user icon
icon

Norris steekt hand in eigen boezem na geblunder van McLaren

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris steekt hand in eigen boezem na geblunder van McLaren

Lando Norris hield een kater over aan de Grand Prix van Canada. De McLaren-coureur zag zijn race in Montréal vroegtijdig eindigen na technische problemen en keek na afloop kritisch terug op zowel de strategie als het algehele optreden van zijn team tijdens een moeizaam weekend.

Voor McLaren werd de race op het Circuit Gilles Villeneuve er één om snel te vergeten. Norris kende nog een veelbelovende openingsfase, maar zag zijn wedstrijd uiteindelijk letterlijk en figuurlijk eindigen met een klap. Bovendien speelde volgens de Brit ook de bandenstrategie een negatieve rol in het teleurstellende resultaat.

Meer over McLaren Einde carrière voor Norris? "Wie zou hem een fortuin betalen?"

Einde carrière voor Norris? "Wie zou hem een fortuin betalen?"

17 mei
 McLaren spreekt steun uit aan kritische Verstappen

McLaren spreekt steun uit aan kritische Verstappen

24 mei

Norris ziet race ontsporen: ‘Dit had niet mogen gebeuren’

Na zijn uitvalbeurt sprak Norris openhartig over de problemen aan zijn auto. De McLaren-coureur hintte op technische schade en gaf aan dat er na afloop opvallend veel brokstukken zichtbaar waren op plekken waar die absoluut niet thuishoorden.

“Toen ik uit de auto stapte, lagen er overal metalen onderdelen op plekken waar ze niet horen te liggen”, verklaarde Norris bij Sky Sports. “Er is dus duidelijk iets gebeurd wat simpelweg niet had mogen gebeuren.”

Toch probeerde de Brit ook nog iets positiefs uit zijn race te halen. “De openingsronde was waarschijnlijk het hoogtepunt van mijn dag”, zei hij met gevoel voor cynisme. “Daarna eindigde mijn race letterlijk met een knal. Vanuit strategisch oogpunt was het gewoon niet onze dag.”

Norris neemt verantwoordelijkheid: ‘Ik stond achter die keuze’

Norris wees na afloop niet alleen naar het team, maar keek ook nadrukkelijk naar zichzelf. De keuze voor de bandenstrategie werd gezamenlijk gemaakt, benadrukte de McLaren-coureur, die daar zelf ook een rol in speelde.

“Die beslissing over de banden hebben we samen genomen en ik heb daar zelf ook op aangedrongen, dus ik neem mijn verantwoordelijkheid”, aldus Norris. “Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat we vandaag überhaupt de snelheid hadden om echt mee te doen.”

Volgens Norris speelden de lage temperaturen McLaren parten in Canada. “We zaten simpelweg niet in een goede positie onder deze koude omstandigheden. Er vielen weinig dingen onze kant op, maar daar moet je mee omgaan. We leren ervan en gaan weer verder.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Canada 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.307

    Heel amateuristisch allemaal daar. Er waren drie notabene drie opwarm rondes en het was meteen duidelijk dat de inters niet geschikt waren maar toch ging men koste wat kost door met een verkeerde keuze. Tja dan moet je de gevolgen dragen.
    Uithuilen en opnieuw beginnen.

    • + 0
    • 26 mei 2026 - 09:52

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 157
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar