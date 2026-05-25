George Russell is diep door het stof gegaan nadat hij zich afgelopen weekend misdroeg na zijn uitvalbeurt in Canada. De Brit gooide vol frustratie zijn headrest uit de auto, en werd vanwege dit gedrag op de vingers getikt door de stewards. Op sociale media trekt Russell nu het boetekleed aan.

Russell vocht in de Grand Prix van Canada met zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli om de zege. Het ging er fel aan toe, maar halverwege de race moest Russell opgeven toen zijn Mercedes uit het niets de geest gaf. Russell reageerde vol frustratie, en stapte woest uit. In zijn woede gooide hij zijn headrest en de gesp van zijn gordels op de baan. Dit leverde hem een tripje naar de stewards op, waar hij een voorwaardelijke boete van 5000 euro kreeg.

Wat deelt Russell met zijn fans?

Russell gaf bij de stewards al aan dat hij spijt had van zijn gedrag, en vandaag ging hij nogmaals door het stof. Op X reageerde hij op een post over het incident, en trok hij het boetekleed aan: "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de marshalls en aan de FIA, omdat ik hun werk onnodig moeilijker heb gemaakt. Ik werd op dat moment overmand door emoties."

Wat drijft Russell?

Russell had bij de stewards al aangeboden om publiekelijk door het stof te gaan. De Brit is naast Mercedes-coureur ook voorzitter van coureursvakbond GPDA, en zet zichzelf vaak neer als een voorvechter van sportief gedrag. De frustratie van Russell was in dit geval echter goed te begrijpen, want hij raakte door zijn uitvalbeurt verder achterop op zijn teamgenoot Antonelli in de strijd om het wereldkampioenschap.

Antonelli staat na vijf raceweekenden op vier Grand Prix-zeges, en voert het wereldkampioenschap aan met 131 punten. Russell wist alleen twee sprintraces te winnen en zegevierde in Australië, hij staat op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met 88 punten. Hij zal hard moeten gaan werken om nog aan de titel te kunnen denken.