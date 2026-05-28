George Russell beleefde in Canada een teleurstellend weekend. Hij vocht een aantal stevige duels uit met zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, maar moest uiteindelijk opgeven met technische problemen. Vol frustratie gooide Russell bij zijn uitvalbeurt zijn headrest op het asfalt, maar volgens Robert Doornbos was dat toneelspel.

Russell had in Canada een goed resultaat nodig om zijn teamgenoot Antonelli in het vizier te houden. De jonge Italiaan had een flinke voorsprong in het wereldkampioenschap uitgebouwd, en Russell moest er alles aan doen om in zijn spoor te blijven. Na een fel duel won Russell de sprintrace, pakte hij de pole position en deed hij er in de race alles aan om zijn teamgenoot achter zich te houden. Technische problemen gooiden roet in het eten, waarna Russell woest reageerde en zijn headrest op de baan gooide.

'Hij moppert vaak'

Russell maakte een nogal gefrustreerde indruk, maar analist Robert Doornbos vraagt zich af of dit wel gemeend was. In het Ziggo Sport Race Café plaatst Doornbos vraagtekens bij het gedrag van Russell: "Hij staat er ook wel een beetje om bekend dat hij altijd om gele kaarten vraagt tijdens een race en dat hij vaak moppert over de boordradio."

Voerde Russell een toneelstukje op?

Oud-coureur Doornbos denkt dus dat Russell een soort toneelstukje opvoerde na zijn uitvalbeurt: "Ik denk ook dat hij een beetje aan het acteren was. Hij wist dat hij hier prima in beeld was en het hoort er allemaal ook wel een beetje bij. Een beetje zwaaien naar de fans op de tribunes, handschoenen gooien, laten zien dat je er echt helemaal doorheen zit. Netflix, ja die zitten alweer helemaal top voor het volgende seizoen!"

Wat was het gevolg?

De stewards waren in ieder geval niet zo blij met het gedrag van Russell. De Brit moest zich melden en kreeg een voorwaardelijke boete voor het incident. Russell ging een dag na de race ook door het stof op sociale media, wat hij ook had voorgesteld aan de stewards.

Hoe groot is de achterstand?

Russell staat na vijf raceweekenden op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met 88 WK-punten achter zijn naam. Zijn achterstand op Antonelli is flink gegroeid, want de jonge Italiaan heeft tot nu toe 131 punten bij elkaar gereden.