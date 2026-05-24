Mekies houdt hoop levend voor Verstappen: "We kunnen ze uitdagen"

Mekies houdt hoop levend voor Verstappen: "We kunnen ze uitdagen"

Ondanks de moeizame kwalificatie van Max Verstappen in Canada blijft Laurent Mekies vertrouwen houden in een sterk resultaat voor Red Bull Racing. De teambaas zag de Nederlander als zesde eindigen, maar benadrukte dat het verschil met de absolute top volgens hem kleiner is dan het op papier lijkt.

Verstappen kende een teleurstellende zaterdag op het Circuit Gilles Villeneuve en moest flink toegeven op de snelste mannen. Toch weigert Mekies de handdoek al in de ring te gooien, zeker met het onvoorspelbare weer dat nog altijd boven Montréal hangt.

Mekies ziet kansen voor Verstappen ondanks achterstand

Volgens Mekies hoeft een zesde startplek niet automatisch te betekenen dat Verstappen kansloos is in de race. De Fransman wees erop dat de Red Bull-coureur in de sprintkwalificatie nog relatief dicht bij de kopgroep zat.

“Je ziet opnieuw dat we de auto’s voor ons in principe kunnen uitdagen. Max zat in de sprintkwalificatie van vanochtend niet eens extreem ver van die groep vandaan”, stelde Mekies tegenover Viaplay. “Uiteindelijk praten we misschien over een halve seconde richting het absolute toptempo, en dat is ongeveer hetzelfde beeld dat we ook in Miami zagen.”

Daarbij gaf de Red Bull-teambaas meteen toe dat er nog werk aan de winkel is om echt voor de overwinning mee te doen. “Die halve seconde is ongeveer wat je nodig hebt om een race te winnen. De grote vraag is nu: kunnen we dat morgen verkleinen? Kunnen we dichterbij komen en dat gat terugbrengen van vijf of vier tienden naar misschien drieënhalve? Daar werken we met z’n allen keihard aan.”

Weer kan grote rol spelen in Grand Prix van Canada

Toch verwacht Mekies vooral een compleet ander racebeeld dan in de kwalificatie, mede door de weersvoorspellingen. De kans op wisselende omstandigheden kan volgens hem de kaarten volledig opnieuw schudden.

“Als het droog blijft, wordt het interessant om te zien hoe competitief we echt zijn. Maar eerlijk gezegd verwacht ik sowieso een totaal ander spel morgen”, aldus Mekies. “Met het weer in Canada weet je simpelweg nooit wat er gaat gebeuren, en dat kan alles veranderen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Laurent Mekies Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • El Maximo

    Posts: 316

    Het grote probleem bij Red Bull de laatste jaren is dat ze heel vaak geen idee hebben welke aanpassingen nodig zijn om de auto te verbeteren, dus ze proberen elke maand maar wat. En zo raken ze het spoor vaak nog meer bijster. Vorig jaar ontwikkelden ze dan uiteindelijk de auto nog de goede kant uit. Laten we hopen dat ze dat lichtknopje snel wéér gaan vinden.

    • + 5
    • 24 mei 2026 - 10:19
  • Larry Perkins

    Posts: 65.213

    Geduld!

    In Q2 op Monza komt het kantelpunt...

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 12:19
  • jd2000

    Posts: 7.740

    Komt op mij over dat je ontkent dat je een probleem hebt. Niks uitdagen je bent het vierde team op de grid.

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 13:02
  • F1 bekijker

    Posts: 344

    Wat rookt die man?

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 14:43

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

