George Russell bleef verslagen achter na een dramatische Grand Prix van Canada. De Mercedes-coureur leek lange tijd op weg naar een cruciale zege, maar zag zijn race abrupt eindigen door een motorprobleem terwijl hij aan de leiding reed. Na afloop sprak de Brit openlijk zijn frustratie uit en klonk hij aangeslagen over de manier waarop het kampioenschap hem telkens opnieuw lijkt te ontglippen.

Russell startte de race vanaf poleposition en vocht rondenlang een intens duel uit met teamgenoot Kimi Antonelli. Net als tijdens de sprintrace daags eerder gaven beide Mercedes-coureurs elkaar geen centimeter ruimte in een gevecht om de overwinning. Maar waar Antonelli uiteindelijk zijn vierde Grand Prix op rij won, bleef Russell berooid achter langs de kant van het Circuit Gilles Villeneuve.

Russell gefrustreerd na nieuwe mokerslag

De Brit kon na afloop amper bevatten wat er gebeurd was. Een defect aan de krachtbron maakte op ronde dertig abrupt een einde aan zijn race, uitgerekend op een moment waarop hij aan de leiding reed en volop meedeed voor de overwinning.

“Ik zit eigenlijk nog altijd in ongeloof”, gaf Russell zichtbaar aangeslagen toe. “Soms voelt het alsof iemand niet wil dat ik echt meedoe om deze titel. In drie van de laatste vijf races is er telkens iets gebeurd dat volledig tegen ons werkte. Ik weet op dit moment bijna niet wat ik moet zeggen.”

Door zijn uitvalbeurt ziet Russell de kloof in het WK oplopen tot 43 punten tegenover Antonelli, die optimaal profiteerde van de tegenslag van zijn teamgenoot. Voor Russell voelt dat extra zuur, zeker omdat hij in Canada juist een van zijn sterkste weekends van het seizoen beleefde.

Mercedes-coureur geniet ondanks alles van gevecht met Antonelli

Ondanks de bittere teleurstelling wilde Russell ook positieve punten meenemen uit Montréal. De Brit genoot zichtbaar van het intense duel met Antonelli en ziet zijn prestaties als een antwoord op de kritiek die hij na Miami te verwerken kreeg.

“Ik heb echt genoten van die strijd”, stelde Russell. “Ik ben tevreden over hoe ik het aangepakt heb en hoe ik gereden heb. Na Miami waren er veel twijfels en veel gepraat, maar ik weet wat ik kan.”

Russell wees daarbij op zijn indrukwekkende weekend in Canada, waarin hij de sprintpole pakte, de sprintrace won, poleposition veroverde voor de hoofdrace én lange tijd aan de leiding reed. “Dit soort gevechten is precies waarom ik race”, aldus de Mercedes-coureur. “Ik had gerust nog dertig ronden willen doorgaan om te zien hoe het zou aflopen, maar helaas liep het anders.”