar een nieuwe wereldtitel moest loodsen. Tenminste, dat was het verhaal.

De werkelijkheid ziet er inmiddels heel anders uit. Terwijl Russell zichzelf al voorzichtig in de rol van titelfavoriet had gemanoeuvreerd, is het Andrea Kimi Antonelli die de show steelt. De jonge Italiaan rijdt alsof hij al tien jaar ervaring heeft in de Formule 1 en zet de ene topprestatie na de andere neer. Vier overwinningen op rij spreken voor zich. De ranglijst liegt niet en de stopwatch al helemaal niet.

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Russell wees naar de verkeerde met de nodige arrogantie

Wat deze situatie extra pijnlijk maakt voor Russell, is dat hij Antonelli nooit echt serieus leek te nemen. Voorafgaand aan het seizoen ging het vooral over Max Verstappen, Ferrari en McLaren. Russell sprak over de titel alsof die binnen handbereik lag. Antonelli? Dat was vooral een talent voor de toekomst. Die toekomst blijkt ineens het heden te zijn.

Russell heeft ongetwijfeld kwaliteiten. Hij is snel, intelligent en technisch sterk. Maar er hangt al langer een bepaalde arrogantie rond zijn persoon. Het gevoel dat hij zichzelf nét iets hoger inschat dan zijn prestaties rechtvaardigen. Natuurlijk won hij races en versloeg hij Hamilton af en toe, maar hij heeft nog nooit een wereldtitel gewonnen. Toch gedraagt hij zich geregeld alsof die al op zijn schoorsteen staat.

Antonelli doet precies het tegenovergestelde. Geen grote uitspraken, geen politieke spelletjes, geen subtiele prikjes richting concurrenten. Gewoon instappen en rijden. En vooral: winnen.

Is het geluk niet aan Russell's zijde of komt het door Antonelli?

Juist daarom is de huidige situatie zo interessant. Russell lijkt steeds vaker te suggereren dat het geluk niet aan zijn zijde staat of dat Mercedes mogelijk meer aandacht aan Antonelli besteedt. Dat kan best deels waar zijn, maar succesvolle coureurs zoeken meestal eerst naar oplossingen bij zichzelf voordat ze naar verklaringen buiten de cockpit kijken.

Mercedes heeft namelijk geen favoriet gekozen. Mercedes volgt simpelweg de coureur die momenteel de beste resultaten levert. Dat is hard, maar zo werkt topsport.

Russell dacht waarschijnlijk dat 2026 zijn kroonjaar zou worden. In plaats daarvan dreigt het seizoen waarin hij definitief uit de schaduw van Hamilton zou stappen, uit te draaien op het jaar waarin Antonelli hem zelf in de schaduw zet. En dat moet misschien nog wel het meeste pijn doen.

Aajd Flupke

Posts: 203

Simply lovely

  • 9
  • 4 jun 2026 - 12:08
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (13)

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  • Aajd Flupke

    Posts: 203

    Simply lovely

    • + 9
    • 4 jun 2026 - 12:08
  • ThisGuy

    Posts: 1.689

    Wat is deze site toch afgegleden, man, man, man

    Dat is ook de reden waarom ik hier nog maar zelden te vinden ben.

    • + 6
    • 4 jun 2026 - 12:12
    • DRS-zone

      Posts: 454

      Omdat er een opinie stuk komt?

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 12:28
    • ThisGuy

      Posts: 1.689

      Moet ik nu happen, of wat?

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 13:02
  • monzaron

    Posts: 1.001

    Eerst een bericht met arrogante Antonelli en nu arrogante Russel 🥱 ze rijden beide met een raket over de circuits met die arrogante Toto Wolff Mercedes ☺️

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 12:14
    • The Wolf

      Posts: 969

      Alles wat Mercedes is, is arrogant lees ik hieruit. Mercedes is de gebeten hond Heute hihi

      • + 2
      • 4 jun 2026 - 12:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.370

    "Opinie: Arrogante Russell wees met vinger naar de verkeerde".

    Ik heb mijn vinger weleens in het verkeerde gaatje gestoken.....dit komt wel erg dichtbij nu.

    • + 2
    • 4 jun 2026 - 12:22
    • f(1)orum

      Posts: 10.088

      Hoezo verkeerde gat? Daardoor is toch een waterramp voorkomen?

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 12:24
    • The Wolf

      Posts: 969

      @ouw,
      Dacht dat jij altijd meer type van de vuist was, beetje zoals Jos, maar dan puur gericht op gaatjes

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 12:34
    • walteij

      Posts: 2.103

      2 in the pink
      1 in the stink

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 12:38
    • schwantz34

      Posts: 42.084

      Het spreekwoord "Praatjes vullen geen gaatjes" is matennaaier Sjors op het arrogante lijf geschreven!

      • + 2
      • 4 jun 2026 - 13:09
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.370

      Vroeger 'n vinger....nu idd 'n vuist.
      De boel wat opgerekt in de loop der jaren.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 13:10
  • shakedown

    Posts: 1.818

    Het is gewoon duidelijk. Russell wilde vooral leider zijn en voorop lopen. Want hij vind dat hij dat is.

    Beetje zoals je een hoop managers ziet. Ze voelen zich de baas, de leiding gevende. maar beseffen niet dat je geen leiding geeft door de baas te zijn, maar dat je stuurt door juist niet de baas te spelen.

    Zorg dat andere excelleren. dat maakt iemand een goede leider.

    Dat snapt Russell niet zo goed. en heel eerlijk Russell is geen leider. Russell is een volger die graag op de voorgrond staat. een hoop Blah blah

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 13:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
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9
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2
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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