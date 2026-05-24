Andrea Kimi Antonelli heeft een mokerslag uitgedeeld aan George Russell in strijd om de wereldtitel. Met zijn vierde overwinning op een rij in de Formule 1 op het circuit van Canada, nam de Italiaan afstand van zijn teamgenoot in strijd om de wereldtitel. Na afloop van de race in Montréal, oogde de Mercedes-coureur dik tevreden.

Antonelli voerde een rondenlang gevecht met Russell in strijd om de zege. Even leek het erop dat beide coureurs elkaar gingen raken, maar nipt hielden zij elkaar op de baan. Door een uitvalbeurt van de Engelsman, kon Antonelli uiteindelijk ongenaakbaar naar de overwinning rijden.

Antonelli reageert opgelucht

De opluchting van Antonelli droop van het gezicht na afloop van de race. Zelf erkende hij ook dat het een lastige race was op een glad wegdek in Canada. "Eerlijk gezegd was het een heel leuk duel met George. We zaten zo’n beetje op het randje. Het was vandaag niet makkelijk om te winnen, het waaide erg bij vlagen", zo klonk het.

"Bocht 10 was erg lastig. Ik denk dat hij (Russell) in één ronde blokkeerde, waarna ik naar voren ging en vervolgens zelf blokkeerde. Het was erg spannend en het was jammer voor hem dat hij uitviel, want het zou een geweldig gevecht zijn geweest. We nemen het voor lief. Weer een overwinning en ik ben erg blij. En natuurlijk een enorme dank aan het team", voegde hij daaraan toe.

Antonelli stevig in het zadel

Antonelli zit er met vier overwinningen op een rij heel lekker in. "Aan het einde hadden we een goed tempo toen de temperatuur wat daalde. Ik kijk nu al uit naar de volgende race."

Door de overwinning van Antonelli en de uitvalbeurt van Russell, is zijn voorsprong vergroot naar maar liefst 43 punten. Zelf beseft hij maar al te goed dat hij nog lang niet is bij zijn eerste wereldtitel. Tot slot sloot hij dan ook niet uit dat de concurrentie niet alleen vanuit zijn teamgenoot zal komen.