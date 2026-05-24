Max Verstappen heeft uitzicht op het podium in Canada. De Nederlander - die vanaf de zesde plaats moest vertrekken in Montréal - ging na een goede start op fenomenale wijze voorbij aan Lewis Hamilton. De viervoudig wereldkampioen rijdt nu op de derde plaats, waarmee hij afstevent op zijn beste resultaat van het jaar.

Het was een chaotische start in Montréal waar in de voorgaande uren de regendruppels naar beneden waren gevallen. Uiteindelijk moesten de McLarens - die de verkeerde keuze hadden gemaakt door op intermediates te starten - allebei naar binnen, waardoor Verstappen op de vierde plaats terechtkwam.

Verstappen voorbij aan Hamilton

Nadien kwam Verstappen achter Hamilton terecht, die eveneens om het podium meedeed. Bij het ingaan van de eerste bocht waagde de Nederlander het om diep in te remmen, zijn RB22 naast de Ferrari te zetten en uiteindelijk voorbij te gaan aan de man waarmee hij in 2021 een waanzinnig titelgevecht voerde. Een fenomenale actie van Verstappen.

Hamilton luidde vervolgens op de boordradio dat hij een probleem kende met zijn SF-26. Naar eigen zeggen verloor hij het nodige vermogen.

Eerste podium lonkt voor Verstappen

Met Verstappen op de derde plaats lonkt het eerste podium dit seizoen voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal legde het in de voorgaande races af tegen Mercedes, Ferrari en McLaren. Mocht hun stercoureur zijn positie weten te behouden, zou dat een behoorlijke opsteker zijn voor Laurent Mekies en consorten.

Verderop in de race lijkt wederom een bom te gaan ontploffen. George Russell en Andrea Kimi Antonelli zijn - net als in de sprintrace - verwikkeld in een titanenstrijd. Mogelijk loopt dit uit in een tranendal en kan Verstappen meer ruiken dan alleen een derde plaats.