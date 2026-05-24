De Grand Prix van Canada is voor George Russell uitgelopen op een deceptie. De Brit is door een mankement aan zijn Mercedes uitgevallen tijdens de race in Montréal. Met zijn uitvalbeurt heeft Russell zowel Andrea Kimi Antonelli als Max Verstappen, steviger in het zadel gezet.

Russell en Antonelli waren de hoofdpersonen van een ware show op het circuit in Canada. Rondenlang vochten de twee rijders om de leiding tijdens de race in Montréal, wat telkens net niet resulteerde in een crash. Uiteindelijk kwam de Italiaan met de schrik vrij toen zijn teamgenoot uitviel.

Drama voor Russell in Canada

Voor de Engelsman - die zo erg snakte naar een overwinning in de Formule 1 - moest toezien hoe zijn almachtige W17 de geest gaf. Vol frustratie en ongeloof stapte Russell uit die Antonelli aan de leiding aan de horizon zag verdwijnen.

Een enorme domper voor de Engelsman die de achterstand - mits Antonelli wint in Canada - ziet oplopen naar maar liefst 43 punten. Het zal een hels karwei worden voor Russell om dat gat te laten dichten, terwijl hij voorafgaand aan dit seizoen naar voren werd geschoven als torenhoge favoriet voor de wereldtitel.

Russell under investigation

Voor Russell kan zijn DNF in Canada nog gevolgen hebben. Nadat de Brit stil kwam te staan met zijn W17 gooide hij zijn headrest zomaar naar buiten, wat hem een onderzoek heeft opgeleverd. Wellicht krijgt hij nog een straf van de FIA vanwege het overtreden van een aantal veiligheidsregels.

Ook Max Verstappen heeft optimaal geprofiteerd van de uitvalbeurt van Russell. De Nederlander rijdt nog altijd op de tweede plaats, waardoor hij uitzicht heeft op zijn beste resultaat dit seizoen.