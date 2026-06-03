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Hamilton excelleert: Spanningen met Leclerc lopen op in Ferrari-garage

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Hamilton excelleert: Spanningen met Leclerc lopen op in Ferrari-garage

Ferrari lijkt na de Grand Prix van Canada met twee totaal verschillende gemoedstoestanden richting Monaco af te reizen. Terwijl Lewis Hamilton in Montréal zijn beste resultaat sinds zijn overstap naar de Italiaanse renstal boekte, bleef Charles Leclerc achter met meer vragen dan antwoorden. De Brit eindigde als tweede en lijkt eindelijk zijn draai te hebben gevonden bij Ferrari, terwijl zijn Monegaskische teamgenoot een flinke tik kreeg.

Hamilton beleefde vorig seizoen nog een moeizame start in het rood en omschreef zijn eerste maanden zelfs als een nachtmerrie. Dit jaar lijkt het tij echter gekeerd. De zevenvoudige wereldkampioen pakte in Canada zijn eerste podium voor Ferrari en verkleinde het gat naar Leclerc in het WK tot slechts drie punten.

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Volgens Italiaanse media heeft Hamilton vlak voor het raceweekend in Canada een opvallende beslissing genomen. De Brit stopte met het gebruik van Ferrari's simulator omdat hij merkte dat de gegevens uit Maranello niet overeenkwamen met wat hij op het circuit voelde.

Die keuze lijkt direct zijn vruchten te hebben afgeworpen. Hamilton vertrouwde volledig op zijn ervaringen op de baan en de verzamelde data tijdens het weekend. Dat leverde volgens insiders een belangrijke doorbraak op. De Brit zou daardoor gemotiveerder dan ooit zijn en vastberaden zijn om te bewijzen dat zijn tweede plaats in Montréal geen eenmalige uitschieter was.

Leclerc onder druk richting thuisrace in Monaco

Aan de andere kant van de garage was de stemming een stuk minder positief. Leclerc eindigde weliswaar als vierde, maar kwam liefst 33 seconden na zijn teamgenoot over de streep. Nooit eerder dit seizoen was het verschil met Hamilton zo groot.

Daardoor breekt voor Leclerc een belangrijke periode aan. De Ferrari-coureur geldt als specialist in de straten van Monaco en krijgt dit weekend op eigen bodem de kans om terug te slaan. Toch neemt de druk toe, want Hamilton staat inmiddels op slechts drie punten van zijn teamgenoot in het kampioenschap. Bovendien denkt voormalig F1-coureur Jolyon Palmer dat de data uit Canada erop wijst dat Hamilton ook in Monaco tot de favorieten kan behoren. Vooral zijn snelheid in de eerste sector van Montréal zou daarvoor een belangrijke aanwijzing zijn.

shakedown

Posts: 1.813

1 goede race hij is weer helemaal heppy de peppy!

en de volgende race? 1 slechte race en hij is weer down en out?

  • 1
  • 3 jun 2026 - 08:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

Reacties (8)

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  • Need5Speed

    Posts: 3.895

    Ah, ze hebben de bandenpomp hersteld.

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 08:32
  • shakedown

    Posts: 1.813

    1 goede race hij is weer helemaal heppy de peppy!

    en de volgende race? 1 slechte race en hij is weer down en out?

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 08:58
    • The Wolf

      Posts: 947

      Vorig jaar was Lewis vrijwel het hele seizoen gewoon erg matig, maar dit seizoen (tot nu toe) gaat hij prima op met Leclerc, waarvan we weten wat voor talent het is.
      Nou weet ik, 1 struisvogel maakt nog geen herfst...
      Als Lewis de druk vol op Leclerc zou kunnen zetten dan zou ik het knap vinden, en onverwachts..
      Leclerc heeft altijd volledig kunnen leunen op z'n talent in de strijd met zijn teamgenoten, wat gebeurt er met hem mentaal als hij opeens niet meer de overduidelijk snelste is binnen het team? Als Lewis een beetje gaat Still-I-Risen? We weten dat hij dat kan, staat immers met koeienletters op zijn butsmuts. Kan Leclerc ook een beetje Risen is de Ham-vraag

      • + 1
      • 3 jun 2026 - 09:32
    • snailer

      Posts: 33.237

      Nu ben ik een Leclerx fan. Maar hij is juist niet altijd 'overduidelijk de snelste'

      Hij was eigenlijk alleen overduidelijk sneller in zijn jaar bij Sauber.
      Voor de rest was hij niet overheersend. Meen zelfs dat Sainz 1 seizoen meer punten had.
      Vorig jaar was hij ook niet overduidelijk sneller. Wel gemiddeld erg sterk vorig jaar. Maar die paar tienden tussen hem en Hamilton leek gewoon veel meer omdat het qua tijden dicht op elkaar zat. Er zaten regelmatig rijders tussen Leclerc en Hamilton.

      Overigens zo'n zeperd weekend als de laatste race heeft Leclerc toch wel vaker.

      Ik vind het toch zoals shakedown laat doorschemeren, flink opportunisme.

      Daarbij.... Leclerc heeft verlengd. Dus niets aan de hand qua druk.

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 09:55
  • Larry Perkins

    Posts: 65.432

    Lewis zit liever in Kim dan in de sim en dankzij de p2 in Canada kan hij dat voorlopig ff uitbuiten...

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 09:40
    • The Wolf

      Posts: 947

      Maar wat zou jij doen @Larry? In Kim? Of in de Sim? Ik zou voor Kim gaan. Pak jij de Sim maar.

      • + 1
      • 3 jun 2026 - 09:43
    • Larry Perkins

      Posts: 65.432

      Akkoord, liever in de sim dan in een geplamuurde, half plastic pop, gadverdamme!

      Overigens, als ik een stuk jonger was geweest dan had ik haar gekocht, en ook de sim laten staan...

      instagram(.)com/p/DMzqkRZNFqQ/

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      • + 0
      • 3 jun 2026 - 09:49
  • DutchTifosi

    Posts: 2.861

    De manier hoe ik het zie is dat beiden worden gestimuleerd door elkaar om op 100% te geven. Zolang ze niet crashen met elkaar zie ik het probleem niet.

    • + 1
    • 3 jun 2026 - 09:46

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Bahrein
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Verenigde Staten van Amerika
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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
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5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
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Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.603
  • Podiums 134
  • Grand Prix 237
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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