user icon
icon

Verstappen weet het niet meer met Red Bull: "Heel verwarrend"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen weet het niet meer met Red Bull: "Heel verwarrend"

Max Verstappen bleef na de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada zichtbaar gefrustreerd achter. De Nederlander moest genoegen nemen met een teleurstellende zesde plek en tastte na afloop zelf ook in het duister over de tegenvallende prestaties van Red Bull Racing.

De viervoudig wereldkampioen klonk bijzonder aangeslagen voor de camera’s en gaf toe amper te begrijpen waar het precies fout liep op het Circuit Gilles Villeneuve. Volgens Verstappen voelde de RB22 allesbehalve in balans aan, terwijl ook een late wijziging aan de afstelling niet het gewenste effect had.

Meer over Red Bull Racing Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Verstappen snapt weinig van tegenvallende Red Bull

Verstappen stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken en gaf toe dat hij voorlopig geen verklaring heeft voor het gebrek aan snelheid. “Ik weet eerlijk gezegd totaal niet wat er aan de hand is. Ik heb er eigenlijk nauwelijks woorden voor”, liet de Nederlander optekenen na zijn zesde plaats in de kwalificatie tegenover Sky Sports.

Daar bleef het niet bij, want de regerend wereldkampioen wees ook naar een keuze van Red Bull zelf. “Alles voelt ontzettend verwarrend op dit moment. Bovendien was ik absoluut geen fan van de setupwijziging die we hebben doorgevoerd”, aldus Verstappen.

Chaos dreigt in race door onvoorspelbare omstandigheden

Toch lijkt Verstappen de hoop nog niet volledig op te geven richting de race van zondag. De weersomstandigheden boven Montréal blijven immers onvoorspelbaar, iets wat volgens hem het wedstrijdverloop flink op zijn kop kan zetten.

“Volgens mij wordt het sowieso chaos, ongeacht wat het weer uiteindelijk gaat doen”, voorspelde Verstappen, die vanaf de derde startrij opnieuw op zoek moet naar een inhaalrace in Canada. Om 22:00 uur Nederlandse tijd zal de GP in Montréal van start gaan. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 5.279

    Daar bleef het niet bij, want de regerend wereldkampioen wees ook naar een keuze van Red Bull zelf. “Alles voelt ontzettend verwarrend op dit moment.

    Wij worden ook in verwarring gebracht.

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 10:11
    • NicoS

      Posts: 20.742

      Ach ja, de F1 is toch al fake, dus dan kan dit er ook nog wel bij…..;)

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 10:20
    • F1jos

      Posts: 5.279

      Confusing is the beginning of wisdom.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 10:32
  • SennaS

    Posts: 12.103

    Ppffff, de Verstappens lijken uit te zijn op een breuk.
    De ene keer prima en na een tegenvaller is er herrie in de tent..
    Is voor iedereen verwarrend.

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 12:59
    • Schumi86

      Posts: 610

      Hij kan gewoon gaan he na dit seizoen, zal toch niet in top 3 finishen.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 13:16

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar