Max Verstappen begint met een goed gevoel aan het raceweekend in Monaco. De Limburger heeft een goed gevoel overgehouden aan de laatste race in Canada en heeft steeds meer vertrouwen in zijn team Red Bull. Hij wil echter niet te vroeg juichen, en blijft Red Bull aansporen om hard door te blijven werken.

Verstappen en Red Bull hebben een zware start van het seizoen achter de rug. Ze liepen achter de feiten aan de frustratie bij Verstappen werd steeds groter en groter. In Miami ging het vorige maand al wat beter, en anderhalve week geleden in Canada stond Verstappen voor het eerst dit seizoen op het podium. Het positieve gevoel lijkt langzaam terug te komen, al is er nog genoeg werk te verrichten.

Wat verwacht Verstappen van het weekend?

Verstappen begint dan ook met een goed gevoel aan het raceweekend in zijn woonplaats Monaco. In zijn preview klinkt hij opgewekt: "We hebben in Miami een paar positieve stappen voorwaarts gezet en onze snelheid is nu een stuk dichter bij waar we moeten zijn. Het voelde alsof we een betere performance uit de auto konden halen en ik voelde me comfortabeler."

Dat betekent echter niet dat ze achterover kunnen leunen. Verstappen wil meer zien, en zet zijn team Red Bull dan ook op scherp: "Toch blijven we gewoon pushen. Er zijn namelijk altijd dingen die we nog kunnen verbeteren en waar we aan kunnen werken, en dat is simpelweg hoe we als team te werk gaan."

Wat is de sleutel tot succes?

Monaco is altijd een bijzondere race waarin veel kan gebeuren. Inhalen is echter lastig in de krappe straatjes van het prinsendom, en Verstappen weet wat belangrijk is: "Je bent altijd sterk afhankelijk van een goede strategie en traditioneel gezien zal het weer cruciaal zijn om het maximale uit de kwalificatie te halen."

Fijn om thuis te zijn

De Grand Prix van Monaco is voor Verstappen ook een soort thuisrace, aangezien hij in de stadsstaat woont. Het maakt het weekend extra speciaal, en dat vindt Verstappen wel fijn: "Het is bovendien heel erg prettig om zo dicht bij huis te zijn en om de familie te kunnen zien. Al helemaal omdat het zowel op als naast de baan een hectisch weekend is."

Hoe staat Verstappen ervoor in de titelstrijd?

Verstappen staat na vijf Grand Prix-weekenden op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. De viervoudig wereldkampioen heeft tot nu toe 43 WK-punten bij elkaar gereden, en heeft een grote achterstand op zijn concurrenten. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli voert de strijd om het wereldkampioenschap aan, en heeft in de eerste raceweekenden 131 punten gescoord.