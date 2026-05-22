Max Verstappen stond tijdens de mediadag in Canada in het middelpunt van de aandacht. De Nederlander maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Technische problemen gooiden roet in het eten, en Verstappen lijkt nu zijn terugkeer naar de Nürburgring aan te kondigen.

Verstappen maakte er nooit een geheim van dat hij naast de Formule 1, ook andere doelen wilde najagen in de autosport. Hij haalde vorig jaar zijn licentie voor de Nordschleife, en begon daarmee met de voorbereidingen op de 24 uur van de Nürburgring. Hij verzamelde een topteam om zich heen, en vocht afgelopen weekend mee om de zege. In de ochtend lagen ze aan de leiding van de race, maar technische problemen verpestten het feestje.

Hoe kijkt Verstappen terug op het avontuur?

In Canada laat Verstappen aan Motorsport.com weten dat hij heeft genoten: "Het was over het algemeen gewoon een geweldige week. Ik heb er echt van genoten. Natuurlijk was dit nog maar mijn eerste grote langeafstandsrace, en alles ging eigenlijk heel erg goed. We hadden de auto in een goed window en ik denk dat we het als team heel goed hebben uitgevoerd."

De technische problemen waren wel pijnlijk, zo geeft Verstappen eerlijk toe: "Uiteindelijk blijft dit een mechanische sport. We kregen te maken met een technisch probleem. Dat kostte ons de overwinning, want tot dat moment hadden we alles onder controle."

'Dat was echt geweldig'

Het feit dat ze niet hebben gewonnen, is niet het ergste in de wereld. Verstappen heeft namelijk een geweldige tijd gehad: "De hele ervaring van rijden in de regen, wisselende omstandigheden en het delen van de auto met teamgenoten vond ik echt geweldig."

"Het is iets wat ik altijd al heb willen doen. Als je de onboardbeelden dan weer bekijkt, dan begrijp je denk ik wel waarom ik dat wilde. Het is bruut en echt ontzettend spectaculair."

Keert Verstappen volgend jaar terug?

De grote vraag is nu: zien we Verstappen volgend jaar terug in de 24 uur van de Nürburgring? Als het aan de Nederlander ligt is dit geen moeilijke vraag: "Het voelt natuurlijk wel als 'unfinished business'. Ik wil die race winnen, dus ik wil daar terugkomen."

Om volgend jaar deel te kunnen nemen, heeft Verstappen een gunstige F1-kalender nodig: "De kalender moet het wel toelaten, maar het is absoluut een race die ik vaker wil doen."

Het lijkt er vooralsnog op dat de kalender een Nürburgring-comeback van Verstappen volgend jaar mogelijk maakt. De 24 uur van de Nürburgring vindt volgend jaar plaats van 27 tot en met 30 mei, en het lijkt erop dat er geen clash is met de Grand Prix van Monaco, die normaal gesproken rond deze tijd wordt verreden.