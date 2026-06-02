Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de iconische Grand Prix van Monaco. In de krappe straten van het prinsendom gaan Max Verstappen en zijn collega's jagen op goede resultaten, en ze gaan voor het eerst dit jaar rijden in Europa. Voor de Nederlandse fans betekent dit dat de sessies op 'gewone' tijden worden verreden.

De traditie van vrije trainingen op de donderdag bestaat al jaren niet meer in Monaco. Op het iconische stratencircuit gaan de Formule 1-coureurs voor het eerst op vrijdag de baan op, en daar worden gewoon weer twee vrije trainingen afgewerkt. Waar er in de afgelopen twee raceweekenden met het sprintformat werd gewerkt, keert nu het normale format weer terug.

Het feestje begint vrijdag om 13:30, waarna de tweede vrije training later op de dag om 17:00 zal beginnen. Op zaterdag staat de spectaculaire kwalificatie op het programma, en deze sessie zal van start gaat om 16:00. In Monaco is de kwalificatie elk jaar een soort feestje, en de fans kunnen dan naar het puntje van hun stoel schuiven. Op zondag volgt dan het hoofdgerecht, en de race zal om 15:00 van start gaan.

Tijdschema Monaco (Nederlandse tijden):

Vrijdag 5 juni:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 6 juni:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 7 juni:

Grand Prix van Monaco: 15:00

Waar is de Grand Prix van Monaco te zien in Nederland?

De Formule 1, en dus ook de Grand Prix van Monaco, is in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet worden betaald, maar dan zijn er wel uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien. Bij Viaplay zijn deze vanzelfsprekend in het Nederlands, terwijl men bij F1 TV naar Engelstalige shows omtrent de sessies kan kijken. Bij F1 TV bestaat er eveneens de mogelijkheid om naar de sessies te kijken met verschillende talen commentaar.