Antonelli kruipt in underdog-rol: "Ferrari is de favoriet in Monaco"

Antonelli kruipt in underdog-rol: "Ferrari is de favoriet in Monaco"

Kimi Antonelli kijkt met veel vertrouwen vooruit naar de Grand Prix van Monaco, maar verwacht niet dat zijn eigen team als topfavoriet aan de start verschijnt. Na zijn grote overwinning in Canada denkt de jonge Italiaan dat vooral Ferrari komend weekend de maatstaf zal zijn in het prinsdom.

Antonelli maakte in Montréal grote indruk met een sterke race en zette zichzelf nadrukkelijk op de kaart. Toch verwacht de Mercedes-coureur dat de verhoudingen op het stratencircuit van Monaco anders zullen liggen, mede door de specifieke eigenschappen van de auto’s op een baan waar neerwaartse druk een cruciale rol speelt.

Antonelli ziet duidelijke favoriet: ‘Ferrari wordt heel moeilijk te verslaan’

Na afloop van de Grand Prix van Canada sprak Antonelli met Sky Sports F1 over de verwachtingen voor Monaco. De Italiaan was opvallend duidelijk over welk team volgens hem als favoriet afreist naar Monte Carlo.

“Als je mij vraagt wie het team is om te verslaan in Monaco, dan zeg ik Ferrari”, stelde Antonelli. “Dat wordt heel interessant om te zien, want op dit moment lijken zij daar simpelweg de favoriet.”

Volgens de jonge Mercedes-coureur sluit het karakter van de Ferrari-auto perfect aan op de eisen van het iconische stratencircuit. Daardoor verwacht hij dat de concurrentie het bijzonder lastig gaat krijgen.

Ferrari volgens Antonelli sterk door specifieke setup

Antonelli wees daarbij naar een specifiek onderdeel van de Ferrari waarmee de Italiaanse renstal volgens hem een voordeel kan behalen in Monaco. Vooral de hoeveelheid neerwaartse druk zou een belangrijke factor kunnen worden.

“De achtervleugel die Ferrari gebruikt, levert enorm veel downforce op”, legde Antonelli uit. “Op een circuit als Monaco kan dat een gigantisch verschil maken. Daarom denk ik dat zij voorlopig de favoriet zijn.”

  meister

    Posts: 4.278

    Neemt al gauw de maniertjes van Toto over.

    • 26 mei 2026 - 22:32

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 281
  • Podiums 8
  • Grand Prix 29
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

