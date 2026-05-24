Ondanks de moeizame kwalificatie van Max Verstappen in Canada blijft Laurent Mekies vertrouwen houden in een sterk resultaat voor Red Bull Racing. De teambaas zag de Nederlander als zesde eindigen, maar benadrukte dat het verschil met de absolute top volgens hem kleiner is dan het op papier lijkt.

Verstappen kende een teleurstellende zaterdag op het Circuit Gilles Villeneuve en moest flink toegeven op de snelste mannen. Toch weigert Mekies de handdoek al in de ring te gooien, zeker met het onvoorspelbare weer dat nog altijd boven Montréal hangt.

Mekies ziet kansen voor Verstappen ondanks achterstand

Volgens Mekies hoeft een zesde startplek niet automatisch te betekenen dat Verstappen kansloos is in de race. De Fransman wees erop dat de Red Bull-coureur in de sprintkwalificatie nog relatief dicht bij de kopgroep zat.

“Je ziet opnieuw dat we de auto’s voor ons in principe kunnen uitdagen. Max zat in de sprintkwalificatie van vanochtend niet eens extreem ver van die groep vandaan”, stelde Mekies tegenover Viaplay. “Uiteindelijk praten we misschien over een halve seconde richting het absolute toptempo, en dat is ongeveer hetzelfde beeld dat we ook in Miami zagen.”

Daarbij gaf de Red Bull-teambaas meteen toe dat er nog werk aan de winkel is om echt voor de overwinning mee te doen. “Die halve seconde is ongeveer wat je nodig hebt om een race te winnen. De grote vraag is nu: kunnen we dat morgen verkleinen? Kunnen we dichterbij komen en dat gat terugbrengen van vijf of vier tienden naar misschien drieënhalve? Daar werken we met z’n allen keihard aan.”

Weer kan grote rol spelen in Grand Prix van Canada

Toch verwacht Mekies vooral een compleet ander racebeeld dan in de kwalificatie, mede door de weersvoorspellingen. De kans op wisselende omstandigheden kan volgens hem de kaarten volledig opnieuw schudden.

“Als het droog blijft, wordt het interessant om te zien hoe competitief we echt zijn. Maar eerlijk gezegd verwacht ik sowieso een totaal ander spel morgen”, aldus Mekies. “Met het weer in Canada weet je simpelweg nooit wat er gaat gebeuren, en dat kan alles veranderen.”