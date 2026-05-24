user icon
icon

Verstappen heeft last van Red Bull: "Dan ga ik een nieuwe rug bestellen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen heeft last van Red Bull: "Dan ga ik een nieuwe rug bestellen"

Het is geen geheim dat Max Verstappen zich dit weekend niet lekker voelt in zijn Red Bull-bolide. Hij klaagt steen en been over de problemen, en suggereerde al dat het team niet goed naar hem had geluisterd. Verstappen is zijn humor nog niet verloren, en hij kan nog een geintje maken over het gestuiter.

Verstappen start de Grand Prix van Canada vandaag vanaf de zesde positie. Op zaterdag leek er permanent een donderwolkje boven zijn hoofd te hangen, en hij klaagde over problemen met het gestuiter, de topsnelheid op de rechte stukken en het op temperatuur krijgen van de banden. Vooral het gestuiter zorgt voor problemen, op vrijdag stelde hij zelfs dat zijn voeten van de pedalen schoten.

Meer over Red Bull Racing Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Nieuwe rug bestellen

Verstappen liet na afloop aan de aanwezige pers weten dat het gestuiter ook voor fysiek ongemak zorgt: "Ik denk dat het op dit punt aan de filosofie van de auto ligt, qua hoe je hem afstelt tussen de hobbels en de downforce. Dat is nog niet helemaal optimaal. In Miami was het wel wat beter, maar daar is het ook geen hobbelige baan. Dan is het wel wat makkelijker om de ideale afstelling te vinden."

Verstappen is zijn gevoel voor humor nog niet verloren. Als hij wordt gevraagd of dit probleem ook in de eerdere Red Bull-bolides aanwezig was, reageert hij gevat: "Ja. Dat gaat heel erg leuk worden wanneer ik een nieuwe rug ga bestellen!" Als er wordt gesteld dat Red Bull beter naar hem kan luisteren, reageert Verstappen bevestigend: "Ja, dat zou helpen."

Was het beter op de Nürburgring?

Vorige week nam Verstappen nog deel aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nordschleife is niet bepaald een biljartlaken, maar volgens Verstappen had hij daar minder last van fysieke ongemakken: "Dat is echt 2000 keer beter dan dit. Ik kan het ook niet helemaal uitleggen. Misschien moet je zelf een keertje gaan rijden. Ik nodig je graag uit om de eerste en tweede vrije trainingen te rijden!"

De vraag is of er nu beterschap op komst is, maar daar maakt Verstappen zich weinig zorgen over: "Daar gaan we nu mee aan de slag." Als er wordt gevraagd of het voor het einde van het seizoen kan worden opgelost, reageert hij duidelijk: "Jawel."

schwantz34

Posts: 42.049

Jij zuipt jezelf een stuk uit je rug ipv in je kraag?

  • 1
  • 24 mei 2026 - 15:40
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.852

    Ik alleen als ik het drink.

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 14:57
    • schwantz34

      Posts: 42.050

      Jij zuipt jezelf een stuk uit je rug ipv in je kraag?

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 15:40
    • Need5Speed

      Posts: 3.852

      Als het slecht valt wel. Wou je een grafische beschrijving?

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 16:18
    • schwantz34

      Posts: 42.050

      Neuh...

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 16:41
  • Larry Perkins

    Posts: 65.222

    Als er wordt gevraagd of het voor het einde van het seizoen kan worden opgelost, reageert hij duidelijk: "Jawel."

    Te weten op Monza tijdens Q2, dat is het kantelpunt...

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 15:53

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar