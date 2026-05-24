De plooien tussen Andrea Kimi Antonelli en George Russell zijn gladgestreken na hun incident tijdens de sprintrace in Canada. Vooral Antonelli reageerde zichtbaar gefrustreerd na afloop van de race, maar na een gezamenlijk gesprek en het opnieuw bekijken van de beelden lijkt de kou uit de lucht bij Mercedes.

Na de kwalificatie bevestigde Antonelli dat de situatie intern uitgebreid werd besproken. Samen met Russell én teambaas Toto Wolff werd het sprintincident geëvalueerd, waarna beide coureurs de bladzijde omdraaiden.

Antonelli en Russell praten sprintincident uit

Antonelli liet verstaan dat er geen spanningen meer zijn tussen de twee Mercedes-coureurs. “We hebben alles samen bekeken en goed besproken”, aldus de Italiaan. “Ook met Toto hebben we erover gezeten en uiteindelijk was alles snel opgehelderd. Voor ons is het nu gewoon opgelost.”

Russell sloot zich aan bij de woorden van zijn jonge teamgenoot en benadrukte dat hun onderlinge relatie niet veranderd is. “We hebben een eerlijk gesprek gehad en weten perfect waar de grenzen liggen”, klinkt het bij de Brit. “Dat respect was er altijd al en daar verandert dit niets aan.”

Russell begrijpt frustratie Antonelli: ‘Dat hoort bij racen’

Volgens Russell was het bovendien logisch dat de emoties na afloop hoog opliepen. De Mercedes-coureur begrijpt waarom Antonelli zo reageerde en benadrukt dat frustratie nu eenmaal deel uitmaakt van topsport.

“Als ik op zijn leeftijd in zijn situatie had gezeten, had ik waarschijnlijk exact hetzelfde gereageerd”, legt Russell uit. “Wanneer je het gevoel hebt dat iets niet eerlijk verlopen is, denk je automatisch dat de ander fout zit. Dat is menselijk. Wij zijn racers en vechters.”

Toch blijft volgens Russell één regel altijd overeind staan: teamgenoten mogen elkaar nooit uitschakelen. “We gaan elkaar nooit zomaar ruimte geven, niet aan een concurrent en ook niet aan een teamgenoot”, stelt hij. “Maar de belangrijkste afspraak blijft dat we elkaar niet raken. Dat is vandaag ook niet gebeurd. Emoties horen erbij in de cockpit, maar buiten de wagen zijn we professionals. Dit is afgesloten en we kijken vooruit.”