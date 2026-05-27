user icon
icon

McLaren gekraakt na strategische flater in Canada: "Was niet zijn call"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren gekraakt na strategische flater in Canada: "Was niet zijn call"

McLaren beleefde een Grand Prix van Canada om snel te vergeten. Het Britse team gokte in Montréal op intermediates bij een nagenoeg droge baan, een keuze die al na enkele ronden volledig verkeerd bleek uit te pakken. Na afloop was analist Ted Kravitz bijzonder kritisch op de strategische beslissing en nam hij één opvallende naam expliciet in bescherming: voormalig Red Bull-strateeg Will Courtenay.

McLaren stond er in Canada plots alleen voor met de keuze voor intermediate banden. Terwijl vrijwel de volledige top tien op slicks vertrok, kozen Lando Norris en Oscar Piastri voor regenbanden. Alleen Audi en Carlos Sainz bij Williams namen een vergelijkbaar risico, al hadden zij volgens velen meer reden om te gokken vanuit hun positie op de grid.

Meer over McLaren Einde carrière voor Norris? "Wie zou hem een fortuin betalen?"

Einde carrière voor Norris? "Wie zou hem een fortuin betalen?"

17 mei
 McLaren spreekt steun uit aan kritische Verstappen

McLaren spreekt steun uit aan kritische Verstappen

24 mei

Kravitz fileert bandenkeuze McLaren

Aanvankelijk leek McLaren nog even gelijk te krijgen toen Norris vanaf P3 direct de leiding pakte, maar het optimisme verdween snel. De intermediates sleten razendsnel op de opdrogende baan, waardoor Norris al aan het einde van ronde twee naar binnen moest. Piastri volgde een ronde later.

Tijdens de race liet Kravitz al duidelijk merken weinig begrip te hebben voor de aanpak van McLaren. Volgens de Sky Sports-verslaggever had het team al tijdens de formatieronden moeten beseffen dat de keuze verkeerd was.

“Het lijkt wel alsof Oscar Piastri de enige is die echt doorhad wat er fout ging met die bandenkeuze”, sneerde Kravitz. Toen Piastri via de boordradio voorzichtig suggereerde dat McLaren mogelijk de verkeerde call had gemaakt, reageerde de Brit tevreden: “Eindelijk zegt iemand het gewoon zoals het is: we stonden op de verkeerde banden.”

Courtenay krijgt steun van Kravitz

Na afloop van de race ging Kravitz in Ted’s Notebook nog een stap verder. Daarbij wees hij nadrukkelijk níét naar Will Courtenay, de voormalig strateeg van Red Bull Racing die dit jaar overstapte naar McLaren.

“Will Courtenay staat bekend als een uitstekende strateeg, maar dit soort beslissingen passen totaal niet bij hem”, stelt Kravitz. “Ik kan me simpelweg niet voorstellen dat dit zijn call was.”

Volgens de analist lag de verantwoordelijkheid eerder bij racedirecteur Randeep Singh of zelfs teambaas Andrea Stella. Het rampweekend van McLaren eindigde uiteindelijk in complete chaos: Norris viel uit met versnellingsbakproblemen, terwijl Piastri na een tijdstraf voor contact met Alex Albon als elfde finishte – op twee ronden van de winnaar.

Polleken

Posts: 1.011

Heb elders ergens gelezen dat Stella het wijt aan een foute beslissing van de FIA om meerdere opwarmronde den te moeten doen en dat de baan toen al weer droger was . Bij 1 opwarmronde was het anders geweest . Wat een onzin . En hoezo fout van de FIA .? Lindblad moest toch eerst weg .

  • 1
  • 27 mei 2026 - 09:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 McLaren GP Canada 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Polleken

    Posts: 1.011

    Heb elders ergens gelezen dat Stella het wijt aan een foute beslissing van de FIA om meerdere opwarmronde den te moeten doen en dat de baan toen al weer droger was . Bij 1 opwarmronde was het anders geweest . Wat een onzin . En hoezo fout van de FIA .? Lindblad moest toch eerst weg .

    • + 1
    • 27 mei 2026 - 09:13
  • Polleken

    Posts: 1.011

    Stukje staat op Gpfans

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 09:17
  • Beemerdude

    Posts: 8.436

    Een blind paard kon nog zien dat zelfs VOOR de formatie ronde (de 1e) die keuze de foute was. En dan zet je beide auto’s op dezelfde domme strategie, ik vind het ook een fout van de coureurs, weer een reden extra dat het WDC van Norris aan geluk en een oppermachtige McL te wijten was en veel minder aan zijn niveau. De echte top coureurs (Leclerc, Hamilton, Verstappen, Alonso) hadden dit zich nooit door de strot laten drukken als ze vonden dat dit de verkeerde keuze was.
    McLaren rijdt met pussy’s die niet hun rug kunnen rechten. Jammer.

    • + 0
    • 27 mei 2026 - 09:59

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar