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Officieel: Leclerc tekent nieuwe deal bij Ferrari

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<b> Officieel: </b> Leclerc tekent nieuwe deal bij Ferrari

Charles Leclerc heeft zijn contract bij het team van Ferrari verlengd. De Monegask rijdt als sinds 2019 voor Ferrari in de Formule 1, en was in de jaren daarvoor verbonden aan het juniorteam. Leclercs contractverlenging zorgt ervoor dat hij ook in de komende jaren voor Ferrari rijdt.

Ferrari liet vanochtend weten dat Leclerc een nieuw contract heeft getekend. Ze laten niet weten voor hoeveel jaar hij heeft bijgetekend, maar volgens Ferrari gaat het om de komende seizoenen. Het betekent in ieder geval dat Leclerc nergens heen zal gaan, en daarmee maakt hij een einde aan de speculatie over zijn toekomst in de Formule 1.

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Einde aan de geruchten 

Het nieuws van de contractverlenging van Leclerc volgt vlak voor zijn thuisrace in Monaco. Leclerc werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Ferrari, en zijn naam viel bij onder meer Aston Martin. Daarnaast werden er meerdere coureurs in verband gebracht met zijn zitje.

Jagen op records 

Al die geruchten kunnen nu de prullenbak in, want Leclerc gaat nergens heen. Alhoewel het dus niet bekend is voor hoelang de nieuwe deal loopt, is de kans wel groot dat hij gaat uitgroeien tot de coureur met de meeste Grands Prix ooit voor Ferrari. Hij heeft tot nu toe 155 races in het scharlakenrood gereden, terwijl recordhouder Michael Schumacher op 180 Grands Prix staat.

Leclerc boekte in de afgelopen jaren veel successen met Ferrari en wist tot nu toe acht Grands Prix te winnen, stond 27 keer op pole position en mocht 52 keer het podium beklimmen.

Hoe is Leclerc aan het seizoen begonnen?

Vorig jaar had Leclerc het zwaarder in dienst van Ferrari, en hij wist toen geen Grand Prix te winnen voor het team. Dit jaar is hij aardig begonnen met meerdere podiumplekken en hij staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap achter de Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

shakedown

Posts: 1.813

Tot zover de ambitie van LeClerc om ooit kampioen te worden... Zonde. ik vind het een leuke rijder die ik graag bij een teams als McLaren, Mercedes of Red Bull had gezien. Ik denk dat hij daar veel beter uit de verf kan komen.

  • 6
  • 3 jun 2026 - 08:56
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari

Reacties (10)

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  • shakedown

    Posts: 1.813

    Tot zover de ambitie van LeClerc om ooit kampioen te worden... Zonde. ik vind het een leuke rijder die ik graag bij een teams als McLaren, Mercedes of Red Bull had gezien. Ik denk dat hij daar veel beter uit de verf kan komen.

    • + 5
    • 3 jun 2026 - 08:56
    • KiekisNL

      Posts: 2.248

      Denk dat er maar weinig coureurs uit de verf kunnen komen bij Ferrari.

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 09:20
    • Larry Perkins

      Posts: 65.432

      Bij McLaren en Mercedes is geen plek voor Leclerc en zie Verstappen niet bij RBR vertrekken, plus dat RBR het 'lek' voorlopig nog niet boven heeft. En Charles zou wel gek zijn om teamgenoot van Max te worden.
      Kortom bij Ferrari blijven is (ook) een praktische keuze.

      We weten natuurlijk niet voor hoe lang Leclerc heeft bijgetekend en of er ook prestatieclausules in zijn nieuwe contract zijn opgenomen...

      • + 3
      • 3 jun 2026 - 09:21
  • f(1)orum

    Posts: 10.075

    "I am so stupid....."

    • + 2
    • 3 jun 2026 - 08:59
  • Pietje Bell

    Posts: 35.071

    x.com/Charles_Lecl(...)2062060280658514435

    Adam Cooper
    @adamcooperF1
    ·
    23 m
    No surprise as @ScuderiaFerrari announces that @Charles_Leclerc
    is staying for the "coming seasons" after the renewal of his agreement:
    "I couldn’t be happier to continue this journey with Scuderia Ferrari HP. It has always been so much more than just a team to me. It’s the team I’ve loved and dreamt of being part of since I was a child, and after all these years it has become a second family. Together we’ve shared incredible moments and some tougher ones, but I believe in this team more than ever, and I’m deeply grateful that we will keep pushing side by side toward our shared goal of bringing the World Championship back to Maranello. Being a Ferrari driver is a dream, but it’s also a responsibility I never take for granted. I’ll continue to give absolutely everything I have to bring this team back to where it belongs, at the very top, for everyone in Maranello, and above all for the tifosi, whose passion is the heartbeat of this Scuderia."

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 09:02
  • Snorremans

    Posts: 279

    Bijzonder te noemen. Hij was wat mij betreft echt wel iemand geweest die een essentieel onderdeel van het silly season hadden kunnen zijn. Ik had hem meer dan de huidige Ferrari gegund. Blijkbaar neemt hij de prestaties voor lief.

    Hij had makkelijk kunnen wachten en wellicht op Mercedes of misschien zelfs wel RBR kunnen wachten. In mijn ogen een gemiste kans maar nogmaals hij zal zelf blijkbaar nog steeds tevreden zijn.

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 09:23
  • Joeppp

    Posts: 8.625

    Ik vind het wel mooi om te zien dat coureurs langer trouw zijn aan hun team. Daarnaast is Ferrari het team waar iedereen een keer voor wil rijden veel meer dan voor Mercedes of RedBull. Ik ben er van overtuigd dat zijn kampioenschap met Ferrari er een keer komt.

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 09:25
    • The Wolf

      Posts: 947

      "Ik vind het wel mooi om te zien dat coureurs langer trouw zijn aan hun team"
      Ik niet eigenlijk. Niet dat ik Leclerc graag bij Ferrari zou zien vertrekken. Maar gewoon in het algemeen, ik zie de rijders liefst vaker rouleren, ipv die ellenlange samenwerkingsverbanden. Een jaar of 3 / uiterlijk 4. Dan is het wel weer interessant wat een bepaalde rijder bij een 'nieuw' team kan laten zien. Houd het interessant...

      • + 2
      • 3 jun 2026 - 09:38
  • DutchTifosi

    Posts: 2.861

    Ik denk op zich een prima keus. Het enige team waar hij had kunnen rijden dat had gekund was McLaren, maar dat zie ik niet gebeuren. Mercedes wil Max en Red Bull zal gegarandeerd vallen als een kaartenhuis als Max vertrekt zoals toen Schumacher vertrok bij Benneton.

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 09:50

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
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Williams
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Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
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Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 178
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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