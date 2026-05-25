Russell ontgoocheld: "Ik kan het, maar iemand wilt dat ik niet meedoe om wereldtitel"

George Russell bleef verslagen achter na een dramatische Grand Prix van Canada. De Mercedes-coureur leek lange tijd op weg naar een cruciale zege, maar zag zijn race abrupt eindigen door een motorprobleem terwijl hij aan de leiding reed. Na afloop sprak de Brit openlijk zijn frustratie uit en klonk hij aangeslagen over de manier waarop het kampioenschap hem telkens opnieuw lijkt te ontglippen.

Russell startte de race vanaf poleposition en vocht rondenlang een intens duel uit met teamgenoot Kimi Antonelli. Net als tijdens de sprintrace daags eerder gaven beide Mercedes-coureurs elkaar geen centimeter ruimte in een gevecht om de overwinning. Maar waar Antonelli uiteindelijk zijn vierde Grand Prix op rij won, bleef Russell berooid achter langs de kant van het Circuit Gilles Villeneuve.

Russell gefrustreerd na nieuwe mokerslag

De Brit kon na afloop amper bevatten wat er gebeurd was. Een defect aan de krachtbron maakte op ronde dertig abrupt een einde aan zijn race, uitgerekend op een moment waarop hij aan de leiding reed en volop meedeed voor de overwinning.

“Ik zit eigenlijk nog altijd in ongeloof”, gaf Russell zichtbaar aangeslagen toe. “Soms voelt het alsof iemand niet wil dat ik echt meedoe om deze titel. In drie van de laatste vijf races is er telkens iets gebeurd dat volledig tegen ons werkte. Ik weet op dit moment bijna niet wat ik moet zeggen.”

Door zijn uitvalbeurt ziet Russell de kloof in het WK oplopen tot 43 punten tegenover Antonelli, die optimaal profiteerde van de tegenslag van zijn teamgenoot. Voor Russell voelt dat extra zuur, zeker omdat hij in Canada juist een van zijn sterkste weekends van het seizoen beleefde.

Mercedes-coureur geniet ondanks alles van gevecht met Antonelli

Ondanks de bittere teleurstelling wilde Russell ook positieve punten meenemen uit Montréal. De Brit genoot zichtbaar van het intense duel met Antonelli en ziet zijn prestaties als een antwoord op de kritiek die hij na Miami te verwerken kreeg.

“Ik heb echt genoten van die strijd”, stelde Russell. “Ik ben tevreden over hoe ik het aangepakt heb en hoe ik gereden heb. Na Miami waren er veel twijfels en veel gepraat, maar ik weet wat ik kan.”

Russell wees daarbij op zijn indrukwekkende weekend in Canada, waarin hij de sprintpole pakte, de sprintrace won, poleposition veroverde voor de hoofdrace én lange tijd aan de leiding reed. “Dit soort gevechten is precies waarom ik race”, aldus de Mercedes-coureur. “Ik had gerust nog dertig ronden willen doorgaan om te zien hoe het zou aflopen, maar helaas liep het anders.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Canada 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • MaxFan2025

    Posts: 19

    Hij heeft volledig gelijk, niemand wil dat deze engnek wint.

    • + 12
    • 25 mei 2026 - 08:49
  • red slow

    Posts: 3.312

    Kimi was gewoon sneller in racepace zowel in de sprint als in de Grand Prix. Doordat Kimi vloeiender reed vroeg die minder van de wagen.

    • + 5
    • 25 mei 2026 - 08:50
    • De Vogel is Geland

      Posts: 877

      Ik vond George beter dit weekend. Beide zijn nog geen WDC materiaal. Met een beetje druk gaan ze gekke dingen doen.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 08:54
  • dutchiceman

    Posts: 5.616

    Russell maakte veel meer fouten.
    Kimi is gewoon momenteel on Fire.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 09:13
  • Rimmer

    Posts: 13.305

    Met Pinksteren vieren christenen de 'uitstorting' van de Heilige Geest. Dit feest markeert volgens de Bijbel het begin van de verspreiding van het christendom en wordt daarom ook wel gezien als de 'verjaardag van de kerk'.

    Als we Pinksteren even als uitgangspunt nemen dan vallen een aantal zaken op.
    Lewis, met God aan zijn zijde, werd weer eens op zijn wenken bediend door de Here.
    Max, vlees geworden zoon van God, kreeg van de vader het minimale toebedeeld maar het was genoeg voor de zoon om dat verdiende podium binnen te halen.
    Kimi, als goed Italiaan natuurlijk zo katholiek als de hel, kreeg wat de ware gelovige toekomt.
    En Russell dan? Tja, als aanhanger van de Anglicaanse kerk, die niet de paus als hoofd van de kerk zien maar koning Charles, sta je er bij God natuurlijk niet zo goed op.
    Maar Lewis dan?? Die is toch ook Brits? Gaat hij dan niet naar de Anglicaanse kerk? Neen.
    Hij ging naar de John Henry Newman Catholic School. Voor de duidelijkheid, John Henry Newman zonderde zich af van de Anglicaanse kerk en keerde terug naar de Katholieke kerk van de Paus.
    Hiermee zijn dus een aantal zaken die Sjors benoemd duidelijk geworden. God is God. De paus is zijn afgezant en niet King Charles en die “iemand” waar Sjors op doelt is kennelijk niet gecharmeerd van de Anglicaanse praatjes van Sjors tijdens het pinksterweekend. Amen.

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 09:14
  • Dikkedop

    Posts: 785

    Iemand? Iedereen bedoelt ie!

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 09:16
  • Pietje Bell

    Posts: 34.953

    Sky Sport heeft altijd een geo-block op hun berichten, maar nooit als het om Lewis of
    Russell gaat. Wat zullen ze balen als ze de reacties over Russell lezen onder hun bericht:

    "George Russell has been given a suspended €5,000 (£4,320) fine for throwing his
    head rest out of the car after he retired from the Canadian Grand Prix, having apologised to the stewards."

    x.com/SkySportsF1/status/2058715120046371110

    • + 0
    • 25 mei 2026 - 09:16

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

