user icon
icon

Doornbos voorspelt toptransfer van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De toekomst van Max Verstappen is één van de meest besproken items in de Formule 1-wereld. Hij wordt niet alleen in verband gebracht met een sabbatical, maar ook met een overstap naar een ander team. Robert Doornbos durft wel te voorspellen dat Verstappen een absolute toptransfer gaat maken.

Verstappen heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug. In de eerste drie Grands Prix wist hij nog niet in de topvijf te finishen, terwijl de nieuwe regels ook voor veel frustratie zorgen. Verstappen lijkt er helemaal klaar mee te zijn, en speculeerde zelfs al op een vroegtijdig F1-pensioen. Inmiddels gonst het van de geruchten, en wordt er zelfs gesteld dat hij Red Bull gaat verlaten of een sabbatical gaat nemen.

Neemt Verstappen een sabbatical?

Van die laatste bewering gelooft voormalig F1-coureur en huidige analist Robert Doornbos helemaal niets. In het Race Café van Ziggo Sport kijkt hij in zijn glazen bol: "Ik kan me niet voorstellen dat hij naar huis gaat, en een sabbatical neemt. Het contract bij Red Bull heeft niet veel waarde. Als hij zegt: 'Ik stop aan het einde van dit jaar', dan stopt hij ook. Er is geen advocaat die hem terug in de auto gaat duwen, dat respect heeft hij wel bij Red Bull."

Verstappen naar Mercedes?

Doornbos denkt niet dat Verstappen nu lekker gaat GT3-racen. Hij verwacht een toptransfer: "Dan roep ik nog steeds Mercedes. Ik zei tegen zijn vader Jos: 'Had je achteraf gezien niet toch moeten tekenen?' Maar zij dachten dat als Horner eruit ging, dat het team weer goed werd. En dat was het vorig jaar, het was de grootste comeback uit de geschiedenis van de sport. De rust was er wel meteen."

"Dus Horner eruit en het team kon functioneren zonder dat het zwaard van Damocles erboven hing. Dit jaar hebben ze het niet goed voor elkaar."

Is Ferrari een realistische optie?

Doornbos ziet een overstap van Verstappen naar Ferrari ook wel zitten, al acht hij dat minder realistisch. Hij stelt dat iedere coureur van dit team droomt: "Dat is het natuurlijk wel. Kijk maar naar Lewis Hamilton, naar Alonso en naar Vettel. Ze hebben het allemaal geprobeerd of ze zijn het nog steeds aan het proberen. Het is niet zo makkelijk om daar succes te brengen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.019

Ik vraag me af of Max deze onzin ook allemaal tot zich neemt.
Die moet toch zichzelf helemaal de pleuris lachen om die onzin die die analisten allemaal uitbraken?

F1 Nieuws Max Verstappen Robert Doornbos Red Bull Racing Mercedes

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.019

    Ik vraag me af of Max deze onzin ook allemaal tot zich neemt.
    Die moet toch zichzelf helemaal de pleuris lachen om die onzin die die analisten allemaal uitbraken?

    • + 2
    • 14 apr 2026 - 18:23
    • The Wolf

      Posts: 610

      Ja dat dachten we vorig jaar ook met al die Verstappen/Mercedes verhalen, maar toen... oh ja.. klopte er ook geen reet van

      • + 2
      • 14 apr 2026 - 18:27
    • Damon Hill

      Posts: 19.759

      @The Wolf,
      Dat er geen reet van klopte is niet waar, want Toto wilde wel degelijk Max binnen halen en er was serieuze interesse. Alleen Max koos er zelf voor loyaal te zijn aan Red Bull... maar de interesse vanuit Mercedes was er wel degelijk

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 19:27
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.287

    Nee Robert. Zolang Kimi en Russell daar zitten ga dat niet gebeuren. Alleen als Verstappen met tenminste een teamgenoot welke flink minder dan hem is tegelijk kan tekenen. Dan wel.

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 18:46
  • flyingfokker

    Posts: 3.454

    Robert wie?????

    • + 0
    • 14 apr 2026 - 18:55
  • Larry Perkins

    Posts: 64.309

    Jos reageert kort en bondig op de uitspraken van Doornbos: "Doornbos praat veel bullshit."

    • + 1
    • 14 apr 2026 - 18:59
    • F1 bekijker

      Posts: 220

      Nog niet zat van je grap?

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 19:12
    • Bertrand Gachot

      Posts: 474

      @larry : wat doen we met sabbatical berichten? Nieuwe categorie? En hoe staat het met de countdown van de pensioen- berichten?

      • + 0
      • 14 apr 2026 - 19:25

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar