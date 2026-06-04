George Russell heeft jarenlang gewacht op dit moment. Na het vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari lag de weg naar de absolute top van Mercedes open. De Brit was de logische leider, de ervaren man die het team naar een nieuwe wereldtitel moest loodsen. Tenminste, dat was het verhaal.

De werkelijkheid ziet er inmiddels heel anders uit. Terwijl Russell zichzelf al voorzichtig in de rol van titelfavoriet had gemanoeuvreerd, is het Andrea Kimi Antonelli die de show steelt. De jonge Italiaan rijdt alsof hij al tien jaar ervaring heeft in de Formule 1 en zet de ene topprestatie na de andere neer. Vier overwinningen op rij spreken voor zich. De ranglijst liegt niet en de stopwatch al helemaal niet.

Russell wees naar de verkeerde met de nodige arrogantie

Wat deze situatie extra pijnlijk maakt voor Russell, is dat hij Antonelli nooit echt serieus leek te nemen. Voorafgaand aan het seizoen ging het vooral over Max Verstappen, Ferrari en McLaren. Russell sprak over de titel alsof die binnen handbereik lag. Antonelli? Dat was vooral een talent voor de toekomst. Die toekomst blijkt ineens het heden te zijn.

Russell heeft ongetwijfeld kwaliteiten. Hij is snel, intelligent en technisch sterk. Maar er hangt al langer een bepaalde arrogantie rond zijn persoon. Het gevoel dat hij zichzelf nét iets hoger inschat dan zijn prestaties rechtvaardigen. Natuurlijk won hij races en versloeg hij Hamilton af en toe, maar hij heeft nog nooit een wereldtitel gewonnen. Toch gedraagt hij zich geregeld alsof die al op zijn schoorsteen staat.

Antonelli doet precies het tegenovergestelde. Geen grote uitspraken, geen politieke spelletjes, geen subtiele prikjes richting concurrenten. Gewoon instappen en rijden. En vooral: winnen.

Is het geluk niet aan Russell's zijde of komt het door Antonelli?

Juist daarom is de huidige situatie zo interessant. Russell lijkt steeds vaker te suggereren dat het geluk niet aan zijn zijde staat of dat Mercedes mogelijk meer aandacht aan Antonelli besteedt. Dat kan best deels waar zijn, maar succesvolle coureurs zoeken meestal eerst naar oplossingen bij zichzelf voordat ze naar verklaringen buiten de cockpit kijken.

Mercedes heeft namelijk geen favoriet gekozen. Mercedes volgt simpelweg de coureur die momenteel de beste resultaten levert. Dat is hard, maar zo werkt topsport.

Russell dacht waarschijnlijk dat 2026 zijn kroonjaar zou worden. In plaats daarvan dreigt het seizoen waarin hij definitief uit de schaduw van Hamilton zou stappen, uit te draaien op het jaar waarin Antonelli hem zelf in de schaduw zet. En dat moet misschien nog wel het meeste pijn doen.