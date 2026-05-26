Lance Stroll houdt het vertrouwen in Aston Martin, ondanks een desastreuze start van het Formule 1-seizoen 2026. De Britse renstal kampt al maanden met technische problemen en hinkt achterop in de ontwikkelingsstrijd, maar de Canadees blijft overtuigd van de toekomstplannen van het team.

Nog voor de eerste Grand Prix van het seizoen was verreden, kreeg Aston Martin al stevige klappen te verwerken. Tijdens de shakedown in Barcelona verloor het team kostbare tijd en ook de wintertests in Bahrein verliepen moeizaam door aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen. Hoewel er in Miami voorzichtige signalen van beterschap zichtbaar waren, beseft Stroll dat er nog veel werk op de plank ligt.

Stroll blijft geloven in ambitieuze toekomst Aston Martin

Toch weigert de 27-jarige coureur de handdoek in de ring te gooien. Volgens Stroll beschikt Aston Martin nog altijd over alle middelen om op termijn uit te groeien tot een topteam. Hij wijst daarbij onder meer naar de nieuwe infrastructuur, waaronder de windtunnel en simulator.

“Binnen de fabriek werken ontzettend getalenteerde mensen en de middelen die we vandaag hebben, geven vertrouwen voor de toekomst. De basis om een succesvol team neer te zetten is aanwezig, alleen moeten we dat potentieel nog volledig benutten. Ik geloof nog altijd sterk in waar we naartoe willen, ook al zitten we momenteel in een moeilijke fase”, vertelde Stroll via de kanalen van het team.

‘Juist moeilijke momenten tonen wie echt gelooft’

Volgens Stroll zijn net deze moeilijke periodes bepalend voor de kracht van een project. De Canadees benadrukt dat succes makkelijk is wanneer resultaten vanzelf komen, maar dat echte toewijding pas zichtbaar wordt wanneer het tegenzit.

“Het is eenvoudig om positief te blijven wanneer alles meezit, maar moeilijke periodes tonen pas echt wie blijft geloven in het grotere plaatje. In de Formule 1 kan alles snel veranderen, daarom moet je rustig blijven en gefocust blijven op het proces. Natuurlijk is het frustrerend wanneer resultaten uitblijven, want iedereen werkt enorm hard, maar zulke momenten horen erbij als je iets groots probeert op te bouwen”, besloot Stroll strijdvaardig.