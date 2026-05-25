user icon
icon

FIA-stewards doen uitspraak en geven Russell flinke boete

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA-stewards doen uitspraak en geven Russell flinke boete

George Russell kende een rampzalige Grand Prix van Canada. Hij vocht lange tijd om de zege met zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, maar viel uit met technische problemen. Vol frustratie gooide hij een aantal zaken uit de cockpit, en dat komt hem nu op een flinke boete te staan.

Russell en Antonelli trakteerden de fans op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal op een heerlijke strijd. Rondenlang vielen ze elkaar in elke bocht aan, maar op het felste moment van het gevecht schoot Russell rechtdoor en viel zijn Mercedes stil. Vol frustratie smeet hij de gesp van zijn gordel en zijn headrest op het asfalt. Hij gooide het niet op de racelijn, maar toch vonden de stewards het een onderzoek waard.

Meer over George Russell Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

17 mei
 Russell genoemd als vervanger van Verstappen: "Hij past bij Red Bull"

Russell genoemd als vervanger van Verstappen: "Hij past bij Red Bull"

18 mei

Wat verklaarde Russell bij de stewards?

Diep in de Nederlandse nacht kwamen ze tot een conclusie: Russell heeft een voorwaardelijke boete van 5000 euro gekregen. Als hij binnen twaalf maanden weer de fout ingaat, zal hij deze boete moeten betalen. Volgens de stewards gaf Russell bij hen aan dat hij zwaar gefrustreerd was door zijn uitvalbeurt, en hij verklaarde dat hij zich schaamde voor wat hij deed toen hij uit de auto stapte.

Russell heeft bij de stewards zijn excuses aangeboden voor het gooien met de headrest, en gaf daar toe dat hij hiermee geen goed voorbeeld is geweest. Hij heeft de stewards zelfs aangeboden om publiekelijk door het stof te gaan. De stewards accepteerden zijn excuses, en ze kozen ervoor om hem een voorwaardelijke boete van 5000 euro te geven.

Wat zijn de gevolgen?

Voor Russell was de uitvalbeurt een flinke tegenvaller, want hij ziet hierdoor de achterstand op zijn teamgenoot en titelrivaal Antonelli alleen maar verder groeien. De jonge Italiaan won zijn vierde race op rij, en lijkt nu de grote favoriet voor de wereldtitel te zijn. Het was Russells eerste uitvalbeurt van het jaar en het was de eerste keer dat de Mercedes echt tegen problemen aanliep.

Phantom01

Posts: 941

Weer een straf van niks, voor het leven lang sjorsen, ik bedoel schorsen.

  • 1
  • 25 mei 2026 - 10:15
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Canada 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Phantom01

    Posts: 941

    Weer een straf van niks, voor het leven lang sjorsen, ik bedoel schorsen.

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 10:15
  • Pietje Bell

    Posts: 34.961

    Een van de vele reacties:

    "Hij is de baas van de Grand Prix Drivers Association, die pleit voor veiligheid op de baan, en hij gooit een hoofdsteun op een actieve racebaan! Dat is onacceptabel en om slechts een voorwaardelijke boete te krijgen is krankzinnig."


    €5000 is voor ons €2,75. En dan ook nog voorwaardelijk.

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 10:31
    • DraconianDevil

      Posts: 938

      Je snapt toch ook wel dat zolang hij moedoet om het kampioenschap hij voor dit soort dingen geen straf gaat krijgen die daadwerkelijk van invloed gaan zijn op het WDC. Er worden niet voor niets zoveel straffen pas uitgedeeld na de race. Dan kan je toch een straf uitdelen die niemand.

      Zo kreeg Hadjar gisteren flinke straffen. 10 seconden voor zijn actie voor LeClerc, anderen krijgen hiervoor meestal eerst een waarschuwing en zelfs een stop and go voor te weining snelheid minderen onder een gele vlag. Maar omdat hij op dat moment meer dan 40 seconden voor lag op de auto achter hem kreeg hij ze gewoon.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 10:43
    • Pietje Bell

      Posts: 34.961

      Russell heeft in al die jaren vaak géén straf gekregen waar anderen wel een straf voor kregen/hadden gehad.
      Dit heeft niets met het WK te maken.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 10:55
  • Joeppp

    Posts: 8.602

    Zo'n ramp was het toch ook niet, een beetje emotie in de sport is prima. Ik snap best dat hij stevig baalde en dat hoort ook zo. Hamilton die zijn stuurtje gegooide in 2016 in Spanje, Verstappen die tegen zijn band aanschopte in Bakoe. Dat zijn de dingen die sporters menselijk maken.

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 10:52
    • Pietje Bell

      Posts: 34.961

      Toen hij uit was gestapt had hij even zijn headrest weer in de wagen kunnen leggen, was er niets aan de hand geweest.
      Ook gooide hij een gesp van een riem naar buiten. Ook weer even oppakken en in de wagen leggen.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 10:57
  • racepace1

    Posts: 706

    5 ruggen is geen straf voor deze veel verdieners, 5 plekken grid straf op monaco das pas straf

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 10:58

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar