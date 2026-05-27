De strijd tussen Kimi Antonelli en George Russell lijkt na de Grand Prix van Canada een nieuwe dimensie te hebben gekregen. Wat begon als een sportieve interne titelstrijd bij Mercedes, mondde in Montréal uit in het eerste echte conflict op de baan. En opvallend genoeg zou ook naast het asfalt de spanning tussen beide coureurs zichtbaar zijn geworden.

Tijdens zowel de sprintrace als de Grand Prix vochten Russell en Antonelli voor het eerst wiel-aan-wiel om de leiding. Vooral op zondag liep de spanning hoog op, tot Russell halverwege de race moest opgeven door batterijproblemen. Antonelli profiteerde optimaal en pakte de overwinning, vóór Lewis Hamilton en Max Verstappen, waardoor hij zijn voorsprong in het WK uitbreidde tot 43 punten.

‘Antonelli wilde absoluut niet samen vertrekken met Russell’

Volgens F1 Nation-presentator Tom Clarkson was de sfeer na de sprint allesbehalve ontspannen. Tijdens de persconferentie viel hem op dat de Mercedes-teamgenoten opvallend afstandelijk met elkaar omgingen. “Ze keken elkaar geen moment aan en kwamen zelfs apart binnen voor de persconferentie”, vertelde Clarkson. “Op een bepaald moment wilde Kimi liever nog even blijven praten dan samen met George weg te lopen. Dat zegt vaak genoeg: de spanning zat er stevig op.”

Ook voormalig F1-coureur Jolyon Palmer merkte na afloop van de sprint frustratie op bij Antonelli. De Italiaan zou zichtbaar aangeslagen zijn geweest na het duel met zijn teamgenoot. “Toen Kimi uit de wagen stapte, kon er geen glimlach vanaf”, aldus Palmer. “Je voelde meteen dat de frustratie nog aanwezig was, al bleven ze naar buiten toe professioneel.”

Mercedes vreest intern kantelpunt in titelstrijd

Volgens Palmer lijkt de interne rivaliteit bij Mercedes inmiddels een cruciaal punt bereikt te hebben. De voormalig Renault-coureur verwijst daarbij naar de beroemde titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg in 2016, toen de sfeer binnen Mercedes compleet omsloeg.

“Je merkte aan alles dat Toto Wolff via de boordradio probeerde de gemoederen te bedaren en het intern te houden”, stelde Palmer. “Maar zulke dingen verdwijnen niet zomaar. De lichaamstaal tussen die twee voelde dit weekend anders aan. Eerst was het nog gezellig en draaide alles om punten voor het team, nu lijkt er echt iets veranderd. Dit voelt als het eerste grote breekpunt in hun rivaliteit.”