George Russell kende een rampzalige Grand Prix van Canada. Hij vocht lange tijd om de zege met zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, maar viel uit met technische problemen. Vol frustratie gooide hij een aantal zaken uit de cockpit, en dat komt hem nu op een flinke boete te staan.

Russell en Antonelli trakteerden de fans op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal op een heerlijke strijd. Rondenlang vielen ze elkaar in elke bocht aan, maar op het felste moment van het gevecht schoot Russell rechtdoor en viel zijn Mercedes stil. Vol frustratie smeet hij de gesp van zijn gordel en zijn headrest op het asfalt. Hij gooide het niet op de racelijn, maar toch vonden de stewards het een onderzoek waard.

Wat verklaarde Russell bij de stewards?

Diep in de Nederlandse nacht kwamen ze tot een conclusie: Russell heeft een voorwaardelijke boete van 5000 euro gekregen. Als hij binnen twaalf maanden weer de fout ingaat, zal hij deze boete moeten betalen. Volgens de stewards gaf Russell bij hen aan dat hij zwaar gefrustreerd was door zijn uitvalbeurt, en hij verklaarde dat hij zich schaamde voor wat hij deed toen hij uit de auto stapte.

Russell heeft bij de stewards zijn excuses aangeboden voor het gooien met de headrest, en gaf daar toe dat hij hiermee geen goed voorbeeld is geweest. Hij heeft de stewards zelfs aangeboden om publiekelijk door het stof te gaan. De stewards accepteerden zijn excuses, en ze kozen ervoor om hem een voorwaardelijke boete van 5000 euro te geven.

Wat zijn de gevolgen?

Voor Russell was de uitvalbeurt een flinke tegenvaller, want hij ziet hierdoor de achterstand op zijn teamgenoot en titelrivaal Antonelli alleen maar verder groeien. De jonge Italiaan won zijn vierde race op rij, en lijkt nu de grote favoriet voor de wereldtitel te zijn. Het was Russells eerste uitvalbeurt van het jaar en het was de eerste keer dat de Mercedes echt tegen problemen aanliep.