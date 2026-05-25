Wolff waarschuwt Antonelli: "Russell gaat sterker terugkomen"

Wolff waarschuwt Antonelli: "Russell gaat sterker terugkomen"

Andrea Kimi Antonelli zette in Canada opnieuw een gigantische stap richting de wereldtitel. De jonge Mercedes-coureur boekte op het Circuit Gilles Villeneuve zijn vierde Grand Prix-zege op rij en profiteerde optimaal van de uitvalbeurt van teamgenoot George Russell. Mercedes-teambaas Toto Wolff twijfelt er niet aan: Antonelli groeit met de week en lijkt klaar om de druk van een titelstrijd te dragen.

Met opnieuw een overwinning op zak en een voorsprong van ruim veertig punten in het kampioenschap lijkt Antonelli stevig in controle. Waar er vorig seizoen in Europa nog twijfels ontstonden over zijn mentale weerbaarheid, ziet Wolff nu een veel volwassenere en stabielere coureur.

Wolff vol vertrouwen in titelkansen Antonelli

Na afloop van de Grand Prix van Canada sprak Wolff vol bewondering over de ontwikkeling van zijn jonge protegé. Volgens de Oostenrijker heeft Antonelli inmiddels het vertrouwen én de rust gevonden om een lange titelstrijd vol te houden.

“Hij móét vertrouwen hebben”, stelde Wolff resoluut bij Sky Sports. “Als je vier races op rij wint en een voorsprong van meer dan veertig punten hebt, dan mag je jezelf gerust sterk voelen. Ik zie hem dit niet zomaar weggooien.”

Volgens Wolff zit Antonelli bovendien uitstekend in zijn vel binnen Mercedes. De teambaas verwacht niet dat zijn coureur opnieuw in dezelfde valkuilen trapt als vorig jaar. “Hij voelt zich volledig op zijn plek binnen het team en weet precies wat hij doet. Daarom maak ik me geen zorgen over wat er vorig seizoen in Europa gebeurde.”

Wolff rekent George Russell nog niet uit

Toch wil Wolff de titelstrijd allerminst al beslissen. Ondanks de zware klap voor Russell in Canada, waar de Brit vanuit leidende positie uitviel met motorproblemen, gelooft de Mercedes-baas nog altijd in een spannend kampioenschap.

“We hebben nog zeventien races te gaan”, benadrukte Wolff. “Er zijn nog ontzettend veel punten te verdienen, dus dit kampioenschap gaat tot het einde duren. Hopelijk doen straks gewoon beide Mercedes-auto’s mee in die strijd.”

Voor Russell heeft Wolff dan ook een duidelijke boodschap: het hoofd niet laten hangen. “We moeten blijven knokken en beetje bij beetje terugkomen”, besloot hij. “George komt hier sterker uit terug, daar twijfel ik geen seconde aan.”

Joeppp

Posts: 8.605

Is Russell zwanger?

  • 1
  • 25 mei 2026 - 12:11
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Canada 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Joeppp

    Posts: 8.605

    Is Russell zwanger?

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 12:11
  • NicoS

    Posts: 20.756

    Het seizoen voor beide kent zo z’n momenten, waar het bij Kimi aardig voor de wind gaat, gaat het bij George het tegenovergestelde.
    Uiteraard zal ook Kimi met tegenslagen te maken krijgen, en het seizoen is nog heel lang. Toch zal het bij Russell knagen, en zal het zelfvertrouwen een kleine deuk hebben opgelopen.
    Misschien maar goed dat de strijd gisteren vroegtijdig stopte, want ik had het zomaar in tranen zien eindigen voor beide als dit tot het einde zou doorgaan.

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 12:16
    • De Vogel is Geland

      Posts: 884

      Nu krijgen we Monaco en ik zie Kimi de wagen zomaar twee keer afschrijven, dan kan het momentum ineens weer kantelen qua zelfvertrouwen

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 13:01
  • AUDI_F1

    Posts: 3.829

    Russel had een 3 plekken gridstraf verdiend voor de volgende race ipv een voorwaardelijke € 5000,- straf. Daar lacht ie alleen maar om.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 12:26
  • F1fever

    Posts: 747

    "Russell gaat sterker terugkomen"
    .....al moet ik persoonlijk zijn bolide saboteren 😖

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 12:28
    • F1fever

      Posts: 747

      Correctie;
      "Al moet ik persoonlijk de bolide van Antonelli saboteren"

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 12:32
    • F1jos

      Posts: 5.283

      Niet nodig, iemand zal hier een stokje voor steken.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 12:56
  • da_bartman

    Posts: 6.617

    Ik vraag me toch of of alleen Kimi over de boardradio te horen krijgt dat hij het clean moet houden. Want het is toch Sjors die zijn teammaat 2keer in 2 dagen van de baan af drukt

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 12:39
    • De Vogel is Geland

      Posts: 884

      Als ze Sjors intern kritiek gaan geven dan moet je hem onder permanente observatie zetten bij Rivierduinen. Het blijft dus bij pappen en nat houden. Dat laatste is dus bodylotion en huidolie

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 13:04
  • F1fever

    Posts: 747

    @F1jos
    Of een haperende wheelgun,
    en om Toto gerust te stellen liefst alle 4...zeker is zeker!

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 13:15

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

