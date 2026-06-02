Bekijk hier het tijdschema voor de Grand Prix van Monaco

Bekijk hier het tijdschema voor de Grand Prix van Monaco

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de iconische Grand Prix van Monaco. In de krappe straten van het prinsendom gaan Max Verstappen en zijn collega's jagen op goede resultaten, en ze gaan voor het eerst dit jaar rijden in Europa. Voor de Nederlandse fans betekent dit dat de sessies op 'gewone' tijden worden verreden.

De traditie van vrije trainingen op de donderdag bestaat al jaren niet meer in Monaco. Op het iconische stratencircuit gaan de Formule 1-coureurs voor het eerst op vrijdag de baan op, en daar worden gewoon weer twee vrije trainingen afgewerkt. Waar er in de afgelopen twee raceweekenden met het sprintformat werd gewerkt, keert nu het normale format weer terug.

Het feestje begint vrijdag om 13:30, waarna de tweede vrije training later op de dag om 17:00 zal beginnen. Op zaterdag staat de spectaculaire kwalificatie op het programma, en deze sessie zal van start gaat om 16:00. In Monaco is de kwalificatie elk jaar een soort feestje, en de fans kunnen dan naar het puntje van hun stoel schuiven. Op zondag volgt dan het hoofdgerecht, en de race zal om 15:00 van start gaan.

Tijdschema Monaco (Nederlandse tijden):

Vrijdag 5 juni:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 6 juni:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 7 juni:

Grand Prix van Monaco: 15:00

Waar is de Grand Prix van Monaco te zien in Nederland?

De Formule 1, en dus ook de Grand Prix van Monaco, is in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet worden betaald, maar dan zijn er wel uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien. Bij Viaplay zijn deze vanzelfsprekend in het Nederlands, terwijl men bij F1 TV naar Engelstalige shows omtrent de sessies kan kijken. Bij F1 TV bestaat er eveneens de mogelijkheid om naar de sessies te kijken met verschillende talen commentaar.

F1 Nieuws GP Monaco 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 936

    Daar heb ik nou eens zin in, van het weekend kijken naar een kruising tussen een racewagen parade en een veredelde diknekken netwerkborrel. Racen / inhalen is zo passé

    • 2 jun 2026 - 08:57
    • The Wolf

      Posts: 936

      wat een gribus trouwens dat Monaco met al die flats. Geen fatsoenlijk huis te bekennen. Is geen geld voor n.a.w.

      • 2 jun 2026 - 09:02
    • The Wolf

      Posts: 936

      ...vandaar dat alleen mensen uit de onderkant van de maatschappij daar wonen, zoals F1 coureurs

      • 2 jun 2026 - 09:03
    • The Wolf

      Posts: 936

      zoveel positiviteit op de vroege ochtend...

      • 2 jun 2026 - 09:04
    • f(1)orum

      Posts: 10.063

      Positiviteit is toch juist goed voor al die accu's?

      • 2 jun 2026 - 09:06
    • f(1)orum

      Posts: 10.063

      Of ben ik nu te 'negatief'?

      • 2 jun 2026 - 09:06
  • Kampsie

    Posts: 1.671

    Beetje Bijlmer vibes.

    • 2 jun 2026 - 09:04
  • schwantz34

    Posts: 42.071

    Wanneer is het aangepaste schema voor de GP van Monaco bekend?

    • 2 jun 2026 - 09:13
    • The Wolf

      Posts: 936

      ik haal genadeloos uit naar dit tijdschema, en vervolgens fileer ik het

      • 2 jun 2026 - 09:20
  • Joeppp

    Posts: 8.624

    Gelukkig mogen ze met de huidige generatie F1 auto's wel de milieuzone in anders was Monaco dit jaar niet door gegaan.

    • 2 jun 2026 - 09:20
  • Pietje Bell

    Posts: 35.053

    Toch leuk dat men hier boven het artikel die blokkendoos waar Max met zijn gezin en
    Leclerc met zijn vrouw wonen heeft afgebeeld.
    Die blokkendoos waar Kelly zelden vertoeft.
    Mei: Weekje Miami, korte vakantie St Barth, lang weekend Milaan, zondag terug na
    een paar dagen Londen om de verjaardag van een vriend te vieren en gisteravond
    alweer met een paar dames gespot bij het Em Sherif Restaurant in Monte Carlo.

    ibb.co/jZQFPSg1
    Ben benieuwd of ze vandaag ook met Max naar de verjaardag van Hailey,
    het dochtertje van Victoria gaat. Victoria postte vanmorgen om 09:00u al vrolijke foto's.
    Eerder opgenomen, want Sophie postte al eentje vóór 07:00u vanmorgen.

    urlr.me/tAzSTD

    • 2 jun 2026 - 09:45

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

