Lewis Hamilton lijkt opnieuw licht aan het einde van de tunnel te zien bij Ferrari. Na een bijzonder moeizaam eerste seizoen bij de Italiaanse renstal spreekt de zevenvoudig wereldkampioen plots met opvallend veel optimisme over de situatie in Maranello. Interne veranderingen én een nieuwe race-engineer zouden volgens de Brit voor een belangrijke doorbraak gezorgd hebben.

Hamilton kende in 2025 een frustrerend debuutjaar bij Ferrari. De Brit worstelde met de wagen, kende meerdere pijnlijke kwalificaties en bleef uiteindelijk zelfs zonder podiumfinish. Een dieptepunt volgde in Hongarije, waar hij na een teleurstellende twaalfde startplek zichzelf nog scherp bekritiseerde. Ook drie opeenvolgende uitschakelingen in Q1 onderstreepten hoe moeilijk het eerste seizoen verliep.

Ferrari grijpt in na lastig eerste seizoen

Tijdens de winterstop voerde Ferrari enkele opvallende wijzigingen door. Zo werd race-engineer Riccardo Adami van Hamiltons wagen gehaald nadat de samenwerking nooit echt leek te klikken. Carlo Santi, voormalig engineer van Kimi Räikkönen, nam die rol over.

Volgens Hamilton heeft die verandering, samen met bredere interne hervormingen binnen Ferrari, een groot verschil gemaakt. "Ik zit momenteel echt op een heel goede plek", vertelt de Brit. "Het heeft tijd gekost om aan elkaar te wennen, langs beide kanten. Vorig jaar was lastig, zeker met een wagen die nauwelijks verder ontwikkeld werd."

Toch voelt Hamilton dat Ferrari intussen stappen vooruit heeft gezet. "We hebben intern enorm veel veranderd, zowel binnen het team als in hoe we in de fabriek werken. Eerlijk gezegd voelt het beter dan ooit hoe we nu samenwerken."

Hamilton voelt zich opnieuw comfortabel in Maranello

De positieve signalen komen op een belangrijk moment voor Ferrari, dat probeert de kloof met Mercedes in het constructeurskampioenschap te dichten. Hamilton lijkt alvast meer vertrouwen te hebben in de werking van de renstal dan enkele maanden geleden.

Hoewel hij grotendeels tevreden is over de huidige situatie, kan de Brit het niet laten om nog een klein aandachtspunt aan te halen. "Misschien hebben we hier en daar iets te veel sponsorverplichtingen", lacht Hamilton. "Maar buiten dat voel ik me echt goed en werkt alles momenteel heel positief."

Voor Ferrari kan die hernieuwde rust rond Hamilton cruciaal blijken in de strijd om opnieuw aansluiting te vinden bij de absolute top van de Formule 1.