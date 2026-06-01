Montoya waarschuwt Antonelli: "Voorsprong wordt je valkuil"

Juan Pablo Montoya legt uit waarom Kimi Antonelli zijn grootste valkuil zijn voorsprong is. De jonge Italiaan is bezig aan een ontzettend goed seizoen en heeft in de eerste vijf Grands Prix al vier keer gewonnen. De Mercedes-coureur heeft gelijk een gat geslagen van 43 punten op teamgenoot George Russell

De titelstrijd is nog niet voorbij, maar de Italiaan heeft anderhalve week geleden in Canada opnieuw een stap in de goede richting gezet. Zijn teamgenoot George Russell viel uit in Montreal, waardoor hij enorm kostbare punten is misgelopen. Russell kampte met een batterijprobleem en viel in leidende positie uit.

Titelstrijd heeft nog meer hoofdstukken

Antonelli is als de grote winnaar uit de eerste vijf races van het F1-seizoen gekomen. De Italiaan heeft het toch nog zwaar met zijn teamgenoot, aldus Montoya in zijn podcast MontoyAS. "Het is nog lang niet voorbij," zei Montoya. "Het kan een race worden waarin George vast komt te zitten, of Kimi vast komt te zitten, of Kimi een fout maakt. Er zijn nog genoeg races te gaan en er is nog veel te doen. Het is nog niet beslist."

Antonelli moet volgens Montoya niet te gemakkelijk denken dit seizoen, want dan kan zijn voorsprong zijn grootste valkuil zijn. "Het grootste probleem waar Kimi volgens mij tegenaan zou kunnen lopen, is wanneer hij denkt dat hij al een comfortabele kans op het kampioenschap heeft. Dan mindert hij wat intensiteit om op veilig te spelen, en dat is wanneer de fouten erin gaan. En George weet dat."

Vorig seizoen was het bewijs

Antonelli is nog maar aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 bezig, maar toch heeft hij het bewijs dat een grote voorsprong in te halen is. Kijk bijvoorbeeld naar de voorsprong van Oscar Piastri in 2025. Lando Norris wist hem, nadat Piastri fouten bleef maken, in te halen. Of Max Verstappen later dat seizoen, toen hij de titel van Norris nog bijna wist af te pakken.

  The Wolf

    Posts: 931

    Daar heeft Juan Pablo een goed punt! Geweldig analist, ronduit indrukwekkend hoe hij het allemaal kan beredeneren. Daarnaast ook een zeer aimabele man.

    • + 2
    • 1 jun 2026 - 16:36
    • Beamer

      Posts: 1.882

      Hij spreekt natuurlijk ook ervaring, want zijn voorsprong was ooit ook gigantisch (toch?!)

      • + 1
      • 1 jun 2026 - 16:43
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.346

      Ik snap dan ook niet dat men hier 'n hekel kan hebben aan JP Montoya.
      Ja, hij zegt weleens iets lelijks over Max, maar is dat erg??....welnee!

      Dat het merendeel van de hordelingen hem niet moet begrijp ik dan ook niet.

      • + 1
      • 1 jun 2026 - 16:59

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

