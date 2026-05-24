Voor het eerst dit seizoen dreigt een Formule 1-race in natte omstandigheden verreden te worden. Waar de neutrale kijker zich mogelijk verheugt op spektakel in Montréal, kijkt Max Verstappen met een stuk minder enthousiasme naar de weersvoorspellingen. De Nederlander vreest vooral dat de omstandigheden op het Circuit Gilles Villeneuve voor enorme problemen gaan zorgen met de banden.

Het hele weekend klagen coureurs al over de grip in Canada. Door de lage temperaturen en de lange rechte stukken blijkt het bijzonder lastig om de banden in het juiste werkvenster te krijgen. Verstappen en Charles Leclerc lieten eerder al verstaan dat het soms aanvoelde alsof ze over ijs reden, zelfs onder droge omstandigheden. Met regen en temperaturen rond de tien graden lijkt de uitdaging alleen maar groter te worden.

Verstappen ziet regenrace allerminst zitten

Verstappen verwacht dan ook weinig goeds van een mogelijk natte Grand Prix, zeker na de problemen die Red Bull eerder dit weekend al kende. De viervoudig wereldkampioen benadrukt dat het überhaupt al een uitdaging wordt om de banden op temperatuur te houden.

“Als het morgen echt nat wordt, krijgen we opnieuw andere problemen erbij”, stelt Verstappen tegenover de Nederlandse media. “Het belangrijkste wordt eerst om die banden überhaupt aan het werk te krijgen. Dat is onder deze omstandigheden al lastig genoeg.”

Volgens Verstappen schuilt daar ook meteen een potentieel gevaar. “Als die banden te koud blijven, voelt het gewoon alsof je op ijs rijdt”, klinkt het resoluut. “Dan kan het zeker verraderlijk worden.”

Verstappen zet vraagtekens bij regenbanden en hoopt op meevaller

Dat ook bandenleverancier Pirelli weinig vertrouwen uitspreekt in de intermediates, zorgt niet bepaald voor extra optimisme bij Verstappen. Met een vleugje sarcasme reageert hij eerst gevat op die boodschap, alvorens hij de situatie serieus inschat.

“Ja, fijn om dat te horen”, grapt Verstappen. “Maar er zit wel een kern van waarheid in. De extreme regenband werkte in Barcelona nog iets beter, al krijg je daar door de vele bochten vanzelf meer temperatuur in de banden. Op dit circuit wordt dat een pak moeilijker.”

De Nederlander hoopt daarom vooral op beperkte regenval én een race zonder safety cars, omdat banden dan nog sneller afkoelen. Toch ziet hij in de chaos niet automatisch extra kansen. “Als die banden niet werken, brengt dat vooral veel onzekerheid en chaos met zich mee. Dat maakt het eerder lastiger dan makkelijker”, aldus Verstappen, die ook wijst op de beperkingen van de huidige auto’s. “Met minder downforce en een hybride-motor reageert alles minder scherp dan vroeger met een V8. In de regen maakt dat het alleen maar ingewikkelder.”