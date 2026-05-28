user icon
icon

Gefrustreerde Russell aangevallen: "Hij was aan het acteren!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Gefrustreerde Russell aangevallen: "Hij was aan het acteren!"

George Russell beleefde in Canada een teleurstellend weekend. Hij vocht een aantal stevige duels uit met zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, maar moest uiteindelijk opgeven met technische problemen. Vol frustratie gooide Russell bij zijn uitvalbeurt zijn headrest op het asfalt, maar volgens Robert Doornbos was dat toneelspel.

Russell had in Canada een goed resultaat nodig om zijn teamgenoot Antonelli in het vizier te houden. De jonge Italiaan had een flinke voorsprong in het wereldkampioenschap uitgebouwd, en Russell moest er alles aan doen om in zijn spoor te blijven. Na een fel duel won Russell de sprintrace, pakte hij de pole position en deed hij er in de race alles aan om zijn teamgenoot achter zich te houden. Technische problemen gooiden roet in het eten, waarna Russell woest reageerde en zijn headrest op de baan gooide.

Meer over George Russell Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

17 mei
 FIA-stewards doen uitspraak en geven Russell flinke boete

FIA-stewards doen uitspraak en geven Russell flinke boete

25 mei

'Hij moppert vaak'

Russell maakte een nogal gefrustreerde indruk, maar analist Robert Doornbos vraagt zich af of dit wel gemeend was. In het Ziggo Sport Race Café plaatst Doornbos vraagtekens bij het gedrag van Russell: "Hij staat er ook wel een beetje om bekend dat hij altijd om gele kaarten vraagt tijdens een race en dat hij vaak moppert over de boordradio."

Voerde Russell een toneelstukje op?

Oud-coureur Doornbos denkt dus dat Russell een soort toneelstukje opvoerde na zijn uitvalbeurt: "Ik denk ook dat hij een beetje aan het acteren was. Hij wist dat hij hier prima in beeld was en het hoort er allemaal ook wel een beetje bij. Een beetje zwaaien naar de fans op de tribunes, handschoenen gooien, laten zien dat je er echt helemaal doorheen zit. Netflix, ja die zitten alweer helemaal top voor het volgende seizoen!"

Wat was het gevolg?

De stewards waren in ieder geval niet zo blij met het gedrag van Russell. De Brit moest zich melden en kreeg een voorwaardelijke boete voor het incident. Russell ging een dag na de race ook door het stof op sociale media, wat hij ook had voorgesteld aan de stewards.

Hoe groot is de achterstand?

Russell staat na vijf raceweekenden op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met 88 WK-punten achter zijn naam. Zijn achterstand op Antonelli is flink gegroeid, want de jonge Italiaan heeft tot nu toe 131 punten bij elkaar gereden.

The Wolf

Posts: 912

Mee eens. Een keer met je hoofd schudden of een trap tegen je auto, en door. dit was typisch over the top acteren. Heeft die Hadjar ook een handje van. Kunnen na hun F1 loopbaan zo richting hollywood

  • 7
  • 28 mei 2026 - 10:10
F1 Nieuws George Russell Robert Doornbos Mercedes GP Canada 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 912

    Mee eens. Een keer met je hoofd schudden of een trap tegen je auto, en door. dit was typisch over the top acteren. Heeft die Hadjar ook een handje van. Kunnen na hun F1 loopbaan zo richting hollywood

    • + 6
    • 28 mei 2026 - 10:10
    • f(1)orum

      Posts: 10.041

      starring in The muscles from Russels?

      • + 3
      • 28 mei 2026 - 10:40
    • The Wolf

      Posts: 912

      nah... ze zoeken nog 'n Slimer voor de nieuwe Ghostbusters

      • + 5
      • 28 mei 2026 - 10:53
    • F1jos

      Posts: 5.296

      Neem Lewis ook mee, een echte topper en Kim als tegenspeler.

      • + 2
      • 28 mei 2026 - 10:56
    • Phantom01

      Posts: 944

      Zou een slechte acteur zijn. de kunst van acteren is, dat je niet in de gaten hebt dat ze acteren.

      • + 1
      • 28 mei 2026 - 10:58
    • The Wolf

      Posts: 912

      @Phantom01, hangt ervan af, stel je voor dat ze 'm casten voor de rol van een geniepige glibberaar.... weet wel zeker dat hij dan geloofwaardig kan acteren

      • + 2
      • 28 mei 2026 - 11:07
    • F1jos

      Posts: 5.296

      Life is a game, play it.

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 12:11
  • walteij

    Posts: 2.101

    Ik denk dat Russell hier daadwerkelijk zo gefrustreerd was, hij vindt dat hij de gedoodverfde wereldkampioen moet zijn dit jaar en dat hij eigenlijk al recht heeft op meerdere wereldtitels.
    De uitval beurt is een dure geweest, van leidend en inlopen, 25 punten meer kwijtraken aan Antonelli, dat moet gewoon bij hem enorm frustrerend zijn. Hij, de nieuwe golden boy uit Engeland, Mr marvelous, die het kampioenschap uit zijn handen ziet glippen.

    Wat ik dan wel weer geloof, is dat Russell wel aan het acteren is geweest, maar dan dat hij spijt had van de reactie, toen hij bij de stewards moest komen.

    • + 1
    • 28 mei 2026 - 10:17
    • Senna014

      Posts: 673

      Geheel mee eens. Zijn teamgenoot die nog deels uit de puberteit moet komen heeft hem 3 races achter elkaar verslagen en zet hem ook in deze race weer vol onder druk. Je lijkt het duel enigszins onder controle te hebben en je leidt de race. Tegelijkertijd ben je beiden wel aan het pushen en race je op de limiet, vol adrenaline. Dan val je opeens uit en verlies je niet alleen die 25 punten, in feite ook nog meer. In plaats van 7 punten inlopen op Kimi verlies je er zelfs 32 doordat Kimi 25 punten pakt i.p.v. 18 bij een 2e plek.

      Ik heb al talloze coureurs op zo'n moment een headrest en zeker stuurtjes zien weggooien. Daar zit echt geen acteren tussen. Wat mij wel opviel is dat zodra Russell was uitgestapt hij richting de marshalls achter zijn wagen keek die hem seinde hun kant op te komen. Hij gaf hier direct gehoor aan waardoor hij de headrest leek te vergeten.

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 12:28
  • Robin

    Posts: 3.210

    Roberto wil ook weer iets melden uit het mooie Dubai … wat een gel*l zeg
    Ik he. Al vaker gezegd dat ik niets met Russell heb maar na 3 verloren races wil je het tij keren en hier lagen de kansen.
    Begrijp dus heel goed dat hij furieus was en geloof dus ook niet dat dit acteren was.

    • + 1
    • 28 mei 2026 - 11:57

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar