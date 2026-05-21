Hamilton ontkent Ferrari-geruchten: "Ben heel gelukkig hier"

Lewis Hamilton lijkt opnieuw licht aan het einde van de tunnel te zien bij Ferrari. Na een bijzonder moeizaam eerste seizoen bij de Italiaanse renstal spreekt de zevenvoudig wereldkampioen plots met opvallend veel optimisme over de situatie in Maranello. Interne veranderingen én een nieuwe race-engineer zouden volgens de Brit voor een belangrijke doorbraak gezorgd hebben.

Hamilton kende in 2025 een frustrerend debuutjaar bij Ferrari. De Brit worstelde met de wagen, kende meerdere pijnlijke kwalificaties en bleef uiteindelijk zelfs zonder podiumfinish. Een dieptepunt volgde in Hongarije, waar hij na een teleurstellende twaalfde startplek zichzelf nog scherp bekritiseerde. Ook drie opeenvolgende uitschakelingen in Q1 onderstreepten hoe moeilijk het eerste seizoen verliep.

Ferrari grijpt in na lastig eerste seizoen

Tijdens de winterstop voerde Ferrari enkele opvallende wijzigingen door. Zo werd race-engineer Riccardo Adami van Hamiltons wagen gehaald nadat de samenwerking nooit echt leek te klikken. Carlo Santi, voormalig engineer van Kimi Räikkönen, nam die rol over.

Volgens Hamilton heeft die verandering, samen met bredere interne hervormingen binnen Ferrari, een groot verschil gemaakt. "Ik zit momenteel echt op een heel goede plek", vertelt de Brit. "Het heeft tijd gekost om aan elkaar te wennen, langs beide kanten. Vorig jaar was lastig, zeker met een wagen die nauwelijks verder ontwikkeld werd."

Toch voelt Hamilton dat Ferrari intussen stappen vooruit heeft gezet. "We hebben intern enorm veel veranderd, zowel binnen het team als in hoe we in de fabriek werken. Eerlijk gezegd voelt het beter dan ooit hoe we nu samenwerken."

Hamilton voelt zich opnieuw comfortabel in Maranello

De positieve signalen komen op een belangrijk moment voor Ferrari, dat probeert de kloof met Mercedes in het constructeurskampioenschap te dichten. Hamilton lijkt alvast meer vertrouwen te hebben in de werking van de renstal dan enkele maanden geleden.

Hoewel hij grotendeels tevreden is over de huidige situatie, kan de Brit het niet laten om nog een klein aandachtspunt aan te halen. "Misschien hebben we hier en daar iets te veel sponsorverplichtingen", lacht Hamilton. "Maar buiten dat voel ik me echt goed en werkt alles momenteel heel positief."

Voor Ferrari kan die hernieuwde rust rond Hamilton cruciaal blijken in de strijd om opnieuw aansluiting te vinden bij de absolute top van de Formule 1.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 383

    Zou ik ook zijn met zo,n salaris

    • + 3
    • 21 mei 2026 - 14:49
  • The Wolf

    Posts: 860

    ga nou 'ns gewoon weg man

    • + 2
    • 21 mei 2026 - 15:36
    • f(1)orum

      Posts: 10.036

      Hit the road Lewis and don't you come back
      No more, no more, no more, no more
      Hit the road Lewis and don't you come back no more
      What you say?
      Hit the road Lewis and don't you come back
      No more, no more, no more, no more
      Hit the road Lewis and don't you come back no more

      • + 1
      • 21 mei 2026 - 17:11
  • Larry Perkins

    Posts: 65.143

    Hamilton is weer Hamilton:
    Voor het GP-weekend optimistisch en "Still We Rise", na het weekend zit de man uit Stevenage dan weer in zak en as...

    • + 2
    • 21 mei 2026 - 17:05
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.644

    Geweldig toch: Ferrari heeft weer stappen vooruit gezet. Ze verdwijnen bijna uit het gezichtsveld... van mijn interesse voor F1. Ik heb niet veel meer nodig. Behalve een lekker potje AF Corse WEC en GT3 zo af en toe.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 17:31
    • snailer

      Posts: 33.029

      Mijn droom leclerc en Verstappen samen in een team en dan GT3 doen. Of Lemans. Spa 24 uur. Die laatste twee dan wel bij de grote jongens auto's.

      Ook nog even daytona doen.

      Seg maar een world tour doen.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 17:51

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
