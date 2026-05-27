Wolff beseft: "Het gevecht tussen Russell en Antonelli is nu écht begonnen"

De titelstrijd binnen Mercedes lijkt definitief ontbrand. Na de verhitte duels tussen Kimi Antonelli en George Russell tijdens het raceweekend in Canada heeft teambaas Toto Wolff uitgelegd hoe de renstal de interne strijd wil managen. Mercedes wil beide coureurs laten racen, maar alleen zolang het teamresultaat niet in gevaar komt.

Tijdens het Canadese weekend zaten Antonelli en Russell elkaar meermaals op de huid. De teamgenoten pakten zowel voor de sprintrace als de Grand Prix de volledige eerste startrij en vochten vervolgens verbeten gevechten uit om de leiding, tot Russell op Lap 30 uitviel met een motorprobleem. Wolff noemde de strijd na afloop nog “net acceptabel”, maar kwam later uitgebreider terug op de situatie.

Wolff laat strijd toe: ‘Dit is waarvoor ze getraind zijn’

Mercedes gaat de duels tussen beide coureurs analyseren, maar Wolff maakt duidelijk dat de renstal de strijd niet wil smoren. Volgens de teambaas moeten Antonelli en Russell zelf ook kritisch kijken naar enkele momenten uit Canada.

“Wij gaan samen bekijken of dit écht het niveau van racen is dat we willen zien en waarom bepaalde situaties ontstonden”, legde Wolff uit. “Er waren momenten die misschien vermeden hadden kunnen worden, maar deze strijd is nu meer dan ooit gaande.”

Daarbij benadrukt Wolff dat Mercedes de onderlinge titelstrijd moet accepteren, hoe lastig dat soms ook voelt. “Er staat voor allebei enorm veel op het spel. Als team moet je accepteren dat dit soms ongemakkelijk is, want dit is exact waarvoor ze getraind zijn.”

Mercedes grijpt alleen in als teamtitel gevaar loopt

Toch ligt er volgens Wolff een duidelijke grens. Zodra Mercedes merkt dat kostbare punten verloren dreigen te gaan of concurrenten profiteren van het interne gevecht, zal het team ingrijpen.

“Als wij merken dat de punten van het team in gevaar komen of we te veel tijd verliezen op de concurrentie, dan zullen we geen millimeter twijfelen om de handrem erop te zetten”, stelde de Mercedes-baas resoluut.

Ook de boordradio’s van Antonelli kwamen ter sprake. De Italiaan klaagde tijdens de Sprint herhaaldelijk over Russell en drong aan op een straf voor zijn teamgenoot. Wolff zag daar nog ruimte voor verbetering. “Emoties tonen hoort erbij in een titelstrijd, maar de focus moet op het rijden blijven liggen”, aldus Wolff. “Ze mogen hard racen, maar ze staan wel onder toezicht. We hebben situaties gezien die makkelijk in dubbele uitvalbeurten hadden kunnen eindigen, en als coureur weet je precies hoeveel risico je neemt.”

Reacties (2)

  • jd2000

    Posts: 7.752

    Nou spannend hoor om te kijken welke Mercedes een of twee wordt. Gelukkig verschillen beide nogal van karakter. Zo sympathiek de ene is zo onsympathiek de ander. Dit maakt het tenminste nog dragelijk om naar te kijken,

    • 27 mei 2026 - 15:31
  • monzaron

    Posts: 985

    Dit is wat ik al voorspelde, Antonelli en Mercedes worden Wereldkampioen, voor Russel is niet voldoende steun, en die gaat flink om ‘zich heen slaan’. Een heerlijk gevecht, ik vind van niet, want Russel krijgt niet hetzelfde als Antonelli, steun, het script van Toto en de FIA draait op volle toeren,….. ondertussen wordt het EV gebeuren naar de achtergrond verdrongen en lijkt de kans op 60-40 in 2027 heel klein te gaan worden. ennuh ik ben geen fan van Russel, maar wat daar nu afspeelt….vorig seizoen weinig van Antonelli te zien, Russel was de snelste, en ineens dit seizoen lijkt alle glorie van Russel vergaan, met dank aan Toto

    • 27 mei 2026 - 16:22

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

