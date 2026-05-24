Laurent Mekies heeft grote zorgen over de Red Bull-bolide. De auto blijkt niet consistent genoeg te zijn ten opzichte van Mercedes, McLaren en Ferrari. Red Bull is erg inconsistent, wat tot irritaties zorgt bij zowel Max Verstappen als de teambaas zelf.

Red Bull is aardig afgezwakt van de dominante jaren en ook in 2026 is het team niet consistent. Hoewel er af en toe een sprankje hoop is voor de Nederlander, stort het even later weer in. Momenteel is Red Bull het vierde team in het constructeurskampioenschap.

Lastige periode voor Red Bull

De kwalificatie was dan ook erg lastig voor Red Bull. Dat vertelt Mekies aan F1TV. "Het was voor iedereen een moeilijke sessie, maar zeker voor ons. Je hebt kunnen zien dat er bij iedere run, iedere sessie heel veel schommeling is in onze competitiviteit." Mekies stipt de competitiviteit en de inconsistentie dus ook aan.

Verstappen mocht in Miami nog vanaf de tweede plek starten, maar in Canada moet de viervoudig wereldkampioen genoegen nemen met de zesde positie. Mekies merkt op dat Red Bull het lastig vindt om de coureurs een stabiele auto te geven. "Het is lastig om onze coureurs iets consistents te bieden. Het is een lastig circuit om de auto in het juiste venster te krijgen. Het heeft wat moeite gekost."

Red Bull geeft niet op

Toch zijn er ook positieve kanten, want Mekies vertelt niet op te geven. "Uiteindelijk zitten we drie tienden van pole position; dat is een paar tienden beter dan vrijdag. Dit is waarschijnlijk waar de auto op dit moment staat. We werken allemaal heel hard om het gat te dichten." Het team maakt zelf ook fouten. "Op bepaalde momenten in de sessies hadden we iets beter kunnen doen met Max en Isack."

Verstappen en Hadjar mochten namelijk maar een opwarmronde en een snelle ronde doen. "Het werkte redelijk goed voor Isack. Het werkte niet bij Max, dus daarom besloten we bij zijn laatste poging terug te vallen op een push-cool-push." Verstappen start de Grand Prix als zesde en Hadjar als zevende.