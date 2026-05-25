Red Bull reageert veelzeggend op zware kritiek van Verstappen

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor het nodige vuurwerk met zijn uitspraken. Hij haalde ook uit naar zijn eigen team Red Bull, door na de kwalificatie te stellen dat ze niet naar zijn feedback over de set-up hadden geluisterd. Teambaas Laurent Mekies komt nu terug op die uithaal van Verstappen.

Verstappen maakte er na afloop van de kwalificatie in Canada geen geheim van: Red Bull had niet geluisterd naar zijn feedback. Gefrustreerd stelde hij dat hij het al heel vaak heeft aangegeven, en dat mensen het soms maar moeten voelen om te begrijpen dat iets niet werkt. Een dag later was de lach terug, want Verstappen kwam in de race als derde over de streep. Zijn eerste podiumplek van het jaar was een feit, maar de frustratie bleef.

Hoe gaat Red Bull verder?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was tevreden met het podium, maar werd na afloop ook gevraagd naar de frustratie van Verstappen. Bij Motorsport.com stelde Mekies dat ze gewoon doorgaan met experimenteren, omdat het past bij het team: "We nemen elke keer risico's wanneer we het gevoel hebben dat we niet de juiste balans hebben gevonden of dat het gat met de concurrentie niet klopt. En als je zulke risico's neemt, dan probeer je nu eenmaal verschillende richtingen."

Waarom blijft Red Bull experimenteren?

Volgens Mekies is het in deze fase cruciaal om te blijven experimenteren: "Dit is nog maar het begin van het jaar en bovendien het begin met deze nieuwe generatie auto's. We blijven dingen uitproberen met onze coureurs om iets te ontdekken of te leren, zelfs als dat ons op de korte termijn iets kost."

Dat is volgens Mekies nuttig: "Daar leer je van, zowel in de kwalificatie als in de race. Dit weekend hebben we ook weer ontzettend veel geleerd. Hoe ver zaten we hier uiteindelijk van de ultieme potentie van de auto af? Dat weet niemand."

Luisteren naar Verstappen

Als er wordt gesteld dat ze in het verleden ook weleens risico namen door de richting van Verstappen te volgen, en of dat dit weekend anders is geweest, reageert Mekies heel duidelijk: "Absoluut niet. Hoe anders het misschien ook heeft gevoeld of leek, de realiteit is dat onze coureurs volledig betrokken zijn bij de keuzes die we maken."

"Dat betekent niet dat we onze eigen kleine spelletjes hebben waarbij we vragen: 'Wat denk jij?' en 'Wat denk jij?'. Maar uiteindelijk zijn we het eens over de dingen die we willen proberen. En ja, soms volgt er dan na afloop een 'ik zei het toch'-moment."

F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (17)

Login om te reageren
  • Opperhoofd

    Posts: 21

    Het is ook veelzeggend dat na 5 races deze site de racenummers van de coureurs nog steeds niet up to date heeft...

    • + 5
    • 25 mei 2026 - 11:26
    • Need5Speed

      Posts: 3.856

      Gewoon even alles langs lopen op de saait, alle fouten noteren en aanpassen. Te moeilijk blijkbaar voor ze.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 12:02
  • Natte Slak

    Posts: 469

    Het klinkt als de handdoek in de ring gooien wbt Max.
    Zoek het maar uit

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 11:28
    • snailer

      Posts: 33.148

      Dit lijkt toch wat anders.
      Als je wil zien wat Verstappen doet als hij de handdoek wil gaan werpen, dan moet je de ontwikkelingen na Spanje vorig jaar onderzoeken. Dat begon al tijdens de race met onboards en in de pers. Ga het niet weer uitkouwen, heb ik al een paar maal gedaan.
      Nu is Verstappen akkoord gegaan met de voorgestelde verandering. Dat heeft Verstappen zelf gezegd. Ik heb toegegeven zodat ze data konden verzamelen en zien dat ik gelijk had. Of woorden van gelijke strekking.

      Wat hier contant gebeurt ingeleid door de bias van de britten waar veel van dit soort vragen vandaan kwamen, is volledig stemmingmakerij. Ze doen het rond Hamilton. Ze doen het rond Verstappen en tegenwoordig is ook Russell vaak aan de beurt.

      En wij fans spreken er dan schande van... Van die rijder.

