Andrea Kimi Antonelli zette in Canada opnieuw een gigantische stap richting de wereldtitel. De jonge Mercedes-coureur boekte op het Circuit Gilles Villeneuve zijn vierde Grand Prix-zege op rij en profiteerde optimaal van de uitvalbeurt van teamgenoot George Russell. Mercedes-teambaas Toto Wolff twijfelt er niet aan: Antonelli groeit met de week en lijkt klaar om de druk van een titelstrijd te dragen.

Met opnieuw een overwinning op zak en een voorsprong van ruim veertig punten in het kampioenschap lijkt Antonelli stevig in controle. Waar er vorig seizoen in Europa nog twijfels ontstonden over zijn mentale weerbaarheid, ziet Wolff nu een veel volwassenere en stabielere coureur.

Wolff vol vertrouwen in titelkansen Antonelli

Na afloop van de Grand Prix van Canada sprak Wolff vol bewondering over de ontwikkeling van zijn jonge protegé. Volgens de Oostenrijker heeft Antonelli inmiddels het vertrouwen én de rust gevonden om een lange titelstrijd vol te houden.

“Hij móét vertrouwen hebben”, stelde Wolff resoluut bij Sky Sports. “Als je vier races op rij wint en een voorsprong van meer dan veertig punten hebt, dan mag je jezelf gerust sterk voelen. Ik zie hem dit niet zomaar weggooien.”

Volgens Wolff zit Antonelli bovendien uitstekend in zijn vel binnen Mercedes. De teambaas verwacht niet dat zijn coureur opnieuw in dezelfde valkuilen trapt als vorig jaar. “Hij voelt zich volledig op zijn plek binnen het team en weet precies wat hij doet. Daarom maak ik me geen zorgen over wat er vorig seizoen in Europa gebeurde.”

Wolff rekent George Russell nog niet uit

Toch wil Wolff de titelstrijd allerminst al beslissen. Ondanks de zware klap voor Russell in Canada, waar de Brit vanuit leidende positie uitviel met motorproblemen, gelooft de Mercedes-baas nog altijd in een spannend kampioenschap.

“We hebben nog zeventien races te gaan”, benadrukte Wolff. “Er zijn nog ontzettend veel punten te verdienen, dus dit kampioenschap gaat tot het einde duren. Hopelijk doen straks gewoon beide Mercedes-auto’s mee in die strijd.”

Voor Russell heeft Wolff dan ook een duidelijke boodschap: het hoofd niet laten hangen. “We moeten blijven knokken en beetje bij beetje terugkomen”, besloot hij. “George komt hier sterker uit terug, daar twijfel ik geen seconde aan.”