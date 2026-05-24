Mercedes is het hele seizoen al onwijs dominant en heeft tot nu toe iedere Grand Prix gewonnen en start ook in Canada zijn ze weer oppermachtig. George Russell veroverde gisteren immers de pole position. Lando Norris vertelt dat hij moeite heeft met de snelle Mercedessen voor zijn neus.

McLaren begon dit seizoen verschrikkelijk. Oscar Piastri kon de eerste twee races niet van start gaan en Lando Norris de tweede race niet. De problemen bij McLaren lijken verleden tijd te zijn, maar toch blijft Norris nog moeite hebben met de mannen voor zijn neus.

In de sprintrace eindigde de Brit als tweede tussen de Mercedes-coureurs. In de kwalificatie mag Norris als derde gaan starten achter de twee coureurs van de Zilverpijlen. Norris is wel tevreden met zijn derde startplek.

Norris heeft moeite met Mercedes

Norris is blij met de derde plek, want hij denkt niet dat hij hoger had kunnen starten. "Dat is altijd onmogelijk te zeggen", aldus de Brit tegenover F1 TV. "Eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat we het vandaag goed hebben gedaan", zo vindt de Brit. Het is de beste kwalificatie van het seizoen tot nu toe voor Norris.

Het circuit in Canada is absoluut geen makkelijke baan om het perfecte rondje neer te zetten. "Ik weet zeker dat iedereen hier zal beamen dat het een lastige ronde is, een circuit waar het moeilijk is om alles perfect op elkaar af te stemmen. Ik denk echter dat we weer goed werk hebben geleverd." Norris ziet dat het Circuit Gilles Villeneuve behoorlijk lastig is.

Norris hoopt op verbetering

Hoewel het al wat beter gaat bij McLaren, is het nog vrij wisselvallig. "Het is duidelijk dat die jongens net iets sneller zijn. Het is fijn dat we dichterbij zitten dan gisteren." Norris hoopt op wisselvallig weer tijdens de Grand Prix van Canada. "Het weer zal morgen natuurlijk anders zijn, dus we wachten het wel af. Maar we staan er goed voor en we zijn waar we moeten zijn."