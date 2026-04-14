De toekomst van Max Verstappen is één van de meest besproken items in de Formule 1-wereld. Hij wordt niet alleen in verband gebracht met een sabbatical, maar ook met een overstap naar een ander team. Robert Doornbos durft wel te voorspellen dat Verstappen een absolute toptransfer gaat maken.

Verstappen heeft een tegenvallende start van het seizoen achter de rug. In de eerste drie Grands Prix wist hij nog niet in de topvijf te finishen, terwijl de nieuwe regels ook voor veel frustratie zorgen. Verstappen lijkt er helemaal klaar mee te zijn, en speculeerde zelfs al op een vroegtijdig F1-pensioen. Inmiddels gonst het van de geruchten, en wordt er zelfs gesteld dat hij Red Bull gaat verlaten of een sabbatical gaat nemen.

Neemt Verstappen een sabbatical?

Van die laatste bewering gelooft voormalig F1-coureur en huidige analist Robert Doornbos helemaal niets. In het Race Café van Ziggo Sport kijkt hij in zijn glazen bol: "Ik kan me niet voorstellen dat hij naar huis gaat, en een sabbatical neemt. Het contract bij Red Bull heeft niet veel waarde. Als hij zegt: 'Ik stop aan het einde van dit jaar', dan stopt hij ook. Er is geen advocaat die hem terug in de auto gaat duwen, dat respect heeft hij wel bij Red Bull."

Doornbos denkt niet dat Verstappen nu lekker gaat GT3-racen. Hij verwacht een toptransfer: "Dan roep ik nog steeds Mercedes. Ik zei tegen zijn vader Jos: 'Had je achteraf gezien niet toch moeten tekenen?' Maar zij dachten dat als Horner eruit ging, dat het team weer goed werd. En dat was het vorig jaar, het was de grootste comeback uit de geschiedenis van de sport. De rust was er wel meteen."

"Dus Horner eruit en het team kon functioneren zonder dat het zwaard van Damocles erboven hing. Dit jaar hebben ze het niet goed voor elkaar."

Is Ferrari een realistische optie?

Doornbos ziet een overstap van Verstappen naar Ferrari ook wel zitten, al acht hij dat minder realistisch. Hij stelt dat iedere coureur van dit team droomt: "Dat is het natuurlijk wel. Kijk maar naar Lewis Hamilton, naar Alonso en naar Vettel. Ze hebben het allemaal geprobeerd of ze zijn het nog steeds aan het proberen. Het is niet zo makkelijk om daar succes te brengen."