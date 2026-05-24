Lando Norris ziet gelijkenissen tussen zichzelf en de Max Verstappen van vorig jaar. Momenteel strijden Andrea Kimi Antonelli en George Russell om de wereldtitel, en bungelt Norris er als het ware tussen. Hij begrijpt nu goed hoe Verstappen zich vorig jaar voelde.

George Russell wist gisteren de sprintrace en de kwalificatie naar zijn hand te zetten in Canada. Het ging echter gepaard met heel wat controverse, want Antonelli en Russell hadden een aanvaring op de baan. Het ging zelfs zo ver dat Toto Wolff de jonge Italiaan moest toespreken over de boordradio

Hoewel de titelstrijd dus verdergaat tussen de Mercedes-coureurs, geniet Norris als lachende derde. De Brit eindigde als tweede in de sprintrace en start als derde in de Grand Prix van Canada. De Brit vergelijkt de situatie met die van Verstappen vorig seizoen, toen hij tussen Norris en Oscar Piastri zat.

De titelstrijd moet verder

Tijdens de persconferentie na afloop van de sprintrace vertelde Norris dat de titelstrijd nog wel even mag duren. "We zitten nog maar aan het begin van het seizoen… Als je twee goede coureurs hebt die met een goed team strijden om het kampioenschap, dan is dat eigenlijk wat je verwacht. Iedereen moet vechten voor zijn eigen carrière. Je gaat niet elke keer de baan op om je gelijk te bewijzen."

Formule 1 is natuurlijk geen teamsport als voetbal of hockey, maar als kind groei je vaak individueel op. Dat is dus ook de reden dat je in de Formule 1 voor jezelf moet kiezen, aldus Norris. "Maar je gaat omdat je je er als individu voor hebt aangemeld. Je groeit alleen op, met de wens de beste ter wereld te worden, en elke coureur wil dat."

Mercedes-coureurs moeten iets bewijzen

Een wereldkampioenschap is het hoogst gegrepen dat een Formule 1-coureur kan halen. Zowel Russell als Antonelli hebben dit nog niet behaald, dus willen zij zichzelf bewijzen. "Ze hebben allebei iets te bewijzen. Ze willen allebei racen en op dit moment strijden ze meer dan wie ook voor het wereldkampioenschap. Dus dat is wat ze moeten doen." Het is dus de taak aan Ferrari, McLaren en Red Bull om zo dichtbij mogelijk te komen bij het team, zodat als het fout gaat tussen de twee coureurs een ander met de titel er vandoor kan gaan. "Wij zullen erbij zijn."

Vorig seizoen was dit bijna het geval bij Verstappen. Op twee punten miste hij zijn vijfde wereldtitel ten opzichte van de eerste titel van Norris. "Ik ben van mening dat we op dit moment nog wat tekortkomen, waarschijnlijk vergelijkbaar met vorig jaar op de positie van Max. We zullen zien hoe lang we het nog vol kunnen houden."