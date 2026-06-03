Charles Leclerc heeft zijn contract bij het team van Ferrari verlengd. De Monegask rijdt als sinds 2019 voor Ferrari in de Formule 1, en was in de jaren daarvoor verbonden aan het juniorteam. Leclercs contractverlenging zorgt ervoor dat hij ook in de komende jaren voor Ferrari rijdt.

Ferrari liet vanochtend weten dat Leclerc een nieuw contract heeft getekend. Ze laten niet weten voor hoeveel jaar hij heeft bijgetekend, maar volgens Ferrari gaat het om de komende seizoenen. Het betekent in ieder geval dat Leclerc nergens heen zal gaan, en daarmee maakt hij een einde aan de speculatie over zijn toekomst in de Formule 1.

Einde aan de geruchten

Het nieuws van de contractverlenging van Leclerc volgt vlak voor zijn thuisrace in Monaco. Leclerc werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Ferrari, en zijn naam viel bij onder meer Aston Martin. Daarnaast werden er meerdere coureurs in verband gebracht met zijn zitje.

Jagen op records

Al die geruchten kunnen nu de prullenbak in, want Leclerc gaat nergens heen. Alhoewel het dus niet bekend is voor hoelang de nieuwe deal loopt, is de kans wel groot dat hij gaat uitgroeien tot de coureur met de meeste Grands Prix ooit voor Ferrari. Hij heeft tot nu toe 155 races in het scharlakenrood gereden, terwijl recordhouder Michael Schumacher op 180 Grands Prix staat.

Leclerc boekte in de afgelopen jaren veel successen met Ferrari en wist tot nu toe acht Grands Prix te winnen, stond 27 keer op pole position en mocht 52 keer het podium beklimmen.

Hoe is Leclerc aan het seizoen begonnen?

Vorig jaar had Leclerc het zwaarder in dienst van Ferrari, en hij wist toen geen Grand Prix te winnen voor het team. Dit jaar is hij aardig begonnen met meerdere podiumplekken en hij staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap achter de Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell.