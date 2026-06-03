Ferrari lijkt na de Grand Prix van Canada met twee totaal verschillende gemoedstoestanden richting Monaco af te reizen. Terwijl Lewis Hamilton in Montréal zijn beste resultaat sinds zijn overstap naar de Italiaanse renstal boekte, bleef Charles Leclerc achter met meer vragen dan antwoorden. De Brit eindigde als tweede en lijkt eindelijk zijn draai te hebben gevonden bij Ferrari, terwijl zijn Monegaskische teamgenoot een flinke tik kreeg.

Hamilton beleefde vorig seizoen nog een moeizame start in het rood en omschreef zijn eerste maanden zelfs als een nachtmerrie. Dit jaar lijkt het tij echter gekeerd. De zevenvoudige wereldkampioen pakte in Canada zijn eerste podium voor Ferrari en verkleinde het gat naar Leclerc in het WK tot slechts drie punten.

Hamilton vindt oplossing en krijgt vertrouwen terug

Volgens Italiaanse media heeft Hamilton vlak voor het raceweekend in Canada een opvallende beslissing genomen. De Brit stopte met het gebruik van Ferrari's simulator omdat hij merkte dat de gegevens uit Maranello niet overeenkwamen met wat hij op het circuit voelde.

Die keuze lijkt direct zijn vruchten te hebben afgeworpen. Hamilton vertrouwde volledig op zijn ervaringen op de baan en de verzamelde data tijdens het weekend. Dat leverde volgens insiders een belangrijke doorbraak op. De Brit zou daardoor gemotiveerder dan ooit zijn en vastberaden zijn om te bewijzen dat zijn tweede plaats in Montréal geen eenmalige uitschieter was.

Leclerc onder druk richting thuisrace in Monaco

Aan de andere kant van de garage was de stemming een stuk minder positief. Leclerc eindigde weliswaar als vierde, maar kwam liefst 33 seconden na zijn teamgenoot over de streep. Nooit eerder dit seizoen was het verschil met Hamilton zo groot.

Daardoor breekt voor Leclerc een belangrijke periode aan. De Ferrari-coureur geldt als specialist in de straten van Monaco en krijgt dit weekend op eigen bodem de kans om terug te slaan. Toch neemt de druk toe, want Hamilton staat inmiddels op slechts drie punten van zijn teamgenoot in het kampioenschap. Bovendien denkt voormalig F1-coureur Jolyon Palmer dat de data uit Canada erop wijst dat Hamilton ook in Monaco tot de favorieten kan behoren. Vooral zijn snelheid in de eerste sector van Montréal zou daarvoor een belangrijke aanwijzing zijn.