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Verstappen zet Red Bull op scherp voor Monaco

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Verstappen zet Red Bull op scherp voor Monaco

Max Verstappen begint met een goed gevoel aan het raceweekend in Monaco. De Limburger heeft een goed gevoel overgehouden aan de laatste race in Canada en heeft steeds meer vertrouwen in zijn team Red Bull. Hij wil echter niet te vroeg juichen, en blijft Red Bull aansporen om hard door te blijven werken.

Verstappen en Red Bull hebben een zware start van het seizoen achter de rug. Ze liepen achter de feiten aan de frustratie bij Verstappen werd steeds groter en groter. In Miami ging het vorige maand al wat beter, en anderhalve week geleden in Canada stond Verstappen voor het eerst dit seizoen op het podium. Het positieve gevoel lijkt langzaam terug te komen, al is er nog genoeg werk te verrichten.

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Wat verwacht Verstappen van het weekend?

Verstappen begint dan ook met een goed gevoel aan het raceweekend in zijn woonplaats Monaco. In zijn preview klinkt hij opgewekt: "We hebben in Miami een paar positieve stappen voorwaarts gezet en onze snelheid is nu een stuk dichter bij waar we moeten zijn. Het voelde alsof we een betere performance uit de auto konden halen en ik voelde me comfortabeler."

Dat betekent echter niet dat ze achterover kunnen leunen. Verstappen wil meer zien, en zet zijn team Red Bull dan ook op scherp: "Toch blijven we gewoon pushen. Er zijn namelijk altijd dingen die we nog kunnen verbeteren en waar we aan kunnen werken, en dat is simpelweg hoe we als team te werk gaan."

Wat is de sleutel tot succes?

Monaco is altijd een bijzondere race waarin veel kan gebeuren. Inhalen is echter lastig in de krappe straatjes van het prinsendom, en Verstappen weet wat belangrijk is: "Je bent altijd sterk afhankelijk van een goede strategie en traditioneel gezien zal het weer cruciaal zijn om het maximale uit de kwalificatie te halen."

Fijn om thuis te zijn

De Grand Prix van Monaco is voor Verstappen ook een soort thuisrace, aangezien hij in de stadsstaat woont. Het maakt het weekend extra speciaal, en dat vindt Verstappen wel fijn: "Het is bovendien heel erg prettig om zo dicht bij huis te zijn en om de familie te kunnen zien. Al helemaal omdat het zowel op als naast de baan een hectisch weekend is."

Hoe staat Verstappen ervoor in de titelstrijd?

Verstappen staat na vijf Grand Prix-weekenden op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. De viervoudig wereldkampioen heeft tot nu toe 43 WK-punten bij elkaar gereden, en heeft een grote achterstand op zijn concurrenten. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli voert de strijd om het wereldkampioenschap aan, en heeft in de eerste raceweekenden 131 punten gescoord.

Pietje Bell

Posts: 35.075

"Het is bovendien heel erg prettig om zo dicht bij huis te zijn en om de familie
te kunnen zien."

Oh, leuk dat Sophie, Jos en Victoria met hun gezinnen komen kijken.

Of zou hij het gezin hebben gezegd ipv familie?

  • 2
  • 3 jun 2026 - 11:12
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (9)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.440

    Verstappen schiet met scherp op Red Bull in Monaco!

    (was ook een leuke kop geweest)

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 11:00
    • The Wolf

      Posts: 952

      'Schuimbekkende withete Verstappen gaat compleet los op Red Bull'

      • + 1
      • 3 jun 2026 - 11:02
  • Need5Speed

    Posts: 3.897

    Dus als Red Bull voor een goede strategie en goed weer zorgt dan is er geen vuiltje aan de lucht.

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 11:01
    • The Wolf

      Posts: 952

      De strategie van Red Bull is om een goede strategie te hebben, en dat lijkt mij ook een goede strategie om mee te beginnen, en als het dan weer goed weer is dan gaat het weer goed en rijden ze over de weg weg

      • + 1
      • 3 jun 2026 - 11:10
  • Pietje Bell

    Posts: 35.075

    "Het is bovendien heel erg prettig om zo dicht bij huis te zijn en om de familie
    te kunnen zien."

    Oh, leuk dat Sophie, Jos en Victoria met hun gezinnen komen kijken.

    Of zou hij het gezin hebben gezegd ipv familie?

    • + 2
    • 3 jun 2026 - 11:12
    • F1jos

      Posts: 5.319

      Het goede nieuws is “green green gras of home “

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 11:31
    • Pietje Bell

      Posts: 35.075

      Zoals ik hier gisteren heb vermeld heeft Kelly haar eigen Make Up Artist
      Ria Cardosi die ze overal mee naar toe neemt en bij haar thuis laat komen.
      Zo heeft ze haar afgelopen weekend meegenomen naar Londen om haar
      mooi te maken voor een verjaardag. Ook haar kapper ging mee.
      Vandaag heeft Cardosi laten zien dat ze haar de eerste maanden al 9 keer
      van make-up heeft voorzien. Parijs, Miami, Cannes, Milaan, etc.

      ibb.co/pvvXvKJh

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 13:27
    • HarryLam

      Posts: 5.488

      s,Avonds dan maar gezellig aan de andijvie met aardappels en een gehaktballetje, want Kelly heeft dat natuurlijk wel leren koken van haar hollandse moeder.

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 14:05
    • Larry Perkins

      Posts: 65.440

      Ze heeft haar meegenomen om haar mooi te maken.

      Is die Make Up Artist tevens plastisch chirurg...

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 14:24

MC Grand Prix van Monaco

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    Race / Startgrid

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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