Het is geen geheim dat Max Verstappen zich dit weekend niet lekker voelt in zijn Red Bull-bolide. Hij klaagt steen en been over de problemen, en suggereerde al dat het team niet goed naar hem had geluisterd. Verstappen is zijn humor nog niet verloren, en hij kan nog een geintje maken over het gestuiter.

Verstappen start de Grand Prix van Canada vandaag vanaf de zesde positie. Op zaterdag leek er permanent een donderwolkje boven zijn hoofd te hangen, en hij klaagde over problemen met het gestuiter, de topsnelheid op de rechte stukken en het op temperatuur krijgen van de banden. Vooral het gestuiter zorgt voor problemen, op vrijdag stelde hij zelfs dat zijn voeten van de pedalen schoten.

Nieuwe rug bestellen

Verstappen liet na afloop aan de aanwezige pers weten dat het gestuiter ook voor fysiek ongemak zorgt: "Ik denk dat het op dit punt aan de filosofie van de auto ligt, qua hoe je hem afstelt tussen de hobbels en de downforce. Dat is nog niet helemaal optimaal. In Miami was het wel wat beter, maar daar is het ook geen hobbelige baan. Dan is het wel wat makkelijker om de ideale afstelling te vinden."

Verstappen is zijn gevoel voor humor nog niet verloren. Als hij wordt gevraagd of dit probleem ook in de eerdere Red Bull-bolides aanwezig was, reageert hij gevat: "Ja. Dat gaat heel erg leuk worden wanneer ik een nieuwe rug ga bestellen!" Als er wordt gesteld dat Red Bull beter naar hem kan luisteren, reageert Verstappen bevestigend: "Ja, dat zou helpen."

Was het beter op de Nürburgring?

Vorige week nam Verstappen nog deel aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nordschleife is niet bepaald een biljartlaken, maar volgens Verstappen had hij daar minder last van fysieke ongemakken: "Dat is echt 2000 keer beter dan dit. Ik kan het ook niet helemaal uitleggen. Misschien moet je zelf een keertje gaan rijden. Ik nodig je graag uit om de eerste en tweede vrije trainingen te rijden!"

De vraag is of er nu beterschap op komst is, maar daar maakt Verstappen zich weinig zorgen over: "Daar gaan we nu mee aan de slag." Als er wordt gevraagd of het voor het einde van het seizoen kan worden opgelost, reageert hij duidelijk: "Jawel."