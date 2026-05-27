De titelstrijd binnen Mercedes lijkt definitief ontbrand. Na de verhitte duels tussen Kimi Antonelli en George Russell tijdens het raceweekend in Canada heeft teambaas Toto Wolff uitgelegd hoe de renstal de interne strijd wil managen. Mercedes wil beide coureurs laten racen, maar alleen zolang het teamresultaat niet in gevaar komt.

Tijdens het Canadese weekend zaten Antonelli en Russell elkaar meermaals op de huid. De teamgenoten pakten zowel voor de sprintrace als de Grand Prix de volledige eerste startrij en vochten vervolgens verbeten gevechten uit om de leiding, tot Russell op Lap 30 uitviel met een motorprobleem. Wolff noemde de strijd na afloop nog “net acceptabel”, maar kwam later uitgebreider terug op de situatie.

Wolff laat strijd toe: ‘Dit is waarvoor ze getraind zijn’

Mercedes gaat de duels tussen beide coureurs analyseren, maar Wolff maakt duidelijk dat de renstal de strijd niet wil smoren. Volgens de teambaas moeten Antonelli en Russell zelf ook kritisch kijken naar enkele momenten uit Canada.

“Wij gaan samen bekijken of dit écht het niveau van racen is dat we willen zien en waarom bepaalde situaties ontstonden”, legde Wolff uit. “Er waren momenten die misschien vermeden hadden kunnen worden, maar deze strijd is nu meer dan ooit gaande.”

Daarbij benadrukt Wolff dat Mercedes de onderlinge titelstrijd moet accepteren, hoe lastig dat soms ook voelt. “Er staat voor allebei enorm veel op het spel. Als team moet je accepteren dat dit soms ongemakkelijk is, want dit is exact waarvoor ze getraind zijn.”

Mercedes grijpt alleen in als teamtitel gevaar loopt

Toch ligt er volgens Wolff een duidelijke grens. Zodra Mercedes merkt dat kostbare punten verloren dreigen te gaan of concurrenten profiteren van het interne gevecht, zal het team ingrijpen.

“Als wij merken dat de punten van het team in gevaar komen of we te veel tijd verliezen op de concurrentie, dan zullen we geen millimeter twijfelen om de handrem erop te zetten”, stelde de Mercedes-baas resoluut.

Ook de boordradio’s van Antonelli kwamen ter sprake. De Italiaan klaagde tijdens de Sprint herhaaldelijk over Russell en drong aan op een straf voor zijn teamgenoot. Wolff zag daar nog ruimte voor verbetering. “Emoties tonen hoort erbij in een titelstrijd, maar de focus moet op het rijden blijven liggen”, aldus Wolff. “Ze mogen hard racen, maar ze staan wel onder toezicht. We hebben situaties gezien die makkelijk in dubbele uitvalbeurten hadden kunnen eindigen, en als coureur weet je precies hoeveel risico je neemt.”