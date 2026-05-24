Russell valt uit in Canada: Antonelli en Verstappen zijn spekkoper

De Grand Prix van Canada is voor George Russell uitgelopen op een deceptie. De Brit is door een mankement aan zijn Mercedes uitgevallen tijdens de race in Montréal. Met zijn uitvalbeurt heeft Russell zowel Andrea Kimi Antonelli als Max Verstappen, steviger in het zadel gezet. 

Russell en Antonelli waren de hoofdpersonen van een ware show op het circuit in Canada. Rondenlang vochten de twee rijders om de leiding tijdens de race in Montréal, wat telkens net niet resulteerde in een crash. Uiteindelijk kwam de Italiaan met de schrik vrij toen zijn teamgenoot uitviel. 

Drama voor Russell in Canada

Voor de Engelsman - die zo erg snakte naar een overwinning in de Formule 1 - moest toezien hoe zijn almachtige W17 de geest gaf. Vol frustratie en ongeloof stapte Russell uit die Antonelli aan de leiding aan de horizon zag verdwijnen. 

Een enorme domper voor de Engelsman die de achterstand - mits Antonelli wint in Canada - ziet oplopen naar maar liefst 43 punten. Het zal een hels karwei worden voor Russell om dat gat te laten dichten, terwijl hij voorafgaand aan dit seizoen naar voren werd geschoven als torenhoge favoriet voor de wereldtitel.

Russell under investigation 

Voor Russell kan zijn DNF in Canada nog gevolgen hebben. Nadat de Brit stil kwam te staan met zijn W17 gooide hij zijn headrest zomaar naar buiten, wat hem een onderzoek heeft opgeleverd. Wellicht krijgt hij nog een straf van de FIA vanwege het overtreden van een aantal veiligheidsregels. 

Ook Max Verstappen heeft optimaal geprofiteerd van de uitvalbeurt van Russell. De Nederlander rijdt nog altijd op de tweede plaats, waardoor hij uitzicht heeft op zijn beste resultaat dit seizoen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes GP Canada 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 264

    Heerlijk...misselijk jong!!

    • + 8
    • 24 mei 2026 - 22:56
    • Stillewerise

      Posts: 64

      Triest. Meer dan jou bereikt

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 22:59
    • hennie013

      Posts: 1.866

      Ik kan niet zeggen dat ik het hem nit gun, ik blijf het een geniepige, jankende figuur vinden, ondanks dat hij meer bereikt heeft ( maar op een manier waarmee hij zichzelf niet geliefd heeft gemaakt, zelfs niet onder de Britse fans !! )

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 23:11
  • Astfgl

    Posts: 1.004

    "Very nice, very nice. I like this car. I like this engine!" - George Russell, 2026

    • + 8
    • 24 mei 2026 - 22:59
  • F1fever

    Posts: 742

    Kimi Antonelli, de rattenvanger van Modena....
    dit wordt toch nog een mooi jaar als het zo doorgaat 😋

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 23:10
  • Bertrand Gachot

    Posts: 653

    Dag jongeman wat mag het zijn? ; Drie pond spek alstublieft.

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 23:16
  • Housmans

    Posts: 491

    Tja,
    Als je zo onbezonnen met je materiaal omgaat krijg je dat!
    En wat een enorme Tokkie ben je als je eerst je wagen stuk rijdt, en dan met de rode mist in je ogen met vanalles gaat gooien.....LOSER!

    /S

    • + 2
    • 24 mei 2026 - 23:24

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

