McLaren beleefde een Grand Prix van Canada om snel te vergeten. Het Britse team gokte in Montréal op intermediates bij een nagenoeg droge baan, een keuze die al na enkele ronden volledig verkeerd bleek uit te pakken. Na afloop was analist Ted Kravitz bijzonder kritisch op de strategische beslissing en nam hij één opvallende naam expliciet in bescherming: voormalig Red Bull-strateeg Will Courtenay.

McLaren stond er in Canada plots alleen voor met de keuze voor intermediate banden. Terwijl vrijwel de volledige top tien op slicks vertrok, kozen Lando Norris en Oscar Piastri voor regenbanden. Alleen Audi en Carlos Sainz bij Williams namen een vergelijkbaar risico, al hadden zij volgens velen meer reden om te gokken vanuit hun positie op de grid.

Kravitz fileert bandenkeuze McLaren

Aanvankelijk leek McLaren nog even gelijk te krijgen toen Norris vanaf P3 direct de leiding pakte, maar het optimisme verdween snel. De intermediates sleten razendsnel op de opdrogende baan, waardoor Norris al aan het einde van ronde twee naar binnen moest. Piastri volgde een ronde later.

Tijdens de race liet Kravitz al duidelijk merken weinig begrip te hebben voor de aanpak van McLaren. Volgens de Sky Sports-verslaggever had het team al tijdens de formatieronden moeten beseffen dat de keuze verkeerd was.

“Het lijkt wel alsof Oscar Piastri de enige is die echt doorhad wat er fout ging met die bandenkeuze”, sneerde Kravitz. Toen Piastri via de boordradio voorzichtig suggereerde dat McLaren mogelijk de verkeerde call had gemaakt, reageerde de Brit tevreden: “Eindelijk zegt iemand het gewoon zoals het is: we stonden op de verkeerde banden.”

Courtenay krijgt steun van Kravitz

Na afloop van de race ging Kravitz in Ted’s Notebook nog een stap verder. Daarbij wees hij nadrukkelijk níét naar Will Courtenay, de voormalig strateeg van Red Bull Racing die dit jaar overstapte naar McLaren.

“Will Courtenay staat bekend als een uitstekende strateeg, maar dit soort beslissingen passen totaal niet bij hem”, stelt Kravitz. “Ik kan me simpelweg niet voorstellen dat dit zijn call was.”

Volgens de analist lag de verantwoordelijkheid eerder bij racedirecteur Randeep Singh of zelfs teambaas Andrea Stella. Het rampweekend van McLaren eindigde uiteindelijk in complete chaos: Norris viel uit met versnellingsbakproblemen, terwijl Piastri na een tijdstraf voor contact met Alex Albon als elfde finishte – op twee ronden van de winnaar.