Juan Pablo Montoya legt uit waarom Kimi Antonelli zijn grootste valkuil zijn voorsprong is. De jonge Italiaan is bezig aan een ontzettend goed seizoen en heeft in de eerste vijf Grands Prix al vier keer gewonnen. De Mercedes-coureur heeft gelijk een gat geslagen van 43 punten op teamgenoot George Russell.

De titelstrijd is nog niet voorbij, maar de Italiaan heeft anderhalve week geleden in Canada opnieuw een stap in de goede richting gezet. Zijn teamgenoot George Russell viel uit in Montreal, waardoor hij enorm kostbare punten is misgelopen. Russell kampte met een batterijprobleem en viel in leidende positie uit.

Titelstrijd heeft nog meer hoofdstukken

Antonelli is als de grote winnaar uit de eerste vijf races van het F1-seizoen gekomen. De Italiaan heeft het toch nog zwaar met zijn teamgenoot, aldus Montoya in zijn podcast MontoyAS. "Het is nog lang niet voorbij," zei Montoya. "Het kan een race worden waarin George vast komt te zitten, of Kimi vast komt te zitten, of Kimi een fout maakt. Er zijn nog genoeg races te gaan en er is nog veel te doen. Het is nog niet beslist."

Antonelli moet volgens Montoya niet te gemakkelijk denken dit seizoen, want dan kan zijn voorsprong zijn grootste valkuil zijn. "Het grootste probleem waar Kimi volgens mij tegenaan zou kunnen lopen, is wanneer hij denkt dat hij al een comfortabele kans op het kampioenschap heeft. Dan mindert hij wat intensiteit om op veilig te spelen, en dat is wanneer de fouten erin gaan. En George weet dat."

Vorig seizoen was het bewijs

Antonelli is nog maar aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 bezig, maar toch heeft hij het bewijs dat een grote voorsprong in te halen is. Kijk bijvoorbeeld naar de voorsprong van Oscar Piastri in 2025. Lando Norris wist hem, nadat Piastri fouten bleef maken, in te halen. Of Max Verstappen later dat seizoen, toen hij de titel van Norris nog bijna wist af te pakken.