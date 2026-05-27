Andrea Kimi Antonelli heeft na de Grand Prix van Canada uitgebreid teruggeblikt op zijn verhitte gevecht met George Russell. De twee Mercedes-coureurs vochten in Montréal lange tijd een intens duel uit om de overwinning, totdat Russell uiteindelijk door motorpech moest opgeven. Ondanks de bittere afloop voor zijn teamgenoot kon Antonelli vooral genieten van de strijd op het Circuit Gilles Villeneuve.

Russell leek lange tijd de belangrijkste uitdager van Antonelli in Canada en zette zijn jongere teamgenoot flink onder druk. De twee gunden elkaar weinig ruimte en zochten regelmatig de limiet op in een duel dat uiteindelijk abrupt eindigde door technische problemen bij Russell.

Antonelli genoot van duel met Russell

Na afloop werd Antonelli gevraagd naar het gevecht, nadat Russell zelf al had aangegeven van de strijd genoten te hebben. De WK-leider hoefde niet lang na te denken en sprak vol enthousiasme over de intense fase van de race.

“Het was een zwaar gevecht”, vertelt Antonelli na afloop tijdens de persconferentie. “Op sommige momenten zat het misschien nét een beetje op het randje, maar we gingen echt vol tegen elkaar in. We pushten allebei maximaal en wilden allebei winnen.”

Volgens de Italiaan maakte juist die intensiteit het duel zo bijzonder. “We reden continu op de limiet en niemand gaf een centimeter toe. Dat maakte die stint ontzettend leuk.”

Motorpech maakt abrupt einde aan strijd

Voor Russell eindigde het gevecht uiteindelijk in mineur. De Brit moest zijn Mercedes met motorproblemen aan de kant zetten, waardoor Antonelli definitief vrij baan kreeg richting opnieuw een sterk resultaat in Canada.

Toch overheerst bij Antonelli vooral waardering voor het duel met zijn teamgenoot. “Ik denk dat het voor de mensen thuis ook geweldig was om naar te kijken”, aldus de Mercedes-coureur. “Dit soort gevechten, waarin beide coureurs alles geven en constant op de limiet rijden, zijn precies waarom racen zo mooi is.”