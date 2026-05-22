Russell ziet Nürburgring-avontuur met Verstappen wel zitten

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Veel van zijn Formule 1-collega's bekeken Verstappens avonturen op de televisie, en zelfs George Russell heeft genoten. Hij zou er wel voor openstaan om deze race een keertje samen te rijden met Verstappen.

Verstappen kroop afgelopen weekend achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3 op de Nürburgring Nordschleife. Hij kon de zege ruiken, maar technische problemen gooiden uiteindelijk roet in het eten. Verstappen lijkt zijn F1-collega's te inspireren, want in Canada gaven meerdere coureurs aan dat ze in de toekomst wel open zouden staan voor een deelname aan de iconische race op de Nürburgring Nordschleife.

Russell naar de Nürburging?

Ook Mercedes-coureur George Russell heeft in zijn luie stoel naar Verstappen gekeken. Tijdens een mediamoment in Canada kreeg hij de vraag of hij in de toekomst zou willen racen op de Nürburgring: "Zeker weten, ooit. Het was heel cool om Max afgelopen weekend bezig te zien. Ik heb de race in het verleden al gevolgd, en de 24-uursraces, ook Bathurst, zijn echt loodzwaar."

Russell is een beetje jaloers: "We staan er allemaal natuurlijk net iets anders voor dan Max. Wij jagen ook op het winnen van een wereldtitel, maar hij bevindt zich natuurlijk in de luxepositie dat hij kan doen wat hij leuk vindt. Dat is geweldig voor hem, en hij heeft het fantastisch gedaan."

Samen met Verstappen?

Maar zou Russell ook samen met Verstappen willen rijden? "Zeg nooit nooit! Max is natuurlijk één van de allerbesten, en ik kreeg vorig jaar al vaak de vraag hoe ik het zou vinden om zijn teamgenoot te zijn, maar dat ging meer over in de Formule 1 dan het delen van een stoeltje!"

Verstappen mag Russell in ieder geval bellen: "Ik sta er zeker voor open en zou de kans om het tegen de beste op te nemen altijd met beide handen aangrijpen. Zo dacht ik er ook over toen ik de teamgenoot van Lewis was, en zo denk ik er nog steeds over met Max. Uiteindelijk wil je als coureur gewoon de strijd aangaan met de allerbesten."

F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife GP Canada 2026

Reacties (15)

  • skibeest

    Posts: 2.070

    Wat een geslijm

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 09:01
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.297

    Lovende woorden van vriend naar Max....zeer lovende woorden.
    Daar moet hij toch echt mee stoppen vind ik.

    • + 3
    • 22 mei 2026 - 09:15
    • F1jos

      Posts: 5.268

      Wees gerust hij meent geen glibberbal

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 10:48
  • schwantz34

    Posts: 42.016

    Haha forget it dickhead!

    • + 2
    • 22 mei 2026 - 09:15
  • Snelrondje

    Posts: 9.061

    Tja, het komt George waarschijnlijk zijn neus uit dat hij überhaupt vragen krijgt over Max. Het zou toch zijn kampioensjaar worden? En dan kan hij ook nog moeilijk zeggen dat hij die 24 uurs niet wil rijden. Dan raakt hij zijn grootste fan, @Ouw kwijt.

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 09:21
  • The Wolf

    Posts: 866

    Stel je toch eens voor dat George met Max een wagen deelt tijdens de NLS 24h....
    Zit iedereen hier te stuiteren achter de tv zodra Russell de baan op komt;" Crashen! Crashen!"............ ehm oh nee...k..t dan ligt Max er ook uit.

    • + 2
    • 22 mei 2026 - 09:28
    • snailer

      Posts: 33.053

      Er zijn er die toch " Crashen! Crashen!" prefereren in dat geval.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 10:40
  • Larry Perkins

    Posts: 65.148

    Max: "George, als we na 24 uur nog in de race zitten mag jij je eerste stint rijden..."

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 09:38
  • Pietje Bell

    Posts: 34.886

    Verstappen mag Russell in ieder geval bellen: "Ik sta er zeker voor open
    en zou de kans om het tegen de beste op te nemen altijd met beide handen aangrijpen. Zo dacht ik er ook over toen ik de teamgenoot van Lewis was, en zo denk ik er nog steeds over met Max.
    Uiteindelijk wil je als coureur gewoon de strijd aangaan met de allerbesten."

    Correct me if I'm wrong, maar als hij in een team met Max zit op de Nürburgring dan
    strijdt hij niet TEGEN Max, maar SAMEN met hem om de overwinning.

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 09:40
    • Natte Slak

      Posts: 463

      MET de allerbesten is anders dan TEGEN de allerbesten.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 10:40
    • Natte Slak

      Posts: 463

      maar snap je punt Pietje

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 10:41
    • Pietje Bell

      Posts: 34.886

      Denk niet dat je mijn bericht goed gelezen hebt @Natte Slak.

      Russell zei: " "Ik sta er zeker voor open en zou de kans om het
      tegen de beste [Max] op te nemen ......"


      Hij neemt het dan in Nürberg niet TEGEN Max op maar MET Max samen tegen de andere teams.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 10:52
  • Natte Slak

    Posts: 463

    Sjors vreest voor zijn stoeltje

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 10:36
  • snailer

    Posts: 33.053

    "Russell ziet Nürburgring-avontuur met Verstappen wel zitten"

    Russell zit in paringsmodus geloof ik. Ook vissen zijn minder glibberig als ze zich willen voortplanten.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 10:39
    • snailer

      Posts: 33.053

      O ja.... Moet ik er bij zetten hier. Het is een grap.

      Ja ja... Ik weet het.... Een hele slechte...

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 10:42

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

