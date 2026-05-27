Antonelli en Russell bezorgen Mercedes hoofdpijn: "Het was op het randje"

Andrea Kimi Antonelli heeft na de Grand Prix van Canada uitgebreid teruggeblikt op zijn verhitte gevecht met George Russell. De twee Mercedes-coureurs vochten in Montréal lange tijd een intens duel uit om de overwinning, totdat Russell uiteindelijk door motorpech moest opgeven. Ondanks de bittere afloop voor zijn teamgenoot kon Antonelli vooral genieten van de strijd op het Circuit Gilles Villeneuve.

Russell leek lange tijd de belangrijkste uitdager van Antonelli in Canada en zette zijn jongere teamgenoot flink onder druk. De twee gunden elkaar weinig ruimte en zochten regelmatig de limiet op in een duel dat uiteindelijk abrupt eindigde door technische problemen bij Russell.

Antonelli genoot van duel met Russell

Na afloop werd Antonelli gevraagd naar het gevecht, nadat Russell zelf al had aangegeven van de strijd genoten te hebben. De WK-leider hoefde niet lang na te denken en sprak vol enthousiasme over de intense fase van de race.

“Het was een zwaar gevecht”, vertelt Antonelli na afloop tijdens de persconferentie. “Op sommige momenten zat het misschien nét een beetje op het randje, maar we gingen echt vol tegen elkaar in. We pushten allebei maximaal en wilden allebei winnen.”

Volgens de Italiaan maakte juist die intensiteit het duel zo bijzonder. “We reden continu op de limiet en niemand gaf een centimeter toe. Dat maakte die stint ontzettend leuk.”

Motorpech maakt abrupt einde aan strijd

Voor Russell eindigde het gevecht uiteindelijk in mineur. De Brit moest zijn Mercedes met motorproblemen aan de kant zetten, waardoor Antonelli definitief vrij baan kreeg richting opnieuw een sterk resultaat in Canada.

Toch overheerst bij Antonelli vooral waardering voor het duel met zijn teamgenoot. “Ik denk dat het voor de mensen thuis ook geweldig was om naar te kijken”, aldus de Mercedes-coureur. “Dit soort gevechten, waarin beide coureurs alles geven en constant op de limiet rijden, zijn precies waarom racen zo mooi is.”

En zijn uitspraak jegens Max in Qatar in 2024.
en zijn uitspraak jegens Max in Qatar in 2024.

  • 27 mei 2026 - 09:28
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

