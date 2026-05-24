Mekies slaat alarm: "Moeilijk om iets consistents te bieden..."

Laurent Mekies heeft grote zorgen over de Red Bull-bolide. De auto blijkt niet consistent genoeg te zijn ten opzichte van Mercedes, McLaren en Ferrari. Red Bull is erg inconsistent, wat tot irritaties zorgt bij zowel Max Verstappen als de teambaas zelf. 

Red Bull is aardig afgezwakt van de dominante jaren en ook in 2026 is het team niet consistent. Hoewel er af en toe een sprankje hoop is voor de Nederlander, stort het even later weer in. Momenteel is Red Bull het vierde team in het constructeurskampioenschap.

Lastige periode voor Red Bull

De kwalificatie was dan ook erg lastig voor Red Bull. Dat vertelt Mekies aan F1TV. "Het was voor iedereen een moeilijke sessie, maar zeker voor ons. Je hebt kunnen zien dat er bij iedere run, iedere sessie heel veel schommeling is in onze competitiviteit." Mekies stipt de competitiviteit en de inconsistentie dus ook aan.

Verstappen mocht in Miami nog vanaf de tweede plek starten, maar in Canada moet de viervoudig wereldkampioen genoegen nemen met de zesde positie. Mekies merkt op dat Red Bull het lastig vindt om de coureurs een stabiele auto te geven. "Het is lastig om onze coureurs iets consistents te bieden. Het is een lastig circuit om de auto in het juiste venster te krijgen. Het heeft wat moeite gekost."

Red Bull geeft niet op

Toch zijn er ook positieve kanten, want Mekies vertelt niet op te geven. "Uiteindelijk zitten we drie tienden van pole position; dat is een paar tienden beter dan vrijdag. Dit is waarschijnlijk waar de auto op dit moment staat. We werken allemaal heel hard om het gat te dichten." Het team maakt zelf ook fouten. "Op bepaalde momenten in de sessies hadden we iets beter kunnen doen met Max en Isack."

Verstappen en Hadjar mochten namelijk maar een opwarmronde en een snelle ronde doen. "Het werkte redelijk goed voor Isack. Het werkte niet bij Max, dus daarom besloten we bij zijn laatste poging terug te vallen op een push-cool-push." Verstappen start de Grand Prix als zesde en Hadjar als zevende.

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar