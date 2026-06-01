Verstappen veilig: laatste strafpunten verdwenen

Max Verstappen heeft vanaf vandaag geen strafpunten meer achter zijn naam staan. Verstappens laatste drie strafpunten zijn vandaag vervallen, en dat betekent dat hij met een schone lei kan gaan jagen op eerherstel. In Monaco hoopt hij aankomend weekend op een beter resultaat.

In de Formule 1 kunnen de coureurs strafpunten verdienen als ze in de ogen van de stewards te ver zijn gegaan. De regels omtrent de strafpunten zijn in de afgelopen jaren meerdere keren aangepast, maar een coureur kan nog altijd één of meerdere strafpunten ontvangen als hij bijvoorbeeld een crash heeft veroorzaakt. Als een coureur in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten heeft verzameld, dan volgt er een schorsing.

Hoe is de situatie van Verstappen?

Precies een jaar geleden verzamelde Verstappen zijn laatste strafpunten. In de Grand Prix van Spanje reed de zwaar gefrustreerde Verstappen met opzet tegen de Mercedes van George Russell aan, wat hem een tijdstraf en drie strafpunten opleverde. De stoom kwam uit de oren van Verstappen, en tot overmaat van ramp moest hij ook vrezen voor een schorsing. Toen Verstappen de drie extra strafpunten kreeg, stond hij namelijk op elf strafpunten.

Verstappen hield zich in de maanden daarna koest, en zag zijn strafpunten vervallen. Hij begon aan dit seizoen met drie strafpunten, maar die vallen vandaag dus ook weg. Verstappen staat hierdoor weer op nul, waardoor hij zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken over een eventuele schorsing. Verstappen heeft zijn rijstijl echter nooit aangepast, en ook na zijn incident met Russell bleef hij vorig jaar met het mes tussen de tanden rijden.

Wat is de stand van zaken?

Naast Verstappen staan ook Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Isack Hadjar, Nico Hülkenberg, Arvid Lindblad, Lando Norris, Sergio Pérez en George Russell op nul strafpunten. De enige coureur die zich momenteel een beetje zorgen moet maken over een schorsing, is Oliver Bearman. De Britse Haas-coureur staat op acht strafpunten, en zijn eerste punten vervallen pas op 5 juli.

Slechts één schorsing

Sinds de strafpuntregels van kracht zijn in de Formule 1, is er slechts één coureur geschorst. Toenmalig Haas-coureur Kevin Magnussen verzamelde in 2024 twaalf strafpunten, waarna hij de Grand Prix van Azerbeidzjan moest overslaan, waar hij werd vervangen door Bearman. In de weekenden daarna waren er geen schorsingen.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 928

    Tijd voor verse..

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 12:08
  • Pietje Bell

    Posts: 35.036

    Sinds Max op zijn wagens de nummer 3 heeft staan lijkt er een vloek op te rusten.
    Het wordt tijd dat er 33 op komt te staan.

    Jules Gounon over de dramatische afloop van zijn team gisteren. Max reageerde meteen:

    urlr.me/eNMU3f

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 12:27

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar