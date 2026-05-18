Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk in de 24 uur van de Nürburgring. Hij was de smaakmaker van de autosportklassieker, en inmiddels lijkt het erop dat andere F1-coureurs ook interesse hebben in de race. Nürburgring-winnaar Maro Engel zou al in contact staan met Andrea Kimi Antonelli over een eventuele deelname aan de 24-uursrace.

Verstappen kwam afgelopen weekend dichtbij de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer vocht Verstappen lange tijd met de zusterauto, en bouwden ze een grote voorsprong op de rest van het veld uit. Door technische problemen waren ze kansloos voor de zege, en gingen Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin er met de zege vandoor.

Welk verhaal gaat rond?

Verstappen lijkt wel iets los te hebben gemaakt bij veel andere F1-coureurs. Bij F1-Insider stellen de verslaggevers dat er achter de schermen al plannen worden gemaakt. In hun podcast legt Bianca Gerloff uit wat ze hebben gehoord: "Maro Engel zei dat hij in nauw contact staat met Andrea Kimi Antonelli. Daar is natuurlijk al de Mercedes-connectie."

Antonelli heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot fan is van de Nürburgring: "Kimi lijkt alles nauwgezet te volgen. Wie weet, misschien volgend jaar. Misschien zien we dan wel een duel tussen Antonelli en Verstappen op de Nordschleife."

Antonelli's uitspraken

Het lijkt erop dat er echt iets gaat gebeuren, zo haakt Alex Warneke in op de woorden van zijn collega Gerloff: "Antonelli heeft ook al aangekondigd dat hij snel gaat proberen om een permit te halen voor volgend jaar."

Wie heeft er nog meer interesse?

Antonelli reed aan het begin van zijn loopbaan al een aantal GT3-races, en vader is ook de eigenaar van een GT-team. Naast Verstappen en Antonelli toonden recent McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris interesse in de Nürburgring, nadat ze voor promotiedoeleinden een aantal rondjes over de Nordschleife reden.