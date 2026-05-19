Norris wilde speciale Formule E-test afwerken

Lando Norris verdedigt momenteel zijn wereldtitel in de Formule 1, maar hij heeft ook de andere klassen nog niet uit zijn hoofd gezet. Norris bracht afgelopen weekend een bezoekje aan de Formule E-race in Monaco, en daar verklapte hij dat hij bijna met één van de elektrische bolides had getest.

Norris was één van de vele Formule 1-coureurs die zijn gezicht afgelopen weekend liet zien bij de FE-race in de straten van Monaco. De McLaren-coureur vermaakte zich opperbest in de paddock, waar hij ook zijn Formule 1-collega's Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg en Oliver Bearman tegen het lijf liep. Norris is een goede bekende van een aantal coureurs in de elektrische klasse, en hij genoot dan ook met volle teugen.

Hoe kijkt Norris naar de Formule E?

Toen hij de microfoon van de Formule E onder zijn neus kreeg gedrukt, sprak hij zich enthousiast uit: "Ik ben opgegroeid met veel van deze jongens en heb tegen sommige ook nog geracet! Het niveau van de coureurs is hier echt top, beter dan dit wordt het gewoon niet. Je kijkt naar een raceklasse met atleten van topniveau, een aantal van de beste coureurs ter wereld. Ik kijk er graag naar en ik maak er ook graag deel van uit!"

Wat was het plan van Norris?

Norris geniet van de klasse, en laat zelfs weten dat hij bijna met een Formule E-bolide had getest: "Ik was van plan om op een gegeven moment een stukje in een Formule E-wagen te gaan rijden. Ik heb daar met Jake Dennis over gesproken, en ook met een paar andere van de coureurs. Niet alles komt overeen tussen de Formule 1 en de Formule E. Maar er zijn altijd wat dingen die je kan leren door te praten met en te luisteren naar coureurs die aan de top van deze klasse staan."

Veel coureurs hebben al interesse getoond in de nieuwe Gen4-auto's uit de Formule E. Zo zou Max Verstappen hebben gezegd dat hij deze wagens wel mooi vindt.

Reacties (5)

  • Bertrand Gachot

    Posts: 599

    MV heeft gezegd dat hij de Gen4 auto's "wel mooi" vindt, als ik dat ("wel mooi") tegen mijn vriendin zeg, nav een nieuw kapsel of iets dergelijks dan staan mijn spullen op straat.

    • + 0
    • 19 mei 2026 - 13:33
    • The Wolf

      Posts: 835

      ik zeg altijd "hele hele hele grote mooi!" als m'n vriendin een nieuw kapsel heeft, geen enkel risico nemen...

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 13:39
    • da_bartman

      Posts: 6.606

      @Wolf , tot ze thuiskomt met zo'n "lekker kort pittig kapsel" . Dan beter maar wel het risico nemen,

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 14:35
    • Bertrand Gachot

      Posts: 599

      @the wolf, je moet ook altijd het verschil benadrukken met het oude kapsel, echter dit is heel erg gevaarlijk, situatietje "glad ijs" als je zegt "dat vorige kapsel kon echt niet meer" opnieuw foute boel! Zeg dat je het vorige ook al heel erg mooi vond, maar dit is nog mooier! Of koppel het aan het jaargetijde, dit kapsel is veel beter voor de zomer, past bij je jurkjes etc.

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 14:43
    • The Wolf

      Posts: 835

      Duidelijk. Ik zei zojuist tegen m'n vriendin, schatje ik vond jouw lange haren vroeger perfect passen bij jou mooie lichaam. En dit "lekker kort pittig kapsel" vind ik nóg veel mooier! én past weer perfect bij je dikke reet...

      Nou staan m'n spullen alsnog op straat

      • + 0
      • 19 mei 2026 - 14:54

