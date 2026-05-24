Max Verstappen bleef na de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada zichtbaar gefrustreerd achter. De Nederlander moest genoegen nemen met een teleurstellende zesde plek en tastte na afloop zelf ook in het duister over de tegenvallende prestaties van Red Bull Racing.

De viervoudig wereldkampioen klonk bijzonder aangeslagen voor de camera’s en gaf toe amper te begrijpen waar het precies fout liep op het Circuit Gilles Villeneuve. Volgens Verstappen voelde de RB22 allesbehalve in balans aan, terwijl ook een late wijziging aan de afstelling niet het gewenste effect had.

Verstappen snapt weinig van tegenvallende Red Bull

Verstappen stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken en gaf toe dat hij voorlopig geen verklaring heeft voor het gebrek aan snelheid. “Ik weet eerlijk gezegd totaal niet wat er aan de hand is. Ik heb er eigenlijk nauwelijks woorden voor”, liet de Nederlander optekenen na zijn zesde plaats in de kwalificatie tegenover Sky Sports.

Daar bleef het niet bij, want de regerend wereldkampioen wees ook naar een keuze van Red Bull zelf. “Alles voelt ontzettend verwarrend op dit moment. Bovendien was ik absoluut geen fan van de setupwijziging die we hebben doorgevoerd”, aldus Verstappen.

Chaos dreigt in race door onvoorspelbare omstandigheden

Toch lijkt Verstappen de hoop nog niet volledig op te geven richting de race van zondag. De weersomstandigheden boven Montréal blijven immers onvoorspelbaar, iets wat volgens hem het wedstrijdverloop flink op zijn kop kan zetten.

“Volgens mij wordt het sowieso chaos, ongeacht wat het weer uiteindelijk gaat doen”, voorspelde Verstappen, die vanaf de derde startrij opnieuw op zoek moet naar een inhaalrace in Canada. Om 22:00 uur Nederlandse tijd zal de GP in Montréal van start gaan.