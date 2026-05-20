Ferrari 'gefrustreerd' door FIA-ingreep: "Een beetje oneerlijk"

De nieuwe motorregels in de Formule 1 hebben dit jaar voor de nodige frustratie gezorgd. Na gevaarlijke momenten bij de starts besloot de FIA in te grijpen en een aantal dingen aan te passen, maar daar is niet iedereen blij mee. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is er nog steeds enigszins gepikeerd over.

De starts zijn dit jaar een sterk punt van het team van Ferrari. Tijdens de eerste vier Grands Prix van het seizoen schoten Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc naar voren, en vochten ze mee voor de zege. De aangepaste regels vormen dan ook een klein nadeel voor Ferrari, en de frustratie hierover is nog lang niet verdwenen.

'Dit voelt oneerlijk'

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stopt deze frustratie ook niet weg. Hij stelt bij The Race dat ze nu worden 'gestraft' voor hun technische slimmigheidjes bij de starts: "Onze afweging was: willen we een tiende van een seconde winnen, of willen we vijf posities bij de verliezen?"

Die keuze was volgens Vasseur snel gemaakt: "Als je het aan de engineers vraagt, zeggen ze: 'Oké, dan kiezen we voor een goede start.' Je kunt de veiligheidsargumenten aanvoeren, en dat is het recht van de FIA, en dat moeten we accepteren. Maar uiteindelijk voelt het voor ons een beetje oneerlijk."

Ferrari stapte naar de FIA

Dat er problemen zouden ontstaan bij de starts, had Vasseur al verwacht: "Ik ben een jaar geleden al naar de FIA gestapt en hier hebben we over gesproken. Ik waardeerde het antwoord van de FIA enorm: 'Je moet de auto ontwerpen voor de reglementen, niet de reglementen voor de auto.' Vervolgens begint een groot gedeelte van de coureurs te klagen dat het gevaarlijk was. Politiek gezien is het allemaal slim gespeeld, maar eerlijk is het niet."

Hoe gaat Ferrari hiermee om?

Ferrari legt zich neer bij de beslissingen van de FIA, maar volgens Vasseur is het niet leuk: "Het was een veiligheidskwestie, dus daar moet ik het wel mee eens zijn. Zelfs als iedereen ertegen is, kunnen ze een beslissing nemen. Voor ons komt dit wel hard aan. Ik begrijp waarom ze het uit veiligheidsoverwegingen hebben gedaan, maar het was een alternatief om auto's vanuit de pits te laten starten als ze dachten dat het niet veilig was. We hebben onze motor ontwikkeld op basis van bepaalde criteria, maar vervolgens zijn de regels op het laatste moment aangepast."

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.287

    Daar heeft Frederic Vasseur wel gelijk in natuurlijk.
    Op basis van de regels is er 'n prima auto ontwikkeld die meer dat goede starts heeft....en dat wordt nu aan banden gelegd door nieuwe regels.
    Voor de veiligheid zeg maar...maar daar heeft Ferrari nu niets aan natuurlijk.

    • + 2
    • 20 mei 2026 - 12:21
    • gridiron

      Posts: 3.440

      met hun kleinere Turbo hebben ze nog altijd een voordeel.

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 12:22
    • F1jos

      Posts: 5.262

      Onder het mom van safety first, worden bepaalde zaken oneerlijk door gedrukt.

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 12:31
  • gridiron

    Posts: 3.440

    Het een paar jaar geleden op een akkoordje gooien met de FIA om bepaalde zaken geheim, is ook een "beetje" oneerlijk.

    • + 1
    • 20 mei 2026 - 12:21
    • koppie toe

      Posts: 5.323

      Maar toen was Binokio daar de baas.
      Fredje is duidelijk wel eerlijk en hij heeft gelijk.
      Alleen goed starten win je de race toch niet mee, dus veranderd er niet veel voor de Rooien.

      • + 0
      • 20 mei 2026 - 13:20

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

