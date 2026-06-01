Oud-teambaas wijst enorm nadeel voor Verstappen aan

Oud-teambaas Franz Tost denkt dat Max Verstappen momenteel flink wordt benadeeld door de nieuwe F1-regels. Verstappen klaagde in de afgelopen maanden steen en been over de nieuwe motorregels, en volgens Tost is dit meer dan terecht. Hij wijst naar het grote nadeel voor de topcoureurs.

In de Formule 1 gelden er sinds dit seizoen nieuwe motorregels. Bij deze regels wordt er gewerkt met een eerlijke verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten. Na een paar races bleek echter dat hier grote negatieve gevolgen aan vastzitten, en de coureurs reageerden gefrustreerd. Bij Verstappen kwam de stoom uit zijn oren, en hij is dan ook een groot voorstander van het plan van de FIA om vanaf volgend jaar met een 60/40-verdeling te gaan werken.

Waarom is dit een nadeel voor Verstappen?

Voormalig Toro Rosso-teambaas Franz Tost heeft een duidelijke mening over de nieuwe regels. Tost, die in 2015 de teambaas van Verstappen was, legt het uit in een recente aflevering van 15 Love - der Business Podcast: "Men wist dat deze 50/50-verdeling voor wat problemen zou gaan zorgen. Voor de supergetalenteerde coureurs is dit nieuwe regelpakket een enorm nadeel. Waarom? Met deze regels kun je niet meer op het laatste moment remmen."

Waar is dit aan te zien?

Tost legt uit waaraan dat te zien is: "Als je nu een rempunt van honderd meter neemt, wat dan het laatste moment is om te remmen, dan ga je nu twintig tot dertig meter eerder van het gas en rol je alleen nog maar door de bochten. Maar waarom? Omdat je dan zo min mogelijk energie verbruikt, want dat heb je nodig voor het rechte stuk."

En daarmee wordt Verstappen volgens Tost tegengewerkt: "Topcoureurs als Verstappen, Norris, Piastri of Alonso halen hun prestaties juist uit het rempunt en de snelheid richting de apex van de bocht. En nu? Als je gewoon door de bocht rolt, hebben ze daar geen voordeel meer. Daarom zijn ze nu niet zo positief over de regels."

Gaat er nog iets veranderen?

De Oostenrijkse oud-teambaas denkt dat er naar een oplossing wordt gezocht: "De FOM en de FIA weten dit allemaal, want ze kennen de problemen. Er is al het één en ander opgelost voor de race in Miami. Ik denk ook dat er voor de rest van het seizoen nog een aantal wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Nu komt de politiek natuurlijk weer om de hoek kijken, want Mercedes ligt voorop en ze zullen niet met plezier instemmen met eventuele wijzigingen. Dan zullen we zien hoe dit allemaal wordt opgelost."

Pietje Bell

Posts: 35.034

Max Verstappen heeft goed nieuws ontvangen in aanloop naar een belangrijk deel
van het Formule 1-seizoen. De Nederlander heeft namelijk zijn laatste resterende
strafpunten op zijn superlicentie verloren, waardoor hij voorlopig weer
met een schone lei kan racen.🥳

  • 2
  • 1 jun 2026 - 10:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.344

    "Oud-teambaas wijst enorm nadeel voor Verstappen aan".

    Ik kan nu wel 'n flauw grapje maken over zijn uiterlijk en dat dat 'n enorm nadeel is, maar dat die ik dus niet.

    • + 0
    • 1 jun 2026 - 11:40

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

