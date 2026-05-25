Russell gaat diep door het stof na gefrustreerde actie

George Russell is diep door het stof gegaan nadat hij zich afgelopen weekend misdroeg na zijn uitvalbeurt in Canada. De Brit gooide vol frustratie zijn headrest uit de auto, en werd vanwege dit gedrag op de vingers getikt door de stewards. Op sociale media trekt Russell nu het boetekleed aan.

Russell vocht in de Grand Prix van Canada met zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli om de zege. Het ging er fel aan toe, maar halverwege de race moest Russell opgeven toen zijn Mercedes uit het niets de geest gaf. Russell reageerde vol frustratie, en stapte woest uit. In zijn woede gooide hij zijn headrest en de gesp van zijn gordels op de baan. Dit leverde hem een tripje naar de stewards op, waar hij een voorwaardelijke boete van 5000 euro kreeg.

Russell gaf bij de stewards al aan dat hij spijt had van zijn gedrag, en vandaag ging hij nogmaals door het stof. Op X reageerde hij op een post over het incident, en trok hij het boetekleed aan: "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de marshalls en aan de FIA, omdat ik hun werk onnodig moeilijker heb gemaakt. Ik werd op dat moment overmand door emoties."

Russell had bij de stewards al aangeboden om publiekelijk door het stof te gaan. De Brit is naast Mercedes-coureur ook voorzitter van coureursvakbond GPDA, en zet zichzelf vaak neer als een voorvechter van sportief gedrag. De frustratie van Russell was in dit geval echter goed te begrijpen, want hij raakte door zijn uitvalbeurt verder achterop op zijn teamgenoot Antonelli in de strijd om het wereldkampioenschap.

Antonelli staat na vijf raceweekenden op vier Grand Prix-zeges, en voert het wereldkampioenschap aan met 131 punten. Russell wist alleen twee sprintraces te winnen en zegevierde in Australië, hij staat op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met 88 punten. Hij zal hard moeten gaan werken om nog aan de titel te kunnen denken.

F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Canada 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 885

    *diep door de olie

    + 0
    • 25 mei 2026 - 14:19
  • hupholland

    Posts: 9.930

    tja, de 1 is een korfballer, de ander een voetballer (bv Verstappen Baku 21). Je ziet het zo. Sutil een balletdanser (ook ooit in Canada),

    + 0
    • 25 mei 2026 - 15:03

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Mercedes
