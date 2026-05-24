Norris worstelt met dominante Mercedes: "Zij zijn sneller..."

Mercedes is het hele seizoen al onwijs dominant en heeft tot nu toe iedere Grand Prix gewonnen en start ook in Canada zijn ze weer oppermachtig. George Russell veroverde gisteren immers de pole position. Lando Norris vertelt dat hij moeite heeft met de snelle Mercedessen voor zijn neus. 

McLaren begon dit seizoen verschrikkelijk. Oscar Piastri kon de eerste twee races niet van start gaan en Lando Norris de tweede race niet. De problemen bij McLaren lijken verleden tijd te zijn, maar toch blijft Norris nog moeite hebben met de mannen voor zijn neus. 

In de sprintrace eindigde de Brit als tweede tussen de Mercedes-coureurs. In de kwalificatie mag Norris als derde gaan starten achter de twee coureurs van de Zilverpijlen. Norris is wel tevreden met zijn derde startplek.

Norris heeft moeite met Mercedes

Norris is blij met de derde plek, want hij denkt niet dat hij hoger had kunnen starten. "Dat is altijd onmogelijk te zeggen", aldus de Brit tegenover F1 TV. "Eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat we het vandaag goed hebben gedaan", zo vindt de Brit. Het is de beste kwalificatie van het seizoen tot nu toe voor Norris.

Het circuit in Canada is absoluut geen makkelijke baan om het perfecte rondje neer te zetten. "Ik weet zeker dat iedereen hier zal beamen dat het een lastige ronde is, een circuit waar het moeilijk is om alles perfect op elkaar af te stemmen. Ik denk echter dat we weer goed werk hebben geleverd." Norris ziet dat het Circuit Gilles Villeneuve behoorlijk lastig is. 

Norris hoopt op verbetering

Hoewel het al wat beter gaat bij McLaren, is het nog vrij wisselvallig. "Het is duidelijk dat die jongens net iets sneller zijn. Het is fijn dat we dichterbij zitten dan gisteren." Norris hoopt op wisselvallig weer tijdens de Grand Prix van Canada. "Het weer zal morgen natuurlijk anders zijn, dus we wachten het wel af. Maar we staan er goed voor en we zijn waar we moeten zijn."

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Canada 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.073

    "...onwijs dominant..." serieus mensen, onwijs?

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 20:50

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.481
  • Podiums 45
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
Bekijk volledig profiel
