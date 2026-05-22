Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Veel van zijn Formule 1-collega's bekeken Verstappens avonturen op de televisie, en zelfs George Russell heeft genoten. Hij zou er wel voor openstaan om deze race een keertje samen te rijden met Verstappen.

Verstappen kroop afgelopen weekend achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3 op de Nürburgring Nordschleife. Hij kon de zege ruiken, maar technische problemen gooiden uiteindelijk roet in het eten. Verstappen lijkt zijn F1-collega's te inspireren, want in Canada gaven meerdere coureurs aan dat ze in de toekomst wel open zouden staan voor een deelname aan de iconische race op de Nürburgring Nordschleife.

Russell naar de Nürburging?

Ook Mercedes-coureur George Russell heeft in zijn luie stoel naar Verstappen gekeken. Tijdens een mediamoment in Canada kreeg hij de vraag of hij in de toekomst zou willen racen op de Nürburgring: "Zeker weten, ooit. Het was heel cool om Max afgelopen weekend bezig te zien. Ik heb de race in het verleden al gevolgd, en de 24-uursraces, ook Bathurst, zijn echt loodzwaar."

Russell is een beetje jaloers: "We staan er allemaal natuurlijk net iets anders voor dan Max. Wij jagen ook op het winnen van een wereldtitel, maar hij bevindt zich natuurlijk in de luxepositie dat hij kan doen wat hij leuk vindt. Dat is geweldig voor hem, en hij heeft het fantastisch gedaan."

Samen met Verstappen?

Maar zou Russell ook samen met Verstappen willen rijden? "Zeg nooit nooit! Max is natuurlijk één van de allerbesten, en ik kreeg vorig jaar al vaak de vraag hoe ik het zou vinden om zijn teamgenoot te zijn, maar dat ging meer over in de Formule 1 dan het delen van een stoeltje!"

Verstappen mag Russell in ieder geval bellen: "Ik sta er zeker voor open en zou de kans om het tegen de beste op te nemen altijd met beide handen aangrijpen. Zo dacht ik er ook over toen ik de teamgenoot van Lewis was, en zo denk ik er nog steeds over met Max. Uiteindelijk wil je als coureur gewoon de strijd aangaan met de allerbesten."