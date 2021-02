Mika Salo trekt keutel over schikking tussen Ferrari en FIA in

Oud Formule 1-coureur Mika Salo heeft een terugtrekkende beweging gemaakt nadat hij eerder details over de schikking die de internationale autosportbond FIA met Ferrari had getroffen leek te openbaren. Volgens de Fin is hij helemaal niet op de hoogte van de afspraken tussen de federatie en de Scuderia. Het berust allemaal op een misverstand.

Terug naar het begin; in de aanloop naar het seizoen 2020 publiceerde de FIA een persbericht waarin de bond aangaf een schikking getroffen te hebben met Ferrari. De inhoud van die schikking werd geheim gehouden. Op zijn Twitch-kanaal verkondigde Salo, die regelmatig dienst doet als steward, tussen neus en lippen door dat de door Ferrari aangedreven teams vorig jaar minder brandstof mochten verbruiken.

Daardoor kon Ferrari niet anders dan de motoren terugschroeven, anders kwamen alle teams met Ferrari-krachtbronnen steeds zonder brandstof stil te staan. De schikking met de FIA volgde op verdenkingen dat Ferrari het in 2019 niet helemaal eerlijk heeft gespeeld. En als sneeuw voor de zon verdwenen de ijzersterke prestaties van de Ferrari-motoren in 2020.

Grapje

Salo, die zelf ooit voor Ferrari racete, trekt zijn keutel nu weer in. "Wat ik een paar dagen geleden heb gezegd, is verkeerd begrepen", liet de Fin aan MTV weten. "Ik wil duidelijk maken dat ik niet op de hoogte ben van de details van de schikking tussen de FIA en Ferrari. We hadden het enkel over hetgeen dat reeds in de media was verschenen."

"Het was een stom grapje, gewoon een conversatie tussen twee mannen", benadrukt Salo. "Het enige dat ik hier nog over kwijt wil is dat ik geen idee heb wat de FIA en Ferrari met elkaar hebben afgesproken. En zelfs als ik iets wist, dan zou ik daar niet op deze manier over praten."