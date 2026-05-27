De nieuwe motorregels in de Formule 1 liggen momenteel onder een vergrootglas. Er bestaat veel onenigheid over de regels, en de FIA wil voor volgend jaar een belangrijke verandering doorvoeren. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft zich nu voor het eerst uitgesproken over deze mogelijke regelwijiziging.

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorregels. De gelijke verdeling tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor roept echter veel weerstand op. Na de Grand Prix van Miami werd definitief besloten om in te grijpen, en werd er een principeakkoord gesloten voor volgend jaar. Men wil dan teruggrijpen op een 60/40-verdeling, tot tevredenheid van Max Verstappen. Achter de schermen lijken meerdere fabrikanten echter dwars te liggen.

'Ik constateer een feit'

Formule 1-CEO Domenicali blijft opvallend positief over de hele situatie. Als de Italiaan in een interview met L'Equipe te horen krijgt dat veel mensen klagen, reageert hij op zijn eigen manier: "Dat zegt u zelf. Mensen... Ik zou er graag aan willen toevoegen dat er heel weinig mensen zijn die klagen over de regels. Ik constateer nu gewoon een feit."

Zijn de reacties te negatief?

Volgens Domenicali was het heel belangrijk om de nieuwe regels in te voeren: "We mogen ook niet vergeten dat deze veranderingen noodzakelijk waren, anders zouden de constructeurs geen motoren kunnen leveren aan de teams. Dat was namelijk hun wens. Dat is gewoon een feit. En omdat we niet volledig elektrisch wilden worden, is er een compromis gevonden om nieuwe constructeurs aan te trekken."

"Omdat het een nieuw systeem is, moesten er een aantal punten worden aangepast. Maar het bestuurssysteem van de Formule 1 is na de Grand Prix van Miami al begonnen met het doorvoeren van correcties. En we hebben veel positieve resultaten gezien. Er zijn nog steeds discussies gaande om te kijken of we verder kunnen gaan. De controverse zal uiteindelijk wel afnemen, omdat de races geweldig zijn."

Gaan de nieuwe regels wel door?

Volgens Domenicali groeien de kijkersaantallen, en hij heeft er alle vertrouwen in dat de FIA alle neuzen dezelfde kant op kan krijgen: "Dat is het voordeel van de samenwerking met de FIA, die als regelgevende instantie fungeert, en aan ons: we krijgen zo een breder perspectief. Bij een systeem waar de teams inspraak hebben bij veranderingen aan de regels, moet iedereen soms een stapje terugdoen en naar het algemeen belang kijken."

Comeback van de V8-motoren?

Tot slot gaat Domenicali nog in op de plannen van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij wil binnen een paar jaar de V8-motoren terugbrengen in de sport: "Daar ben ik het voor duizend procent mee eens. Dat heb ik altijd gezegd. Ik sta volledig achter de visie van de FIA-president. Met duurzamere brandstof, lichtere auto's en V8-motoren vinden we de pure essentie van autosport terug. Dat is wat ik altijd mooi heb gevonden."