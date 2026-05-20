De nieuwe motorregels in de Formule 1 hebben dit jaar voor de nodige frustratie gezorgd. Na gevaarlijke momenten bij de starts besloot de FIA in te grijpen en een aantal dingen aan te passen, maar daar is niet iedereen blij mee. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is er nog steeds enigszins gepikeerd over.

De starts zijn dit jaar een sterk punt van het team van Ferrari. Tijdens de eerste vier Grands Prix van het seizoen schoten Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc naar voren, en vochten ze mee voor de zege. De aangepaste regels vormen dan ook een klein nadeel voor Ferrari, en de frustratie hierover is nog lang niet verdwenen.

'Dit voelt oneerlijk'

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stopt deze frustratie ook niet weg. Hij stelt bij The Race dat ze nu worden 'gestraft' voor hun technische slimmigheidjes bij de starts: "Onze afweging was: willen we een tiende van een seconde winnen, of willen we vijf posities bij de verliezen?"

Die keuze was volgens Vasseur snel gemaakt: "Als je het aan de engineers vraagt, zeggen ze: 'Oké, dan kiezen we voor een goede start.' Je kunt de veiligheidsargumenten aanvoeren, en dat is het recht van de FIA, en dat moeten we accepteren. Maar uiteindelijk voelt het voor ons een beetje oneerlijk."

Ferrari stapte naar de FIA

Dat er problemen zouden ontstaan bij de starts, had Vasseur al verwacht: "Ik ben een jaar geleden al naar de FIA gestapt en hier hebben we over gesproken. Ik waardeerde het antwoord van de FIA enorm: 'Je moet de auto ontwerpen voor de reglementen, niet de reglementen voor de auto.' Vervolgens begint een groot gedeelte van de coureurs te klagen dat het gevaarlijk was. Politiek gezien is het allemaal slim gespeeld, maar eerlijk is het niet."

Hoe gaat Ferrari hiermee om?

Ferrari legt zich neer bij de beslissingen van de FIA, maar volgens Vasseur is het niet leuk: "Het was een veiligheidskwestie, dus daar moet ik het wel mee eens zijn. Zelfs als iedereen ertegen is, kunnen ze een beslissing nemen. Voor ons komt dit wel hard aan. Ik begrijp waarom ze het uit veiligheidsoverwegingen hebben gedaan, maar het was een alternatief om auto's vanuit de pits te laten starten als ze dachten dat het niet veilig was. We hebben onze motor ontwikkeld op basis van bepaalde criteria, maar vervolgens zijn de regels op het laatste moment aangepast."