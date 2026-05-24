user icon
icon

Antonelli lacht als laatste na gevecht met Russell: "Was leuk met George"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli lacht als laatste na gevecht met Russell: "Was leuk met George"

Andrea Kimi Antonelli heeft een mokerslag uitgedeeld aan George Russell in strijd om de wereldtitel. Met zijn vierde overwinning op een rij in de Formule 1 op het circuit van Canada, nam de Italiaan afstand van zijn teamgenoot in strijd om de wereldtitel. Na afloop van de race in Montréal, oogde de Mercedes-coureur dik tevreden. 

Antonelli voerde een rondenlang gevecht met Russell in strijd om de zege. Even leek het erop dat beide coureurs elkaar gingen raken, maar nipt hielden zij elkaar op de baan. Door een uitvalbeurt van de Engelsman, kon Antonelli uiteindelijk ongenaakbaar naar de overwinning rijden. 

Meer over Andrea Kimi Antonelli Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

17 mei
 Wolff wijst naar Verstappen na intern Mercedes-gevecht

Wolff wijst naar Verstappen na intern Mercedes-gevecht

24 mei

Antonelli reageert opgelucht 

De opluchting van Antonelli droop van het gezicht na afloop van de race. Zelf erkende hij ook dat het een lastige race was op een glad wegdek in Canada. "Eerlijk gezegd was het een heel leuk duel met George. We zaten zo’n beetje op het randje. Het was vandaag niet makkelijk om te winnen, het waaide erg bij vlagen", zo klonk het. 

"Bocht 10 was erg lastig. Ik denk dat hij (Russell) in één ronde blokkeerde, waarna ik naar voren ging en vervolgens zelf blokkeerde. Het was erg spannend en het was jammer voor hem dat hij uitviel, want het zou een geweldig gevecht zijn geweest. We nemen het voor lief. Weer een overwinning en ik ben erg blij. En natuurlijk een enorme dank aan het team", voegde hij daaraan toe.

Antonelli stevig in het zadel

Antonelli zit er met vier overwinningen op een rij heel lekker in. "Aan het einde hadden we een goed tempo toen de temperatuur wat daalde. Ik kijk nu al uit naar de volgende race."

Door de overwinning van Antonelli en de uitvalbeurt van Russell, is zijn voorsprong vergroot naar maar liefst 43 punten. Zelf beseft hij maar al te goed dat hij nog lang niet is bij zijn eerste wereldtitel. Tot slot sloot hij dan ook niet uit dat de concurrentie niet alleen vanuit zijn teamgenoot zal komen. 

Hagueian

Posts: 8.725

Zelfs de Mercedes was klaar met Sjors.

  • 4
  • 25 mei 2026 - 00:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Canada 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.746

    Het was leuk met George........Dat zal zeer doen

    • + 2
    • 24 mei 2026 - 23:57
    • Aajd Flupke

      Posts: 194

      Ik hoop dat ie er nog maanden last van heeft 😝

      • + 4
      • 25 mei 2026 - 00:10
  • Hagueian

    Posts: 8.725

    Zelfs de Mercedes was klaar met Sjors.

    • + 4
    • 25 mei 2026 - 00:00
    • schwantz34

      Posts: 42.057

      Matennaaier werd genaaid door eigen auto....

      • + 4
      • 25 mei 2026 - 00:12
  • Larry Perkins

    Posts: 65.245

    Max Verstappen: "Ik heb een paar gave gevechten gehad, het is altijd beter om weer vooraan te rijden. Dat we ons eerste podium hebben behaald, is echt positief.
    Een mooie strijd met Lewis aan het eind, we bleven gewoon pushen tot de finish.
    In een weekend waarin het niet makkelijk is om hier alles goed te doen, is het voor ons heel positief om op het podium te staan.
    We moeten blijven werken en beter worden dan onze concurrenten, dat is ons doel."

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 00:03
    • Larry Perkins

      Posts: 65.245

      Lewis Hamilton: "Ik wil mijn team hier enorm bedanken. Deze jongens hebben me met open armen ontvangen. Het was een moeilijk jaar, maar om eindelijk onze draai te vinden en een goed weekend te hebben, is het een geweldig gevoel om hier weer terug te zijn.
      En ik heb een gevecht met Max gehad, wat fantastisch was. Ik ben zo blij, ik ben dol op dit circuit.
      Ik vind het zeker bemoedigend als je kijkt naar Mercedes, zij hebben upgrades meegebracht, veel mensen hebben hier upgrades meegebracht, wij hebben onze grootste upgrade in Miami gedaan. Hopelijk komen er nog meer dingen onze kant op."

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:05
  • Had ik maar

    Posts: 28

    Wel mooie gevechten. En laat geen één coureur meer zeggen dat ze niet goed kunnen volgen in deze auto's. Kimi en George meer dan 20 ronden lang binnen een seconde en vaak binnen een halve seconde van elkaar, zonder de banden op te roken. En Max en Lewis idem dito.

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 00:22
    • NicoS

      Posts: 20.751

      Door de koude omstandigheden konden de banden niet oververhit raken, sterker, er was nauwelijks temperatuur in te krijgen door het asfalt en de lay-out van het circuit die weinig vergen van de banden.
      Dat soort zaken helpen wel.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:52
  • SennaS

    Posts: 12.111

    De mercedes mannen zijn erg aan elkaar gewaagd en dat hadden Toto en George niet verwacht van Kimi.
    Het siert Mercedes (en mcl en fer) dat ze hun rijders gelijke kansen geven en tegen elkaar hard laten racen.
    En niet jonkie/relatief nieuw kid Kimi per definitie tot waterdrager bombarderen zoals bij een ander team.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 01:09

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 250
  • Podiums 7
  • Grand Prix 28
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar