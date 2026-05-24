Waanzinnig: Verstappen op fenomenale wijze voorbij aan Hamilton

Max Verstappen heeft uitzicht op het podium in Canada. De Nederlander - die vanaf de zesde plaats moest vertrekken in Montréal - ging na een goede start op fenomenale wijze voorbij aan Lewis Hamilton. De viervoudig wereldkampioen rijdt nu op de derde plaats, waarmee hij afstevent op zijn beste resultaat van het jaar. 

Het was een chaotische start in Montréal waar in de voorgaande uren de regendruppels naar beneden waren gevallen. Uiteindelijk moesten de McLarens - die de verkeerde keuze hadden gemaakt door op intermediates te starten - allebei naar binnen, waardoor Verstappen op de vierde plaats terechtkwam. 

Verstappen voorbij aan Hamilton 

Nadien kwam Verstappen achter Hamilton terecht, die eveneens om het podium meedeed. Bij het ingaan van de eerste bocht waagde de Nederlander het om diep in te remmen, zijn RB22 naast de Ferrari te zetten en uiteindelijk voorbij te gaan aan de man waarmee hij in 2021 een waanzinnig titelgevecht voerde. Een fenomenale actie van Verstappen. 

Hamilton luidde vervolgens op de boordradio dat hij een probleem kende met zijn SF-26. Naar eigen zeggen verloor hij het nodige vermogen. 

Eerste podium lonkt voor Verstappen 

Met Verstappen op de derde plaats lonkt het eerste podium dit seizoen voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal legde het in de voorgaande races af tegen Mercedes, Ferrari en McLaren. Mocht hun stercoureur zijn positie weten te behouden, zou dat een behoorlijke opsteker zijn voor Laurent Mekies en consorten. 

Verderop in de race lijkt wederom een bom te gaan ontploffen. George Russell en Andrea Kimi Antonelli zijn - net als in de sprintrace - verwikkeld in een titanenstrijd. Mogelijk loopt dit uit in een tranendal en kan Verstappen meer ruiken dan alleen een derde plaats. 

  • Bertrand Gachot

    Posts: 653

    “RPMH” : “ snip-snap, snip-snap “

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 22:39
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.339

    Hahahha, Russell. Miami was niet zijn baantje. Canada blijkbaar ook niet. Go Kimi

    • + 3
    • 24 mei 2026 - 22:53
    • d07

      Posts: 2.606

      Hahaha je bent ook zo’n triest ventje he

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 23:23
  • zoefroef

    Posts: 1.710

    Knap, maar wat zou sjors nu van de wagens vinden???

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 22:55
  • Stillewerise

    Posts: 64

    Triest niks te melden dan een simpel inhaal actie

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 22:58
    • Lulham

      Posts: 733

      Deze was niet zo simpel hoor. Jij wel.

      • + 2
      • 24 mei 2026 - 22:59
    • d07

      Posts: 2.606

      Een Mario Kart inhaalactie zou een zeker persoon het noemen

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 23:00
  • d07

    Posts: 2.606

    Waar is nu het artikel “Waanzinnig: Hamilton op fenomenale wijze voorbij aan Verstappen?” Of past dat niet op dit forum?

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 23:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

