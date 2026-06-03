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Kritische Norris heeft zin in Monaco: "Dan kunnen we wel pushen"

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Kritische Norris heeft zin in Monaco: "Dan kunnen we wel pushen"

De nieuwe Formule 1-reglementen krijgen steeds meer kritiek vanuit het rijdersveld, maar volgens wereldkampioen Lando Norris zou er in Monaco een uitzondering kunnen gelden. De McLaren-coureur verwacht dat de beroemde stratencircuit minder hinder zal ondervinden van de veelbesproken beperkingen van de nieuwe krachtbronnen, waardoor coureurs tijdens de kwalificatie weer voluit kunnen gaan.

Een van de grootste frustraties bij de introductie van de nieuwe motorreglementen is het energiebeheer. Coureurs moeten hun rijstijl aanpassen om voldoende elektrische energie beschikbaar te houden voor de lange rechte stukken, waardoor ze niet in elke bocht maximaal kunnen aanvallen. Dat stuit op kritiek, omdat veel rijders vinden dat zowel de kwalificatie als de race vooral om pure snelheid en maximale aanvalslust moeten draaien.

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Norris ziet Monaco als uitzondering op de regel

Norris denkt echter dat het iconische circuit van Monaco mogelijk minder gevoelig zal zijn voor die problemen. Door het gebrek aan lange rechte stukken verwacht de regerend wereldkampioen dat coureurs daar minder bezig hoeven te zijn met energiebesparing.

"Monaco zou zomaar één van de circuits kunnen zijn waar je gewoon voluit kunt pushen zonder je zorgen te maken over beperkingen. Dat neemt niet weg dat je nog steeds voortdurend bezig bent met zaken als versnellingen, toerentallen en de beschikbare boost in elke bocht", aldus Norris.

De Brit geeft toe dat hij het nieuwe pakket nog niet uitgebreid in de simulator heeft getest, waardoor ook voor hem nog niet alles duidelijk is. Toch vermoedt hij dat sommige van de problemen die op andere circuits spelen in het prinsdom minder nadrukkelijk aanwezig zullen zijn.

Monaco blijft bijzonder voor de wereldkampioen

Ondanks alle technische veranderingen blijft Monaco volgens Norris een van de absolute hoogtepunten van het seizoen. De McLaren-coureur kijkt vooral uit naar de kwalificatie, traditioneel het belangrijkste onderdeel van het weekend in het prinsdom.

"Ik weet nog niet precies hoeveel extra complicaties er zullen zijn, maar bepaalde uitdagingen zullen er zeker minder zijn. Je hoeft bijvoorbeeld minder rekening te houden met het opbouwen van energie voor lange rechte stukken", legt hij uit.

Daarmee verandert volgens Norris echter niets aan de magie van Monaco. "Monaco blijft speciaal, ongeacht met welke wagen je rijdt en hoeveel elektrische energie er beschikbaar is. Zeker de kwalificatie is een sessie waar je als coureur meer naar uitkijkt dan naar bijna alles anders op de kalender."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Monaco 2026

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.433

    "Monaco blijft bijzonder voor de wereldkampioen."

    Herkenbaar?
    Bij het lezen van zo'n zinnetje heb ik nog altijd een halve seconde zoiets als: "Huh..., oh ja, Norris is inderdaad wereldkampioen."
    Denk niet dat dat snel zal veranderen...

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 09:57

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    15:00 - 17:00

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  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
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