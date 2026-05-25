Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor het nodige vuurwerk met zijn uitspraken. Hij haalde ook uit naar zijn eigen team Red Bull, door na de kwalificatie te stellen dat ze niet naar zijn feedback over de set-up hadden geluisterd. Teambaas Laurent Mekies komt nu terug op die uithaal van Verstappen.

Verstappen maakte er na afloop van de kwalificatie in Canada geen geheim van: Red Bull had niet geluisterd naar zijn feedback. Gefrustreerd stelde hij dat hij het al heel vaak heeft aangegeven, en dat mensen het soms maar moeten voelen om te begrijpen dat iets niet werkt. Een dag later was de lach terug, want Verstappen kwam in de race als derde over de streep. Zijn eerste podiumplek van het jaar was een feit, maar de frustratie bleef.

Hoe gaat Red Bull verder?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was tevreden met het podium, maar werd na afloop ook gevraagd naar de frustratie van Verstappen. Bij Motorsport.com stelde Mekies dat ze gewoon doorgaan met experimenteren, omdat het past bij het team: "We nemen elke keer risico's wanneer we het gevoel hebben dat we niet de juiste balans hebben gevonden of dat het gat met de concurrentie niet klopt. En als je zulke risico's neemt, dan probeer je nu eenmaal verschillende richtingen."

Waarom blijft Red Bull experimenteren?

Volgens Mekies is het in deze fase cruciaal om te blijven experimenteren: "Dit is nog maar het begin van het jaar en bovendien het begin met deze nieuwe generatie auto's. We blijven dingen uitproberen met onze coureurs om iets te ontdekken of te leren, zelfs als dat ons op de korte termijn iets kost."

Dat is volgens Mekies nuttig: "Daar leer je van, zowel in de kwalificatie als in de race. Dit weekend hebben we ook weer ontzettend veel geleerd. Hoe ver zaten we hier uiteindelijk van de ultieme potentie van de auto af? Dat weet niemand."

Luisteren naar Verstappen

Als er wordt gesteld dat ze in het verleden ook weleens risico namen door de richting van Verstappen te volgen, en of dat dit weekend anders is geweest, reageert Mekies heel duidelijk: "Absoluut niet. Hoe anders het misschien ook heeft gevoeld of leek, de realiteit is dat onze coureurs volledig betrokken zijn bij de keuzes die we maken."

"Dat betekent niet dat we onze eigen kleine spelletjes hebben waarbij we vragen: 'Wat denk jij?' en 'Wat denk jij?'. Maar uiteindelijk zijn we het eens over de dingen die we willen proberen. En ja, soms volgt er dan na afloop een 'ik zei het toch'-moment."