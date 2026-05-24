Fred Vasseur is van mening dat Toto Wolff een luxeprobleem heeft, omdat George Russell en Kimi Antonelli nu met elkaar gaan vechten. De twee coureurs zijn beide bezig aan een sterk seizoen en strijden samen om de wereldtitel.

Tijdens de sprintrace raakten de twee met elkaar in conflict, waarna Antonelli uiteindelijk als derde eindigde en Russell de race wist te winnen. De Grand Prix van Canada kent ook een voorste rij die bestaat uit de twee Mercedes-coureurs. Russell mag vanaf pole position starten en Antonelli als tweede.

Hoe zou Vasseur het doen?

Vasseur kreeg van het Franse Canal+ de vraag hoe hij de twee Mercedes-coureurs zou aansturen als het zijn coureurs waren. De Fransman reageert daar met een duidelijk antwoord op: "Dat is Toto's taak, niet de mijne." Twee coureurs die om de titel strijden uit hetzelfde team komt niet supervaak voor, maar Wolff heeft dit wel.

Zo was Max Verstappen jarenlang dominant zonder maar enige tegenwerking van Sergio Pérez en kende Lewis Hamilton ook weinig gevaar in Valtteri Bottas. Lando Norris kende vorig seizoen voor het eerst in jaren een lastige tegenstander in zijn teamgenoot. Vasseur is daar erg duidelijk over. "Ten eerste is het een probleem voor rijke mensen, want het is natuurlijk leuk om te strijden voor P2, maar het is altijd een gecompliceerde situatie, omdat ze allebei concurrenten zijn."

Het kan zomaar voorkomen

Toch denkt Vasseur dat dit probleem ook zomaar bij Ferrari zou kunnen gebeuren. "In elk team kun je dit scenario tegenkomen; in elk team hebben wij het wel eens meegemaakt. De coureurs zijn er ook om resultaten te leveren." Volgens de Franse teambaas van Ferrari is het niet slecht om een rivaliteit binnen je team te hebben. "En die rivaliteit leidt vaak tot betere prestaties, dus je kunt ze niet zomaar afschrijven. Maar ik denk dat ze het vanochtend heel goed hebben aangepakt."