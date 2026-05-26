Lando Norris hield een kater over aan de Grand Prix van Canada. De McLaren-coureur zag zijn race in Montréal vroegtijdig eindigen na technische problemen en keek na afloop kritisch terug op zowel de strategie als het algehele optreden van zijn team tijdens een moeizaam weekend.

Voor McLaren werd de race op het Circuit Gilles Villeneuve er één om snel te vergeten. Norris kende nog een veelbelovende openingsfase, maar zag zijn wedstrijd uiteindelijk letterlijk en figuurlijk eindigen met een klap. Bovendien speelde volgens de Brit ook de bandenstrategie een negatieve rol in het teleurstellende resultaat.

Norris ziet race ontsporen: ‘Dit had niet mogen gebeuren’

Na zijn uitvalbeurt sprak Norris openhartig over de problemen aan zijn auto. De McLaren-coureur hintte op technische schade en gaf aan dat er na afloop opvallend veel brokstukken zichtbaar waren op plekken waar die absoluut niet thuishoorden.

“Toen ik uit de auto stapte, lagen er overal metalen onderdelen op plekken waar ze niet horen te liggen”, verklaarde Norris bij Sky Sports. “Er is dus duidelijk iets gebeurd wat simpelweg niet had mogen gebeuren.”

Toch probeerde de Brit ook nog iets positiefs uit zijn race te halen. “De openingsronde was waarschijnlijk het hoogtepunt van mijn dag”, zei hij met gevoel voor cynisme. “Daarna eindigde mijn race letterlijk met een knal. Vanuit strategisch oogpunt was het gewoon niet onze dag.”

Norris neemt verantwoordelijkheid: ‘Ik stond achter die keuze’

Norris wees na afloop niet alleen naar het team, maar keek ook nadrukkelijk naar zichzelf. De keuze voor de bandenstrategie werd gezamenlijk gemaakt, benadrukte de McLaren-coureur, die daar zelf ook een rol in speelde.

“Die beslissing over de banden hebben we samen genomen en ik heb daar zelf ook op aangedrongen, dus ik neem mijn verantwoordelijkheid”, aldus Norris. “Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat we vandaag überhaupt de snelheid hadden om echt mee te doen.”

Volgens Norris speelden de lage temperaturen McLaren parten in Canada. “We zaten simpelweg niet in een goede positie onder deze koude omstandigheden. Er vielen weinig dingen onze kant op, maar daar moet je mee omgaan. We leren ervan en gaan weer verder.”