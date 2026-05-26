Stroll blijft optimistisch: "Aston Martin wordt een winnend team"

Lance Stroll houdt het vertrouwen in Aston Martin, ondanks een desastreuze start van het Formule 1-seizoen 2026. De Britse renstal kampt al maanden met technische problemen en hinkt achterop in de ontwikkelingsstrijd, maar de Canadees blijft overtuigd van de toekomstplannen van het team.

Nog voor de eerste Grand Prix van het seizoen was verreden, kreeg Aston Martin al stevige klappen te verwerken. Tijdens de shakedown in Barcelona verloor het team kostbare tijd en ook de wintertests in Bahrein verliepen moeizaam door aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen. Hoewel er in Miami voorzichtige signalen van beterschap zichtbaar waren, beseft Stroll dat er nog veel werk op de plank ligt.

Stroll blijft geloven in ambitieuze toekomst Aston Martin

Toch weigert de 27-jarige coureur de handdoek in de ring te gooien. Volgens Stroll beschikt Aston Martin nog altijd over alle middelen om op termijn uit te groeien tot een topteam. Hij wijst daarbij onder meer naar de nieuwe infrastructuur, waaronder de windtunnel en simulator.

“Binnen de fabriek werken ontzettend getalenteerde mensen en de middelen die we vandaag hebben, geven vertrouwen voor de toekomst. De basis om een succesvol team neer te zetten is aanwezig, alleen moeten we dat potentieel nog volledig benutten. Ik geloof nog altijd sterk in waar we naartoe willen, ook al zitten we momenteel in een moeilijke fase”, vertelde Stroll via de kanalen van het team.

‘Juist moeilijke momenten tonen wie echt gelooft’

Volgens Stroll zijn net deze moeilijke periodes bepalend voor de kracht van een project. De Canadees benadrukt dat succes makkelijk is wanneer resultaten vanzelf komen, maar dat echte toewijding pas zichtbaar wordt wanneer het tegenzit.

“Het is eenvoudig om positief te blijven wanneer alles meezit, maar moeilijke periodes tonen pas echt wie blijft geloven in het grotere plaatje. In de Formule 1 kan alles snel veranderen, daarom moet je rustig blijven en gefocust blijven op het proces. Natuurlijk is het frustrerend wanneer resultaten uitblijven, want iedereen werkt enorm hard, maar zulke momenten horen erbij als je iets groots probeert op te bouwen”, besloot Stroll strijdvaardig.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lance Stroll Aston Martin

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 268

    Het is makkelijk om tegen een team als Williams aan te trappen...maar het team van pappi is natuurlijk andere koek.

    • + 2
    • 26 mei 2026 - 18:16
  • Rogier hier

    Posts: 6.809

    Keep on dreaming….

    Niet zo lang de familie Stroll daar de scepter zwaait. Een opeenstapeling van verkeerde beslissingen en een talent-loze 2e coureur. Ik zie het niet gebeuren

    • + 2
    • 26 mei 2026 - 18:32
    • koppie toe

      Posts: 5.345

      Noem je Alonso nou talentloos?

      • + 2
      • 26 mei 2026 - 20:20
  • Larry Perkins

    Posts: 65.281

    Wat een lange quotes van Lance Strulovitch.
    Neem aan dat deze tekst is samengesteld uit minstens tien interviews met Lance en vervolgens door AI is gehaald om er een positief verhaal van te maken...

    • + 1
    • 26 mei 2026 - 18:46
  • MustFeed

    Posts: 10.535

    Ik denk dat ze echt een verkeerde visie hebben. Ik begrijp de keus wel voor een Alonso en een Newey omdat je daarmee een hoop ervaring in huis hebt. Tegelijkertijd zijn het wel figuren die misschien iets te diep in de winter van hun carriere zitten.

    Als je nu eerst Lance Stroll eruit gooit dan heb je in ieder geval een plek vrij voor een rijder met potentieel.

    Ik hoorde laatst dat Stroll meer dan 40 kwalificaties op rij verslagen is door Alonso. Je zou verwachten dat een rijder wel 1 circuit heeft dat hem goed ligt, of toevallig ooit een weekend de setup perfect in orde heeft. Maar nee, Stroll haalt er letterlijk nooit het maximale uit. Dan komt de rijder blijkbaar structureel te kort. Dat gaat ook nooit opgelost worden bij Stroll.

    Ik zou Newey niet meteen aanrekenen dat het nog niet loopt, want ik denk dat dit bij iedere designer zou kunnen gebeuren. Tegelijkertijd denk ik wel dat Newey een groter risico oplevert dan dat het realistisch is om te verwachten dat het een succesformule zal worden. De man is 67 jaar en zou nog even bij een nieuw team in een nieuwe rol alles moeten opbouwen? Ik denk dat er een hele goede reden is waarom bij Red Bull er steeds meer verantwoordelijkheden bij Newey werden weggehaald. Met alle respect voor Newey en hoe briljant hij ook mag zijn, op een gegeven moment wordt leeftijd een belemmering.

    • + 2
    • 26 mei 2026 - 19:06

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Land Canada
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, Canada
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
