Verstappen hint op Nürburgring-comeback

Max Verstappen stond tijdens de mediadag in Canada in het middelpunt van de aandacht. De Nederlander maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Technische problemen gooiden roet in het eten, en Verstappen lijkt nu zijn terugkeer naar de Nürburgring aan te kondigen.

Verstappen maakte er nooit een geheim van dat hij naast de Formule 1, ook andere doelen wilde najagen in de autosport. Hij haalde vorig jaar zijn licentie voor de Nordschleife, en begon daarmee met de voorbereidingen op de 24 uur van de Nürburgring. Hij verzamelde een topteam om zich heen, en vocht afgelopen weekend mee om de zege. In de ochtend lagen ze aan de leiding van de race, maar technische problemen verpestten het feestje.

Hoe kijkt Verstappen terug op het avontuur?

In Canada laat Verstappen aan Motorsport.com weten dat hij heeft genoten: "Het was over het algemeen gewoon een geweldige week. Ik heb er echt van genoten. Natuurlijk was dit nog maar mijn eerste grote langeafstandsrace, en alles ging eigenlijk heel erg goed. We hadden de auto in een goed window en ik denk dat we het als team heel goed hebben uitgevoerd."

De technische problemen waren wel pijnlijk, zo geeft Verstappen eerlijk toe: "Uiteindelijk blijft dit een mechanische sport. We kregen te maken met een technisch probleem. Dat kostte ons de overwinning, want tot dat moment hadden we alles onder controle."

'Dat was echt geweldig'

Het feit dat ze niet hebben gewonnen, is niet het ergste in de wereld. Verstappen heeft namelijk een geweldige tijd gehad: "De hele ervaring van rijden in de regen, wisselende omstandigheden en het delen van de auto met teamgenoten vond ik echt geweldig."

"Het is iets wat ik altijd al heb willen doen. Als je de onboardbeelden dan weer bekijkt, dan begrijp je denk ik wel waarom ik dat wilde. Het is bruut en echt ontzettend spectaculair."

Keert Verstappen volgend jaar terug?

De grote vraag is nu: zien we Verstappen volgend jaar terug in de 24 uur van de Nürburgring? Als het aan de Nederlander ligt is dit geen moeilijke vraag: "Het voelt natuurlijk wel als 'unfinished business'. Ik wil die race winnen, dus ik wil daar terugkomen."

Om volgend jaar deel te kunnen nemen, heeft Verstappen een gunstige F1-kalender nodig: "De kalender moet het wel toelaten, maar het is absoluut een race die ik vaker wil doen."

Het lijkt er vooralsnog op dat de kalender een Nürburgring-comeback van Verstappen volgend jaar mogelijk maakt. De 24 uur van de Nürburgring vindt volgend jaar plaats van 27 tot en met 30 mei, en het lijkt erop dat er geen clash is met de Grand Prix van Monaco, die normaal gesproken rond deze tijd wordt verreden.

Natte Slak

Posts: 468

Nürburgring gaat in het rijtje weekendje weg met z'n tienen naar de Ardennen als autosport liefhebbers met de old school chat gasten van deze site.
Elk jaar de grootste lol en heerlijk eten.
Thanks GPT

  • 1
  • 22 mei 2026 - 11:59
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife GP Canada 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Natte Slak

    Posts: 468

    Nürburgring gaat in het rijtje weekendje weg met z'n tienen naar de Ardennen als autosport liefhebbers met de old school chat gasten van deze site.
    Elk jaar de grootste lol en heerlijk eten.
    Thanks GPT

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 11:59
    • walteij

      Posts: 2.100

      Waar heb jij het nou weer over? Brokeback mountain in de Ardennen? Laat maar zitten hoor ;-)

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 12:05
  • Pietje Bell

    Posts: 34.890

    Toen Max zijn droomweekend afgelopen was en hij weer huiswaarts keerde vertrok Kelly
    in een foutief gecombineerde outfit met haar vriendin Claire Rose die zich altijd perfect
    weet te kleden naar Cannes. Uitgebreide foto's op haar story en Feeds op haar IG.

    ibb.co/MysH3DFR

    ibb.co/FkrNzQdR


    @Boer Teun vertelde me laatst dat je van alles voor je IG account kunt kopen.
    Volgers, likes, reacties, views, etc.

    Kwam gisteren zo'n Nederlandse site tegen met bedragen/kosten (er zijn er meerdere).

    Kelly kreeg voor deze 2 Feeds enorm weinig likes en toen heeft ze maar reacties
    gekocht, zie deze vergelijking. Ze heeft nog nooit zoveel reacties op een post gehad:

    ibb.co/DHSjzPSV

    Slechts 15 000 likes van haar 2,5 miljoen volgers en maar liefst 4540 reacties!
    Allemaal bots, gekocht dus.
    Ze is niet de enige. Carmen (Russell) en Alexandra Leclerc doen het ook.

    ibb.co/YMRqCpK

    Hier is te zien hoe je volgers, likes en reacties kunt kopen.
    Bij de reacties moet je zelf 5-10 teksten aangeven die binnen 1 minuut geplaatst worden!

    Reacties: ibb.co/FbRFgX8R

    Volgers: ibb.co/vxPW15bZ

    Likes: ibb.co/ycPV4DKn

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 12:06
    • Snork

      Posts: 22.525

      Ik vind haar een volstrekt oninteressant figuur. Als ik jouw verslaglegging lees over Kelly, dan gaar het om niks anders dan naar showtjes gaan, shoppen, vakanties, dure kleding…complete leegte en nul diepgang dus.
      Dat ze desondanks zoveel volgers heeft verbaast me.

      • + 1
      • 22 mei 2026 - 14:29
    • Snork

      Posts: 22.525

      Niks ten nadele van jou, dit is mijn mening over Kelly.

      • + 1
      • 22 mei 2026 - 14:30
    • Pietje Bell

      Posts: 34.890

      Je hebt haar perfect omschreven @Snork.

      Zij had heel weinig volgers, omdat niemand haar kende. Toen ze een relatie met Kvyat kreeg, kreeg ze ineens 100 000 volgers. Dat bleef zo tot de aankondiging op 1 januari 2021 dat ze een relatie had met ene Max Verstappen. Toen kreeg ze ineens over de 2 miljoen volgers erbij. Vanwege Max dus.
      Hetzelfde geldt voor Alexandra, nu Leclerc zijn vrouw. Had bijna geen volgers totdat bekend werd dat ze een relatie met Leclerc had.
      Ze heeft nu 4,5 miljoen volgers of zo. Kelly heeft 2,5 miljoen.
      Alexandra doet niets anders dan als een puppy met hun hondje op de arm (!!)
      constant achter Leclerc aanlopen. Waar hij is, is zij ook, continue.

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 14:47

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

