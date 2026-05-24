Lucht lijkt geklaard: Wolff roept Mercedes-duo op het matje na verhit sprintduel

De plooien tussen Andrea Kimi Antonelli en George Russell zijn gladgestreken na hun incident tijdens de sprintrace in Canada. Vooral Antonelli reageerde zichtbaar gefrustreerd na afloop van de race, maar na een gezamenlijk gesprek en het opnieuw bekijken van de beelden lijkt de kou uit de lucht bij Mercedes.

Na de kwalificatie bevestigde Antonelli dat de situatie intern uitgebreid werd besproken. Samen met Russell én teambaas Toto Wolff werd het sprintincident geëvalueerd, waarna beide coureurs de bladzijde omdraaiden.

Antonelli en Russell praten sprintincident uit

Antonelli liet verstaan dat er geen spanningen meer zijn tussen de twee Mercedes-coureurs. “We hebben alles samen bekeken en goed besproken”, aldus de Italiaan. “Ook met Toto hebben we erover gezeten en uiteindelijk was alles snel opgehelderd. Voor ons is het nu gewoon opgelost.”

Russell sloot zich aan bij de woorden van zijn jonge teamgenoot en benadrukte dat hun onderlinge relatie niet veranderd is. “We hebben een eerlijk gesprek gehad en weten perfect waar de grenzen liggen”, klinkt het bij de Brit. “Dat respect was er altijd al en daar verandert dit niets aan.”

Russell begrijpt frustratie Antonelli: ‘Dat hoort bij racen’

Volgens Russell was het bovendien logisch dat de emoties na afloop hoog opliepen. De Mercedes-coureur begrijpt waarom Antonelli zo reageerde en benadrukt dat frustratie nu eenmaal deel uitmaakt van topsport.

“Als ik op zijn leeftijd in zijn situatie had gezeten, had ik waarschijnlijk exact hetzelfde gereageerd”, legt Russell uit. “Wanneer je het gevoel hebt dat iets niet eerlijk verlopen is, denk je automatisch dat de ander fout zit. Dat is menselijk. Wij zijn racers en vechters.”

Toch blijft volgens Russell één regel altijd overeind staan: teamgenoten mogen elkaar nooit uitschakelen. “We gaan elkaar nooit zomaar ruimte geven, niet aan een concurrent en ook niet aan een teamgenoot”, stelt hij. “Maar de belangrijkste afspraak blijft dat we elkaar niet raken. Dat is vandaag ook niet gebeurd. Emoties horen erbij in de cockpit, maar buiten de wagen zijn we professionals. Dit is afgesloten en we kijken vooruit.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Canada 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 875

    Had eraan zitten denken om een f1 pauze in te lassen omdat het niet meer zo mn ding is, echter de boel gaat escaleren bij Mercedes, blijf toch nog ff kijken, dat wil ik zien.. kers op de taart is dat Toto weer helemaal in de stress zit ghehe, hihi, haha, hoho

    • + 2
    • 24 mei 2026 - 13:25
  • JM_K

    Posts: 1.251

    Netjes. ik vind het wel terecht, beide gaan voor het maximale, dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Helemaal wanneer het om de winst gaat, Prost, Senna, Hamilton Rosberg enz.

    en door!

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 13:41
  • Bertrand Gachot

    Posts: 645

    Laat dit maar aan Torger over, die heeft genoeg ervaring met het gezeik tussen twee kemphaantjes (Britney & Lewis)

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 13:44

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