      Verstappen heeft de handdoek niet geworpen. Hij deed dat bijna vorig jaar na Spanje waar Horner de stekker uit 2025 wilde trekken en alleen zicj nog richten op 2026. Dat soort keuzes komen niet voor in het boekje van Verstappen. Hij verwacht elke minuut alles te geven.

      Hij heeft wel gezegd dat hij het moeilijk zal vinden als de regels voor 2027 niet voldoende worden aangepast.

      • + 9
      • 25 mei 2026 - 11:48
    • monzaron

      Posts: 984

      Zo is het @snailer de clicbute media en saits leggen de toon anders voor de clicks, ik heb de meeste reacties gezien op sky, nu worden van deze stukjes gemaakt om de komende 2 weken de sait te vullen

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 12:11
    • Regenrace

      Posts: 2.689

      Die 'de dood of de gladiolen'-mentaliteit die zo kenmerkend was voor de jonge Verstappen, zag ik gisteren overigens alleen bij Antonelli.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 12:37
  • De Vogel is Geland

    Posts: 884

    Waché doet maar wat

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 11:48
  • NicoS

    Posts: 20.756

    Ze zeggen zo vaak dat de beste censor in de auto de coureur is, maar krijg soms de indruk dat de data uit de simulator vaak de voorkeur krijgt, dan wat de coureur zelf aangeeft.
    Wat ik uit de reacties van Max begreep is dat hij aangegeven had dat de wijzigingen niets zouden brengen, en dat hij andere ideeën had, maar het team toch voor de “data” koos. Maar goed, ik hoop dat ze ook inderdaad geleerd hebben, en dat ze weten wat niet werkt, anders blijf je zoeken tot je een ons weegt….;)

    • + 3
    • 25 mei 2026 - 12:09
    • De Vogel is Geland

      Posts: 884

      Met die windtunnnel uit de tweede wereldoorlog blijft het Holland casino in Milton Keynes

      • + 4
      • 25 mei 2026 - 12:15
    • monzaron

      Posts: 984

      Kan ook zijn dat Red Bull in een houtgreep ligt, blijft Verstappen langer of gaat ie alsnog weg. Vandaar ook de gelijke trend tussen beide rijders en Hadjar zou geen problemen hebben met auto en verstappen krijgt de auto niet hoe hij het wil hebben. Roert daar iets bij Red Bull of is het echt onkunde daar😌

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 12:17
    • AUDI_F1

      Posts: 3.829

      Als ze een winnende auto neerzetten dan blijft Verstappen bij RBR, en waarom zou je dan gokken of ie blijft?

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 12:25
    • Pietje Bell

      Posts: 34.964

      monzaron

      ........ en Hadjar zou geen problemen hebben met auto

      =====================================================

      Dan heb je kennelijk heel veel gemist. Hadjar zei na afloop dat hij niet begreep dat zijn rondetijden tijdens de race zoveel langzamer waren dan die van Max die zelf problemen met de afstelling had. Meer dan een ronde achterstand, ook mede door die penalty, maar dan nog meer dan 0,5 sec/ronde langzamer.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 12:44
    • monzaron

      Posts: 984

      Ik hou het voorlopig bij onkunde RB, voor experimenteren is het nu te laat . Het enige wat positief is dat het motorblok heel blijft 👍😁

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 12:46
    • Lulham

      Posts: 740

      Houdgreep*
      Het heeft met vasthouden te maken, niets met hout.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 12:53
    • monzaron

      Posts: 984

      Dad heb je goet gesien, hier heb je een 🏆, je mach door naar de folgende ronde 😁

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 12:57
    • Tony

      Posts: 1.646

      maar dan nog meer dan 0,5 sec/ronde langzamer

      Het is dus tot nog toe een goede zet geweest van RBR om Tsunoda te vervangen.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 12:58
    • Pietje Bell

      Posts: 34.964

      @Tony, dat gat was groter geweest als Max zijn wagen beter afgesteld was geweest. Bovendien waren dit kortere ronden dan op andere circuits.
      Afwachten hoe het Hadjar verder vergaat. In Q3 kon hij ook niet sneller dan in Q2 wat op zich vrij vreemd was. Maar goed, hij is eigenlijk nog een rookie, zal nog flink groeien.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 13:04

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

